Microsoft, yapay zeka için 3,3 milyar dolarlık kampüs kuruyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Foxconn’un zamanında LCD panel üretim tesisi kurmak için aldığı yeri satın aldı, ancak yazılım devi, bu yerleşkeye kuracağı tesiste paneller yerine bilgi üretimi gerçekleştirecek. Microsoft, ABD’deki bu yerleşkeye bir veri merkezi kampüsü inşa etmeyi planlıyor. Bu tesis, yazılım devinin yapay zeka yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayacak.

Microsoft’tan 3,3 milyar dolarlık yatırım

Esasında Foxconn, ABD’nin Wisconsin eyaletinde LCD üretim projesi üzerinde çalışıyordu. Ancak bu proje yıllarca gecikti ve zamanla Microsoft, Foxconn'un projesi için ayrılan araziyi satın aldı. En nihayetinde ise Foxconn, projeden çekildi ve Microsoft sahanın tamamını aldı. Microsoft, bu alanda veri merkezi kurmayı planlıyor. Ayrıca eyalet genelinde 100.000 kişiye Copilot gibi yapay zeka teknolojilerini kullanma becerisi kazandırma, 3.000 yerel yapay zeka yazılım geliştiricisini ve 1.000 bulut veri merkezi teknisyenini eğitme ve sertifikalandırma vaatlerinde bulunuyor. Yatırım büyüklüğü ise 3,3 milyar dolar.

Microsoft, yapay zekanın yeni nesil üretim tesislerini geliştirme, çalışanlara beceri kazandırma ve istihdam oluşturma potansiyeli olduğunu vurguluyor. Öte yandan ise çalışanlar, yapay zekanın işlerini ellerinden almasından endişe ediyor. Bununla birlikte Microsoft’un geçtiğimiz yılın sonunda sahanın temellerini atmaya başladı. Şimdilik veri merkezi projesinin kapsamı açıklanmadı ancak en az dört veri merkezi içereceği söyleniyor.

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Ayrıca, raporlara göre Microsoft, Wisconsin'de 250 megavatlık bir güneş enerjisi tesisi inşa etmek için de çalışmalar yürütüyor. Buna ek olarak Microsoft, tesisin büyük bölümünde kapalı bir döngüde çalışan ve başlangıçtan sonra ek su gerektirmeyecek bir geri dönüştürülmüş su soğutma sistemi kullanacağını söylüyor. Son olarak kurulmakta olan tesiste Microsoft, 2.000 kalıcı iş oluşturacak.

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Microsoft, yapay zeka için 3,3 milyar dolarlık kampüs kuruyor