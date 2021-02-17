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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, oyunların engelli bireyler için daha ulaşılabilir olması adına yeni bir adım atıyor

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, Xbox ve PC oyunlarının engelli bireylere daha ulaşılabilir olması için yeni bir projeye imza atıyor.
    17 Şubat 2021, 16:30 (12 sa.)
    610
    2
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Microsoft, oyunların engelli bireyler için daha ulaşılabilir olması adına yeni bir adım atıyor

    Microsoft'un, 2018 yılında Xbox Adaptive Controller'ı çıkartmasından bu yana engelli bireyler için oyunları daha erişilebilir bir hale getirdiğini hepimiz görebiliriyoruz. Microsoft'un başlattığı bu yeni proje de bu konudaki çabasını tekrar gözler önüne seriyor. 

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    Ayrıca Bkz. "Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı"

    Geçtiğimiz saatlerde Xbox Wire'da yapılan bir paylaşıma göre Microsoft; Xbox ve PC oyunlarının engelli bireylere daha ulaşılabilir olması adına yeni bir projeye imza atıyor. Bu çalışma Microsoft'un 2019 yılında engelli bireyler için başlattığı proje kapsamında bir program olacak. Microsoft, bu girişimin oyun dünyasında türünün ilklerinden biri olduğunu iddia ediyor.

    Bu yeni proje kapsamında geliştiriciler Microsoft'a oyunlarını gönderecek, Microsoft oyunları test edecek ve oyunun engelli bireylere zorluk çıkartıp çıkartmayacağını veya nasıl bir zorluk çıkartabileceğini geliştirici ekibe bildirecek. Microsoft bu testi yaparken de engelli bireylerle birlikte çalışacak. 

    Ayrıca son olarak Microsoft, bu süreç içerisinde yeri geldiğinde geliştiricilere ek kaynaklar da sağlayabilecek. 



    https://www.engadget.com/microsoft-accessibility-testing-program-220057370.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    M meLek122 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    monacomen 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Değil oyunlar engelli bireyler için teknolojik cihaz ve yazılımlar bile tamamen birer işkence aleti. Çoğu bilgisayarlarda klavye tuşları çoğunlukla sağlaklar için ve iki elini de sağlıklı kullananlar için yapılıyor. Cntr+Alt+Delete yapmak için bunu kolaylıkla yapacağınız bir tuş yok, üç tuşa aynı anda basacak iki ele ihtiyacınız var. Mail için @ işareti veya # işaretleri de tek bi tuş ile halledilecek iken hala iki elin iki parmağını kullanıp iki tuşa aynı anda basmak gerekiyor. Bunun dışında oyunların çoğu el kol hakimiyetini mükemmel yapan sağlıklı ve engelsiz bireyler için tasarlanıyor. Oyun kolunu tutmayı bırak bazı oyunlarda bazı tuşlara çok garip hareketler yaptırmak gerekiyor ki engelsiz birey için bile zorken engelliler için imkansız. Çoğu zaman bunları bir engelli hiç yapamaz onların bütün bu oyun ve programlardan mahrum olması çok acı diye düşünmüşümdür. Geç bile kalmış bir uygulama.
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    M meLek122 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bravo. İnce düşünen her hareketi desteklerim kim yaparsa yapsın
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