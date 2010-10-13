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Microsoft, Zune Software'de Mac platformuna destek verebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde küresel olarak Windows Phone 7 platformunu resmileştiren ve ilk üyelerini gün yüzüne çıkaran Microsoft, 2006 yılından bu yana Zune yazılımında destek vermediği Mac platformuna göz kırpıyor olabilir.

Neowin'de yayınlanan habere göre firmanın İngiltere'den sorumlu yöneticileri arasında bulunan Oded Ran, Twitter üzerinden yayınladığı ancak kısa süre içersinde sildiği mesajında Mac kullanıcılarının Windows Phone 7 sayesinde Zune cihazlarını kendi bilgisayarlarında yakında kullanabileceklerini doğrulamaktan çok memnun olduğunu dile getirdi.

Mesajın yayınlandıktan sonra silinmesi, Oded Ran'in söylediklerinin doğru olabilme ihtimalini arttırırken; Microsoft'un multimedya alanında 2006 yılından bu yana destek vermediği Mac platformuna destek verip, Windows Phone 7 platformunu daha geniş kitlelere ulaştırmak istemesi yerinde bir karar olacaktır.


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Batuist 9 yıl
%90'ı PC olan bir pazarda yaygınlaşamayan bir platform %10luk kısma yaygınlaşmak için mi girecek :)))
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