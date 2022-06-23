GTA 6 hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı

Rockstar, Şubat ayında Grand Theft Auto 6'nın geliştirildiğini doğruladı, ancak tam bir açıklama yapmamayı seçti. GTA topluluğunda tanınmış bir kullanıcı olan Matheusvictorbr, daha önce yayınlanan "sızıntıları" kısmen yansıtan yeni bilgiler paylaştı.
GTA 6 ne zaman çıkacak?
Her şeyden önce, oyunda iki karakter olacağı bilgisini doğruladı. Ebeveynleri kartel üyeleri tarafından öldürülen ve ardından birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan erkek ve kız kardeş . Bu olaylar önsözde gösterilecek, ardından hikaye 2003'ten 2020'lere taşınacak.
GTA 6'daki olayların en az dört yerde geçeceği söyleniyor: Vice City, Carcer City, Kolombiya ve Küba. Yıkılabilir ve tahrip edilebilir binalar da oyunun temel özelliklerinden biri olacak. Grand Theft Auto 6'nın, 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor ve ondan önce Rockstar, dördüncü bölümün bir remaster'ını yayınlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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