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    Microsoft, Windows 11'in sağ tıklama menüsünü hızlandırdı

    Windows 11 kullanıcılarının işletim sistemiyle ilgili şikayet ettiği sorunlardan biri de sağ tıklama menüsündeki yavaşlıktı. Geri bildirimlere kulak veren Microsoft bağlam menüsünü hızlandırdı.
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    Microsoft, Windows 11'in sağ tıklama menüsünü hızlandırdı
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    Yazılım devi Microsoft, Windows 11 için yayınladığı son önizleme sürümünde performansa etki eden ufak ama etkili bir düzeltme yaptı. Şirket, kullanıcıların işletim sistemiyle ilgili en fazla şikayet ettiği sorunlardan birini ortadan kaldırıran önemli bir adım attı.

    Windows 11'deki sorunlardan biri de bazı sistemlerde sağ tıklama menüsünün oldukça yavaş olmasıydı. Sağ tıklandığında yaşanan 1 ila 2 saniyelik gecikme kullanıcıların oldukça canını sıkıyordu. Windows 11'in 22572 yapı numaralı sürümünde bağlam menüsüne hız kazandıracak bazı iyileştirmeler yapıldı.

    Microsoft, Windows 11'in sağ tıklama menüsünü hızlandırdı
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    Kullanıcılar da hız artışını hissetti

    Microsoft'un yaptığı değişiklikler kullanıcılar tarafından da hissedildi. Birçok kişi yeni yapıda sağ tıklama menüsünün daha hızlı hale geldiğini söyledi. Hatta bunun "plasebo etkisi" olabileceğini düşünenler bile vardı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft mühendisi Jen Gentleman ise algılanan hız artışının gerçek olduğunu belirterek "Bağlam menüsü performansını iyileştirmek için 22572 ile bazı çalışmalar yaptık, şimdi daha hızlı hissettirdiğini duyduğumuza çok sevindim" dedi.

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