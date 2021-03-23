Microsoft, Xbox Live'ın ismini değiştiriyor

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Microsoft'un Xbox konsolları için ilk kez 2002 yılında hizmete sunduğu Xbox Live servisinin ismi değişiyor. İsim değişikliğindeki ana sebep ise karışıklığı önlemek.

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Geçtiğimiz saatlerde yapılan haberlere göre Microsoft, Xbox Live hizmetinin ismini değiştiriyor. Hizmetin yeni ismi ise Xbox network olacak. Değişim yapılmasındaki ana sebep ise Xbox'ın abonelik servisi olan Xbox Live Gold ile yaşanan isim karışıklığının önüne geçmek.

Bu konuya dair ilk söylentiler Ağustos 2020'de çıkmıştı ancak çok fazla üzerinde durulan bir konu olmamıştı. Yeni isimde dikkat çeken nokta ise Xbox Network hizmetinde "N" harfinin küçük harfle yazılmış olması.

Xbox'ın bu isim değişikliği ile PlayStation'ın isim yolunda gittiğini söyleyebiliriz. PlayStation tarafında da ağ hizmetinin adı PlayStation Network, abonelik servisinin adı da PlayStation Plus. Aslında Microsoft isim karışıklığı konusunda bir şeyleri düzeltmek istiyorsa konsollarının isimlerini düzeltemesinde daha büyük fayda var diyebiliriz.

https://www.pcgamer.com/microsoft-renames-xbox-live-to-xbox-network/

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