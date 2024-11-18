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    Anlık Bildirim

    Microsoft, yeni Windows 11 güncellemesi için uyarıyor: İşte nedeni

    Windows 11 23H2'nin KB5046633 güncellemesi, yanlış bir destek sonu uyarısıyla karışıklığa neden oldu. Microsoft, sorunun bir hata olduğunu doğruladı ve çözüm üzerinde çalışıyor.
    Microsoft, yeni Windows 11 güncellemesi için uyardı: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yakın zamanda Windows 11 23H2 için paylaştığı güvenlik güncellemesi, beklenmedik bir hataya yol açtı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, "Windows 11 23H2'nin desteği yakında sona erecek" mesajıyla karşılaşırken, bağlantı yeni sürüme geçmeye yönlendiiyor. Microsoft ise, mevcut sorunu doğruladı. 

    Windows 11 için erken destek sonu uyarısı

    Microsoft, Windows 11 23H2 için paylaşılan "KB5046633" güvenlik güncellemesinin bildirim hatasına neden olduğunu doğruladı. Dahası, bu hata ilginç bir şekilde, "güncellemeleri kontrol et" seçeneği de sunuyor, ancak KB5046633 zaten en son sürüm. Neyse ki şirket, hatayı çözmek için bir sunucu tarafı güncellemesi üzerinde çalıştığını ve düzeltmenin bir hafta içinde yayınlanacağını söylüyor.

    Ayrıca Windows 11 23H2'nin Kasım 2025'e kadar desteklenmeye devam edeceğini hatırlatalım, Windows 11 24H2 desteği ise Ekim 2026'da sona erecek. Şirketin yaptığı açıklamaya göre sorun yaşayan kullanıcılar, geçici çözüm olarak sistemlerini yeniden başlatmayı deneyebilir veya Microsoft'un düzeltmesini bekleyebilir. 

    Microsoft'un Windows güncellemeleri konusunda sıkıntılı bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatalım. Keza geçtiğimiz haftalarda da Windows Server kullanıcılarını etkileyen önemli bir sorun yaşanmış ve basit bir güvenlik güncellemesi tam bir işletim sistemi yükseltmesine neden olmuştu. Bu da 2022 sürümünü çalıştıran sayısız makinenin Windows Server 2025'i yükseltimesi ile sonuçlandı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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