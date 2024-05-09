Microsoft’tan Bethesda’ya şok: 4 önemli stüdyo kapanıyor

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında rekabetin gerisinde kalmamak için geçtiğimiz yıllarda Bethesda stüdyoların satın alan Microsoft, sürpriz bir hamle yapıyor. Önemli yapımlara imza atan 4 Bethesda stüdyosu kapatılıyor.

Redfall kullanıcılarına şok

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre yüksek etki yapan oyunlara yoğunlaşmak amacıyla 4 önemli Bethesda stüdyosunun kepenkleri indiriliyor. Bu stüdyolar Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games, Roundhouse Games şeklinde sıralanıyor. Bu stüdyoların imzasını taşıyan popüler oyunlar şu şekilde:

Arkane Austin – Prey, Dishonored, Deathloop, Redfall, Marvel's Blade

Tango Gameworks - The Evil Within, Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi Rush

Alpha Dog Games – Mighty Doom mobil

Şimdiye kadarki en büyük Starfield güncellemesi geliyor 3 ay önce eklendi

Bu kararın ardından oyun geliştirme aşamaları da şekillenmiş durumda. Redfall geliştirmesi durdu ve söz verilen güncellemeler iptal edildi. Sunucular çalışmaya devam edecek ancak Hero Pass satın alanlara bir geri ödeme teklifi yapılacak.

Marvel's Blade oyunu Arkane Lyon stüdyolarına devredildi. Roundhouse Games ise ZeniMax stüdyolarına katıldı. Microsoft yılın başlarında Activison ve Xbox ağırlıklı olarak oyuncu bölümünden 1900 kişinin işine son vermişti.

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