Microsoft, yeni Windows 11 güncellemesi için uyarıyor: İşte nedeni

Windows 11 için erken destek sonu uyarısı
Microsoft, Windows 11 23H2 için paylaşılan "KB5046633" güvenlik güncellemesinin bildirim hatasına neden olduğunu doğruladı. Dahası, bu hata ilginç bir şekilde, "güncellemeleri kontrol et" seçeneği de sunuyor, ancak KB5046633 zaten en son sürüm. Neyse ki şirket, hatayı çözmek için bir sunucu tarafı güncellemesi üzerinde çalıştığını ve düzeltmenin bir hafta içinde yayınlanacağını söylüyor.
Ayrıca Windows 11 23H2'nin Kasım 2025'e kadar desteklenmeye devam edeceğini hatırlatalım, Windows 11 24H2 desteği ise Ekim 2026'da sona erecek. Şirketin yaptığı açıklamaya göre sorun yaşayan kullanıcılar, geçici çözüm olarak sistemlerini yeniden başlatmayı deneyebilir veya Microsoft'un düzeltmesini bekleyebilir.
Microsoft'un Windows güncellemeleri konusunda sıkıntılı bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatalım. Keza geçtiğimiz haftalarda da Windows Server kullanıcılarını etkileyen önemli bir sorun yaşanmış ve basit bir güvenlik güncellemesi tam bir işletim sistemi yükseltmesine neden olmuştu. Bu da 2022 sürümünü çalıştıran sayısız makinenin Windows Server 2025'i yükseltimesi ile sonuçlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir