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    Microsoft, Windows 11’e kullanışlı yeni bir özellik getiriyor

    Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11’i geliştirmeye devam ediyor. Yazılım devi, Insider güncellemesinde görev çubuğu için beklenen özelliği test etmeye başladı.
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    Microsoft, Windows 11’e kullanışlı yeni bir özellik getiriyor
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    Yazılım devi Microsoft, bir süredir yeni işletim sistemlerine çok daha hızlı bir şekilde güncelleme getiriyor. Bu bağlamda Windows 11’i geliştirmeye devam eden firma, Insider programı kapsamında yeni özellikleri test ediyor.

    Microsoft, Windows 11'in son Insider sürümünde kullanıcıların bir süredir beklediği görev çubuğu yeniliğini test ediyor. Güncelleme ile birlikte görev çubuğuna yeni bir taşma menüsü ekleniyor. Bu sayede aynı anda çok fazla uygulama açmak zorunda kalan veya düşük çözünürlükte Windows 11 deneyimlemeye çalışan kullanıcılara büyük bir kolaylık sunulmuş olacak.

    Microsoft, Windows 11’e kullanışlı yeni bir özellik getiriyor
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    Yeni taşma menüsü görev çubuğunda üç nokta simgesi şeklinde görülecek. Simgeye tıklandığında açılan menüde uygulamalara daha rahat bir erişim sağlanacak. Bu menü aynı zamanda görev çubuğunun tüm özelliklerine de sahip olacak.

    Halihazırda bulunan görev çubuğunda çok fazla uygulama açtığınızda mevcutta aktif olarak kullandığınız uygulamalar görülüyor ve diğer açık uygulamalara erişim kısıtlı tutuluyor. Dolayısıyla getirilecek olan bu özellik sayesinde işlevsellik konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

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