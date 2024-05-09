Microsoft’tan Bethesda’ya şok: 4 önemli stüdyo kapanıyor

Redfall kullanıcılarına şok
Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre yüksek etki yapan oyunlara yoğunlaşmak amacıyla 4 önemli Bethesda stüdyosunun kepenkleri indiriliyor. Bu stüdyolar Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games, Roundhouse Games şeklinde sıralanıyor. Bu stüdyoların imzasını taşıyan popüler oyunlar şu şekilde:
- Arkane Austin – Prey, Dishonored, Deathloop, Redfall, Marvel's Blade
- Tango Gameworks - The Evil Within, Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi Rush
- Alpha Dog Games – Mighty Doom mobil
Bu kararın ardından oyun geliştirme aşamaları da şekillenmiş durumda. Redfall geliştirmesi durdu ve söz verilen güncellemeler iptal edildi. Sunucular çalışmaya devam edecek ancak Hero Pass satın alanlara bir geri ödeme teklifi yapılacak.
Marvel's Blade oyunu Arkane Lyon stüdyolarına devredildi. Roundhouse Games ise ZeniMax stüdyolarına katıldı. Microsoft yılın başlarında Activison ve Xbox ağırlıklı olarak oyuncu bölümünden 1900 kişinin işine son vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.