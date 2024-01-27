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    Anlık Bildirim

    Microsoft, seneler sonra Windows kurulum ekranını değiştiriyor: İşte yeni tasarım

    Microsoft, Windows 8'den bu yana aynı görünen kurulum ekranının tasarımı nihayet değiştiriyor. Güncellenmiş yükleme ekranı yeni Windows 11 yapısında ortaya çıktı.
    windows 11 yeni kurulum ekranı tasarımı Tam Boyutta Gör
    Windows yükleme ekranı on yılı aşkın süredir aynı görünümde ancak bu durum sonunda değişiyor. Microsoft’un Canary kanalındaki Insider kullanıcıları için yeni yayınladığı Windows 11 yapısı, birçok yeni özellik ve değişikliğin yanı sıra kurulum deneyimi için tamamen yeni bir tasarım sunuyor.

    Windows 11 build 26040, Windows 8’in çıkışından bu yana neredeyse aynı görünen Windows kurulum ekranının tasarımını değiştiriyor.

    Windows 7’nin pencere kenarlığına sahip klasik mor arka plan, Windows 10 ve 11’de onlarca sürümün ardından nihayet değişiyor. Yeni yapıda beyaz arka planla birlikte kullanıcı arayüzünde ufak değişiklikler yapıldığı görülüyor. Kullanıcılar, yeni Windows 11 yüklemesi gerçekleştirmek yerine bilgisayarını onarmak istediğinde artık daha görünür bir seçenekle karşı karşıya gelecek ve yükleme işlemine devam edebilmek için bilgisayardaki tüm verilerin sileneceğine dair uyarıya onay vermesi gerekecek. Kullanıcılar, eskisi gibi ürün anahtarını girmeden kuruluma devam edebilecek; burada bir değişiklik yok.

    Yeni kurulum deneyimi, Windows 11 build 26040’da mevcut ancak bu, herkese açık bir test sürümü. Microsoft, kullanıcıların en son sürümü temiz kurulum seçeneğiyle yükleyebilmeleri için resmî ISO dosyalarını da paylaştı. Windows 11 build 26040 ISO, Windows Insider sitesinden indirilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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