Microsoft, seneler sonra Windows kurulum ekranını değiştiriyor: İşte yeni tasarım

Windows 11 build 26040, Windows 8’in çıkışından bu yana neredeyse aynı görünen Windows kurulum ekranının tasarımını değiştiriyor.
Windows 7’nin pencere kenarlığına sahip klasik mor arka plan, Windows 10 ve 11’de onlarca sürümün ardından nihayet değişiyor. Yeni yapıda beyaz arka planla birlikte kullanıcı arayüzünde ufak değişiklikler yapıldığı görülüyor. Kullanıcılar, yeni Windows 11 yüklemesi gerçekleştirmek yerine bilgisayarını onarmak istediğinde artık daha görünür bir seçenekle karşı karşıya gelecek ve yükleme işlemine devam edebilmek için bilgisayardaki tüm verilerin sileneceğine dair uyarıya onay vermesi gerekecek. Kullanıcılar, eskisi gibi ürün anahtarını girmeden kuruluma devam edebilecek; burada bir değişiklik yok.
Yeni kurulum deneyimi, Windows 11 build 26040’da mevcut ancak bu, herkese açık bir test sürümü. Microsoft, kullanıcıların en son sürümü temiz kurulum seçeneğiyle yükleyebilmeleri için resmî ISO dosyalarını da paylaştı. Windows 11 build 26040 ISO, Windows Insider sitesinden indirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.