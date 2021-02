Microsoft, Xbox Series'in geriye uyumlu oyunlarında FPS'i ikiye katlayabilecek yeni sistemini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Yeni nesile geçmemiz ile birlikte artık yüksek FPS şart oldu diyebiliriz. En azından teknoloji bu kadar ilerlemişken 60 FPS'in altında oyun oynamak pek de memnun edici olmuyor. Zaten her iki konsol da yeni nesilde 60 FPS üstü deneyim vaat ediyor. Ancak Microsoft, FPS'i geçmiş oyunlarda da arttıracak güzel bir işe imza atıyor.

Microsoft geçtiğimiz saatlerde Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının bazı oyunlarında FPS'i arttıran yeni sistemini duyurdu. FPS Boost adı verilen bu sistem, Xbox'ın geriye dönük uyumu olan oyunlarında FPS'i iki bazen dört katına çıkarabiliyor. Şimdilik yalnızca seçili oyunlarda var ancak Microsoft ilerde daha fazla oyuna getirmeyi de planlıyor. Şu anda FPS Boost'un Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4, and Watch Dogs 2

Dediğimiz gibi ilerde bu sistem daha fazla geriye dönük oyunda kullanılabilecek ve oyunların FPS'leri artacak. FPS Boost sayesinde geriye uyumlu oyunların minimum sabit 60 FPS oynanabileceğini söyleyebiliriz. Hatta bazıları 120 FPS. Bu özelliğin kapatılıp açılabilen bir özellik olduğunu belirtelim. Yukarıda bahsi geçen oyunları eğer sisteminiz güncelse şu anda FPS Boost ile oynayabilirsiniz.

Son olarak bu özelliğin oynulara uygulanabilmesi için geliştirici ekibin ekstra bir şey yapmasına gerek olmadığı, bu özelliğin tamamen Xbox'a bağlı olduğu açıklandı. Yani Xbox'ın istediği her oyunda bu özelliği görebiliriz.

