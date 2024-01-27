Microsoft, seneler sonra Windows kurulum ekranını değiştiriyor: İşte yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Windows yükleme ekranı on yılı aşkın süredir aynı görünümde ancak bu durum sonunda değişiyor. Microsoft’un Canary kanalındaki Insider kullanıcıları için yeni yayınladığı Windows 11 yapısı, birçok yeni özellik ve değişikliğin yanı sıra kurulum deneyimi için tamamen yeni bir tasarım sunuyor.

Windows 11'in gereksinimleri artıyor! 16GB RAM standart olacak 1 hf. önce eklendi

Windows 11 build 26040, Windows 8’in çıkışından bu yana neredeyse aynı görünen Windows kurulum ekranının tasarımını değiştiriyor.

Windows 7’nin pencere kenarlığına sahip klasik mor arka plan, Windows 10 ve 11’de onlarca sürümün ardından nihayet değişiyor. Yeni yapıda beyaz arka planla birlikte kullanıcı arayüzünde ufak değişiklikler yapıldığı görülüyor. Kullanıcılar, yeni Windows 11 yüklemesi gerçekleştirmek yerine bilgisayarını onarmak istediğinde artık daha görünür bir seçenekle karşı karşıya gelecek ve yükleme işlemine devam edebilmek için bilgisayardaki tüm verilerin sileneceğine dair uyarıya onay vermesi gerekecek. Kullanıcılar, eskisi gibi ürün anahtarını girmeden kuruluma devam edebilecek; burada bir değişiklik yok.

Yeni kurulum deneyimi, Windows 11 build 26040’da mevcut ancak bu, herkese açık bir test sürümü. Microsoft, kullanıcıların en son sürümü temiz kurulum seçeneğiyle yükleyebilmeleri için resmî ISO dosyalarını da paylaştı. Windows 11 build 26040 ISO, Windows Insider sitesinden indirilebiliyor.

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Microsoft, Windows kurulum ekranını değiştiriyor: İşte tasarımı