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    Microsoft, Xbox Series'in geriye uyumlu oyunlarında FPS'i ikiye katlayabilecek yeni sistemini duyurdu

    Microsoft geriye dönük uyumlu olan oyunlarındaki FPS'i ikiye hatta bazen dörde katlayan yeni bir sistem duyurdu: FPS Boost. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Şubat 2021, 10:00 (18 sa.)
    2,1b
    5
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Microsoft, Xbox Series'in geriye uyumlu oyunlarında FPS'i ikiye katlayabilecek yeni sistemini duyurdu
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    Yeni nesile geçmemiz ile birlikte artık yüksek FPS şart oldu diyebiliriz. En azından teknoloji bu kadar ilerlemişken 60 FPS'in altında oyun oynamak pek de memnun edici olmuyor. Zaten her iki konsol da yeni nesilde 60 FPS üstü deneyim vaat ediyor. Ancak Microsoft, FPS'i geçmiş oyunlarda da arttıracak güzel bir işe imza atıyor.

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    Microsoft geçtiğimiz saatlerde Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının bazı oyunlarında FPS'i arttıran yeni sistemini duyurdu. FPS Boost adı verilen bu sistem, Xbox'ın geriye dönük uyumu olan oyunlarında FPS'i iki bazen dört katına çıkarabiliyor. Şimdilik yalnızca seçili oyunlarda var ancak Microsoft ilerde daha fazla oyuna getirmeyi de planlıyor. Şu anda FPS Boost'un Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4, and Watch Dogs 2

    • Far Cry 4
    • New Super Lucky’s Tale
    • Sniper Elite 4
    • UFC 4
    • Watch Dogs 2

    Dediğimiz gibi ilerde bu sistem daha fazla geriye dönük oyunda kullanılabilecek ve oyunların FPS'leri artacak. FPS Boost sayesinde geriye uyumlu oyunların minimum sabit 60 FPS oynanabileceğini söyleyebiliriz. Hatta bazıları 120 FPS. Bu özelliğin kapatılıp açılabilen bir özellik olduğunu belirtelim. Yukarıda bahsi geçen oyunları eğer sisteminiz güncelse şu anda FPS Boost ile oynayabilirsiniz.

    Son olarak bu özelliğin oynulara uygulanabilmesi için geliştirici ekibin ekstra bir şey yapmasına gerek olmadığı, bu özelliğin tamamen Xbox'a bağlı olduğu açıklandı. Yani Xbox'ın istediği her oyunda bu özelliği görebiliriz.



    https://www.ign.com/articles/xbox-series-x-fps-boost-far-cry-4-watch-dogs-2-sniper-elite-4-ufc-4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D Durulba (durul baykara) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    120 FPS alabilmek için 4k 120hz destekleyen tv mi olması gerekiyor?
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    Yuhanna316 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    apexe getirsinler warzone a falan bari
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    ti7800 (Eddie Morra) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) Yuhanna316
    Warzone sadece Nvidia DLSS uçuruyor. Harita çok büyük çünkü.
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    takami59 (takami ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi de nasıl?
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    G GryAsl (Gry Asl) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) takami59
    FPS limitini kaldırıyordur? SeriesX zaten bütün Xbox One oyunlarını rahatlıkla 120FPS hatta bazı AAA oyunları 4K 120 FPS oynatabilecek kadar güçlü.
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