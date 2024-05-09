Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, yapay zeka için 3,3 milyar dolarlık kampüs kuruyor

    Microsoft, yapay zeka ve bulut yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Microsoft, ABD’de 3.3 milyar dolarlık bir veri merkezi kampüsü inşa etmeyi hedefliyor.  
    Microsoft, yapay zeka için 3,3 milyar dolarlık kampüs kuruyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Foxconn’un zamanında LCD panel üretim tesisi kurmak için aldığı yeri satın aldı, ancak yazılım devi, bu yerleşkeye kuracağı tesiste paneller yerine bilgi üretimi gerçekleştirecek. Microsoft, ABD’deki bu yerleşkeye bir veri merkezi kampüsü inşa etmeyi planlıyor. Bu tesis, yazılım devinin yapay zeka yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayacak.

    Microsoft’tan 3,3 milyar dolarlık yatırım

    Esasında Foxconn, ABD’nin Wisconsin eyaletinde LCD üretim projesi üzerinde çalışıyordu. Ancak bu proje yıllarca gecikti ve zamanla Microsoft, Foxconn'un projesi için ayrılan araziyi satın aldı. En nihayetinde ise Foxconn, projeden çekildi ve Microsoft sahanın tamamını aldı. Microsoft, bu alanda veri merkezi kurmayı planlıyor. Ayrıca eyalet genelinde 100.000 kişiye Copilot gibi yapay zeka teknolojilerini kullanma becerisi kazandırma, 3.000 yerel yapay zeka yazılım geliştiricisini ve 1.000 bulut veri merkezi teknisyenini eğitme ve sertifikalandırma vaatlerinde bulunuyor. Yatırım büyüklüğü ise 3,3 milyar dolar.

    Microsoft, yapay zekanın yeni nesil üretim tesislerini geliştirme, çalışanlara beceri kazandırma ve istihdam oluşturma potansiyeli olduğunu vurguluyor. Öte yandan ise çalışanlar, yapay zekanın işlerini ellerinden almasından endişe ediyor. Bununla birlikte Microsoft’un geçtiğimiz yılın sonunda sahanın temellerini atmaya başladı. Şimdilik veri merkezi projesinin kapsamı açıklanmadı ancak en az dört veri merkezi içereceği söyleniyor.

    Ayrıca, raporlara göre Microsoft, Wisconsin'de 250 megavatlık bir güneş enerjisi tesisi inşa etmek için de çalışmalar yürütüyor. Buna ek olarak Microsoft, tesisin büyük bölümünde kapalı bir döngüde çalışan ve başlangıçtan sonra ek su gerektirmeyecek bir geri dönüştürülmüş su soğutma sistemi kullanacağını söylüyor. Son olarak kurulmakta olan tesiste Microsoft, 2.000 kalıcı iş oluşturacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    epson yazıcı çizgili çıkarıyor fissler düdüklü tencere modelleri arasındaki farklar kredi taksitini 1 ay erken ödeme aracı p konumunda terk ediniz uyarısı çözümü ls2 kask iyi mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 11i
    Huawei Nova 11i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız