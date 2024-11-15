Windows 11 için Android uygulama desteği geri dönüyor

Windows 11'in Android uygulama desteği geri dönüyor
Tencent'in duyurusuna göre Tencent App Store, an itibarıyla Çin'deki Windows Insider'lar için erişime açıldı. Mağaza şu an için PUBG Mobile, Honor of Kings ve Kuaishou gibi popüler oyun ve uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Yakın gelecekte ise 1.500’e yakın uygulamanın Windows 11 için hazır olacağı paylaşıldı ve Bing ve Windows Search üzerinden de erişim sağlanabilecek.
Yeni iş birliği ise, Android geliştiriciler için farklı bir fırsat yaratabilir. Keza Microsoft'un Windows ve Android ekosistemlerini daha yakın hale getirmeyi planladığı aşikar. Ancak, bunun neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir