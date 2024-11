Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11’i ilk tanıttığında Android uygulama desteği ile geleceğini açıklamıştı. Ancak bu özellik, sınırlı bir yazılım yelpazesiyle sadece ön izleme aşamasında kaldı ve tam anlamıyla hayata geçirilemedi. Şimdi ise Tencent, bu işlevselliği Çin’deki beta test kullanıcıları için yeniden kullanıma sunuyor.

Windows 11'in Android uygulama desteği geri dönüyor

Tencent'in duyurusuna göre Tencent App Store, an itibarıyla Çin'deki Windows Insider'lar için erişime açıldı. Mağaza şu an için PUBG Mobile, Honor of Kings ve Kuaishou gibi popüler oyun ve uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Yakın gelecekte ise 1.500’e yakın uygulamanın Windows 11 için hazır olacağı paylaşıldı ve Bing ve Windows Search üzerinden de erişim sağlanabilecek.

Tam Boyutta Gör Android uygulama desteğinin Çin dışında ne zaman sunulacağı veya hangi donanımların desteklendiği şu an için belirsiz. Ancak Windows 11'in Android uygulama desteği ilk olarak 2022 yılında duyurulmuş ve sınırlı bir kütüphane sunması nedeniyle beklenen ilgiyi görememişti. Şirket, bu projeyi Mart 2025’te tamamen sonlandırmayı planlıyor.

Microsoft, ARM bilgisayarlar için Windows 11 ISO'yu yayınladı 23 sa. önce eklendi

Yeni iş birliği ise, Android geliştiriciler için farklı bir fırsat yaratabilir. Keza Microsoft'un Windows ve Android ekosistemlerini daha yakın hale getirmeyi planladığı aşikar. Ancak, bunun neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11 için Android uygulama desteği geri dönüyor