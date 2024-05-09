Microsoft, yapay zeka için 3,3 milyar dolarlık kampüs kuruyor

Microsoft’tan 3,3 milyar dolarlık yatırım
Esasında Foxconn, ABD’nin Wisconsin eyaletinde LCD üretim projesi üzerinde çalışıyordu. Ancak bu proje yıllarca gecikti ve zamanla Microsoft, Foxconn'un projesi için ayrılan araziyi satın aldı. En nihayetinde ise Foxconn, projeden çekildi ve Microsoft sahanın tamamını aldı. Microsoft, bu alanda veri merkezi kurmayı planlıyor. Ayrıca eyalet genelinde 100.000 kişiye Copilot gibi yapay zeka teknolojilerini kullanma becerisi kazandırma, 3.000 yerel yapay zeka yazılım geliştiricisini ve 1.000 bulut veri merkezi teknisyenini eğitme ve sertifikalandırma vaatlerinde bulunuyor. Yatırım büyüklüğü ise 3,3 milyar dolar.
Microsoft, yapay zekanın yeni nesil üretim tesislerini geliştirme, çalışanlara beceri kazandırma ve istihdam oluşturma potansiyeli olduğunu vurguluyor. Öte yandan ise çalışanlar, yapay zekanın işlerini ellerinden almasından endişe ediyor. Bununla birlikte Microsoft’un geçtiğimiz yılın sonunda sahanın temellerini atmaya başladı. Şimdilik veri merkezi projesinin kapsamı açıklanmadı ancak en az dört veri merkezi içereceği söyleniyor.
Ayrıca, raporlara göre Microsoft, Wisconsin'de 250 megavatlık bir güneş enerjisi tesisi inşa etmek için de çalışmalar yürütüyor. Buna ek olarak Microsoft, tesisin büyük bölümünde kapalı bir döngüde çalışan ve başlangıçtan sonra ek su gerektirmeyecek bir geri dönüştürülmüş su soğutma sistemi kullanacağını söylüyor. Son olarak kurulmakta olan tesiste Microsoft, 2.000 kalıcı iş oluşturacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.