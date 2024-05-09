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    Anlık Bildirim

    Microsoft’tan Bethesda’ya şok: 4 önemli stüdyo kapanıyor

    Oyun bölümünde yıl başından bu yana büyük bir yeniden yapılanma içerisine giren Microsoft, bu hafta Bethesda bünyesindeki 4 önemli stüdyoyu kapatma kararı aldı. 
    Redfall Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasında rekabetin gerisinde kalmamak için geçtiğimiz yıllarda Bethesda stüdyoların satın alan Microsoft, sürpriz bir hamle yapıyor. Önemli yapımlara imza atan 4 Bethesda stüdyosu kapatılıyor.

    Redfall kullanıcılarına şok

    Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre yüksek etki yapan oyunlara yoğunlaşmak amacıyla 4 önemli Bethesda stüdyosunun kepenkleri indiriliyor. Bu stüdyolar Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games, Roundhouse Games şeklinde sıralanıyor. Bu stüdyoların imzasını taşıyan popüler oyunlar şu şekilde:

    • Arkane Austin – Prey, Dishonored, Deathloop, Redfall, Marvel's Blade
    • Tango Gameworks - The Evil Within, Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi Rush
    • Alpha Dog Games – Mighty Doom mobil

    Bu kararın ardından oyun geliştirme aşamaları da şekillenmiş durumda. Redfall geliştirmesi durdu ve söz verilen güncellemeler iptal edildi. Sunucular çalışmaya devam edecek ancak Hero Pass satın alanlara bir geri ödeme teklifi yapılacak.

    Marvel's Blade oyunu Arkane Lyon stüdyolarına devredildi. Roundhouse Games ise ZeniMax stüdyolarına katıldı. Microsoft yılın başlarında Activison ve Xbox ağırlıklı olarak oyuncu bölümünden 1900 kişinin işine son vermişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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