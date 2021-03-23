Microsoft, 10 milyar doların üzerinde bir ücrete Discord'u satın almak istiyor

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Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft, satın alımlarına devam ediyor. Microsoft'un yeni hedefi ise oyuncuların yakından tanıdığı Discord.

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Bloomberg'in geçtiğimiz saatlerde yayınladığı rapora göre teknoloji devlerinden Microsoft, video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli-yazılı iletişim programı olan Discord'u satın almak için görüşmelere başladı. Konuşulan ücretin ise 10 milyar doların üzerinde olduğu söyleniyor. Şu an için yalnızca görüşme aşamasında oldukları ve bir anlaşma yapılmadığı belirtilmiş.

Ayrıca Discord'u satın almak için birkaç şirketin daha istekli olduğu söyleniyor. Ne yazık ki hangi şirketler olduğu açıklanmadı. Ancak hem Epic Games'in hem de Amazon'un geçmişte bu tarz istekleri olduğu biliniyordu. Epic Games şu sıralar Discord tarzı grup sohbeti programını Epic Games'e entegre etmeye çalışıyor.

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Bethesda'yı 7.5 milyar dolara satın almıştı. Eğer 10 milyar dolara Discord'u satın alabilirse yine sektörün en büyük satın alımlarından birine imza atmış olacak. Bir başka kaynak ise Discord'un, uygulamayı satmaktansa halka açmayı daha çok istediği yönünde.

https://kotaku.com/report-microsoft-wants-to-buy-discord-for-over-10-bi-1846533001

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