Microsoft, yeni Windows 11 güncellemesi için uyarıyor: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un yakın zamanda Windows 11 23H2 için paylaştığı güvenlik güncellemesi, beklenmedik bir hataya yol açtı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, "Windows 11 23H2'nin desteği yakında sona erecek" mesajıyla karşılaşırken, bağlantı yeni sürüme geçmeye yönlendiiyor. Microsoft ise, mevcut sorunu doğruladı.

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Microsoft, Windows 11 23H2 için paylaşılan "KB5046633" güvenlik güncellemesinin bildirim hatasına neden olduğunu doğruladı. Dahası, bu hata ilginç bir şekilde, "güncellemeleri kontrol et" seçeneği de sunuyor, ancak KB5046633 zaten en son sürüm. Neyse ki şirket, hatayı çözmek için bir sunucu tarafı güncellemesi üzerinde çalıştığını ve düzeltmenin bir hafta içinde yayınlanacağını söylüyor.

Ayrıca Windows 11 23H2'nin Kasım 2025'e kadar desteklenmeye devam edeceğini hatırlatalım, Windows 11 24H2 desteği ise Ekim 2026'da sona erecek. Şirketin yaptığı açıklamaya göre sorun yaşayan kullanıcılar, geçici çözüm olarak sistemlerini yeniden başlatmayı deneyebilir veya Microsoft'un düzeltmesini bekleyebilir.

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Microsoft'un Windows güncellemeleri konusunda sıkıntılı bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatalım. Keza geçtiğimiz haftalarda da Windows Server kullanıcılarını etkileyen önemli bir sorun yaşanmış ve basit bir güvenlik güncellemesi tam bir işletim sistemi yükseltmesine neden olmuştu. Bu da 2022 sürümünü çalıştıran sayısız makinenin Windows Server 2025'i yükseltimesi ile sonuçlandı.

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