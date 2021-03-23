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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, 10 milyar doların üzerinde bir ücrete Discord'u satın almak istiyor

    Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft, bu sefer de video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli-yazılı iletişim programı olan Discord'u satın almayı planlıyor.
    23 Mart 2021, 10:03 (3 sa.)
    987
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    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Microsoft, 10 milyar doların üzerinde bir ücrete Discord'u satın almak istiyor
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    Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft, satın alımlarına devam ediyor. Microsoft'un yeni hedefi ise oyuncuların yakından tanıdığı Discord.

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    Bloomberg'in geçtiğimiz saatlerde yayınladığı rapora göre teknoloji devlerinden Microsoft, video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli-yazılı iletişim programı olan Discord'u satın almak için görüşmelere başladı. Konuşulan ücretin ise 10 milyar doların üzerinde olduğu söyleniyor. Şu an için yalnızca görüşme aşamasında oldukları ve bir anlaşma yapılmadığı belirtilmiş.

    Ayrıca Discord'u satın almak için birkaç şirketin daha istekli olduğu söyleniyor. Ne yazık ki hangi şirketler olduğu açıklanmadı. Ancak hem Epic Games'in hem de Amazon'un geçmişte bu tarz istekleri olduğu biliniyordu. Epic Games şu sıralar Discord tarzı grup sohbeti programını Epic Games'e entegre etmeye çalışıyor. 

    Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Bethesda'yı 7.5 milyar dolara satın almıştı. Eğer 10 milyar dolara Discord'u satın alabilirse yine sektörün en büyük satın alımlarından birine imza atmış olacak. Bir başka kaynak ise Discord'un, uygulamayı satmaktansa halka açmayı daha çok istediği yönünde. 



    https://kotaku.com/report-microsoft-wants-to-buy-discord-for-over-10-bi-1846533001
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    B Batuhangover01 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen nolamaz
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Skype gibi içine edecekler bu platformunda. İzleyin ve görün.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Discord milyar dolar mı ediyormuş
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    High Sierra 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Skype nasıl eski Skype değilse Discord da eski Discord olamaz.
    Discord ekibi çok ilgili, kullanıcısı ile sürekli etkileşim halinde, yeni özellikleri sunarken hep kullanıcının fikrini öğrenmek istiyor.
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    Z zekibalo (ali zeki balo) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah rızası için almayın. Mundar etmeyin bir uygulamayı da. Ne güzel kullanıyoruz, Microsoft ve Google almasın be kardeşim.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Skype gibi içine edecekler bu platformunda. İzleyin ve görün.
    Yanıtla +4
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    koskoca Bethesda nasıl discorddan düşük değerde ya çok garip değil mi? tamam DCyi belki şu an dünyadaki herkes kullanıyor da Bethesda be kardeşim... RPG denince ilk akla gelen isimlerden. morrowind, oblivion, Skyrim, Fallout... dc ise bu isimlerin torunu yaşında bir uygulama...
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    ygrkmklnc (Gürkan Kulunç) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Mithrandir.
    Bethesda daha büyük bir firma olabilir ama yüzlerce çalışanı olan ve gideri de fazla olan bir firma. Discord ise çok daha az sayıda çalışanıyla sabit bir gideri olan ve tüm oyunculara hitap eden bir uygulama. Bu sebeple daha değerli olabilir.
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    juckle (ahmet yıldız) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Mithrandir.
    Olaya sadece yas olarak bakmamak lazim. Discord su an oyuncu kitlesi uzerinde muhtesem verilere sahip, kim hangi oyuna ne kadar saat harciyor, mesajlasmalar, sesli chat verileri, hangi ulkede hangi oyun turu daha populer vs vs.

    Muhtemelen bu verilerden dolayi sirket bu kadar degerli.
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhtekemelen Xbox Game sistemine entegre falan edecekler. Güzelde olur.
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    nolamaz (Ömer Yeter) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine bir zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış konusuna hoşgeldiniz..

    Adamlarda ki paranın hesabı olmadığı için canları sıkıldıkça bakıyolar hesaplarında trilyonlarca dolar var ve artık o para batmaya başlıyor. Sonrasında dünyada ki birçok ülkenin gelirinden bile fazla paraya amaaan bugünde bunu alalım diye pat diye alıyorlar..

    Ne güzel dünya..
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    B Batuhangover01 2 sa. ( Mesaj Silindi ) nolamaz
    Bomboş bir yorum
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    V V4LKyR 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Niye?
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