Microsoft, oyunların engelli bireyler için daha ulaşılabilir olması adına yeni bir adım atıyor

Microsoft'un, 2018 yılında Xbox Adaptive Controller'ı çıkartmasından bu yana engelli bireyler için oyunları daha erişilebilir bir hale getirdiğini hepimiz görebiliriyoruz. Microsoft'un başlattığı bu yeni proje de bu konudaki çabasını tekrar gözler önüne seriyor.

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Geçtiğimiz saatlerde Xbox Wire'da yapılan bir paylaşıma göre Microsoft; Xbox ve PC oyunlarının engelli bireylere daha ulaşılabilir olması adına yeni bir projeye imza atıyor. Bu çalışma Microsoft'un 2019 yılında engelli bireyler için başlattığı proje kapsamında bir program olacak. Microsoft, bu girişimin oyun dünyasında türünün ilklerinden biri olduğunu iddia ediyor.

Bu yeni proje kapsamında geliştiriciler Microsoft'a oyunlarını gönderecek, Microsoft oyunları test edecek ve oyunun engelli bireylere zorluk çıkartıp çıkartmayacağını veya nasıl bir zorluk çıkartabileceğini geliştirici ekibe bildirecek. Microsoft bu testi yaparken de engelli bireylerle birlikte çalışacak.

Ayrıca son olarak Microsoft, bu süreç içerisinde yeri geldiğinde geliştiricilere ek kaynaklar da sağlayabilecek.

https://www.engadget.com/microsoft-accessibility-testing-program-220057370.html

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