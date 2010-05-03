Microsoft'un yeni telefonları KIN One ve KIN Two, 13 Mayıs'ta satışa sunuluyor

KIN One
Microsoft'un sosyal ağ tutkunları için hazırladığı KIN One ve KIN Two isimli akıllı telefonları, 6 Mayıs'ta Verizon üzerinden ön-siparişe çıkartarak tüketicilerin beğenisine sunacak. Resmi lansmanının 13 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi beklenen telefonların nasıl tepki alacağı merakla bekleniyor.
Kısa bir süre önce anons edilen yeni telefonlardan, 600MHz'de çalışan birinci nesil Nvidia Tegra platformunu temel alıyorlar. Modeline göre sırasıyla 2.6-inç ve 3.4-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefonlarda QWERTY klavye, 256MB Ram ve GPS gibi özelliklere yer veriliyor.
Entegre akselometresi de bulunan KIN One ve KIN Two, modeline göre sırasıyla 5MP ve 8MP çözünürlüğünde kameraya sahip. Yine modeline göre 4GB ve 8GB entegre depolama kapasitesi ile sunulacak telefonların fiyatları hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.
KIN Two
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3.4-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekran 256MB Ram
8MP
bu özellikler çok iyi, tuş tasarımını çok beğendim sade ve kullanışlı, tuşlardaki yazıların büyük olup tuşa şığmaması güzel bir farklılık katmış tasarıma. genel olarak beğendim
ne saçmalıyorsun sen ya? illa babamızın microsoftu apple ı yok diye yorumdamı yapmıcaz biz cebimizde para olsun olmasın yorumu yaparız sonuçta bu ürünler bizim için biz almadıktan sonra sen istediğin kadar mühendis misiniz diyip durursun tasarım kesinlikle berbat isterse 10 dolar olsun şu çakma çin telefonlarından ne farkı var şunun tipe bak parasını verip alıyorsam özellikleri hoş fiyatı ucuz tipi şekil alırım
yorum yapacaksın diye boş beleş konuşma hakkında olmadı.Yaşadığımız ülke daha bu cep telefonunun bataryasını yapamadı be.Sen kalkmış hala herşeye tü-kaka diyorsun.Ben ne dedim kör atın kör alıcısı olur.Sen beğensende beğenmesende bu mal satacaktır.Senin gibi düşünmeyen milyonlarca insan var.Microsoft onlara satsa yine yeter.Bu mallar senin için evet ama senin gibi düşünen için değil.Çakma çin telefonundan ne farkı var şunun demişsin.Daha eline bile almadığın,özelliklerinin hepsini bile bilmediğin ne gibi artılarını bile bilmediğin malın hakkında çin telefonundan ne farkı var diyorsun.Herşeyin dış görüntüsüne bakarak yorum yapıyorsun.Saçmalığında ötesine gidiyorsun kalkıp bana mühendislik taslıyorsun.Babasının microsoftu varmış applesi yokmuş karman çorman etmişsin lafı buraya gelip yorum yapmışsın
Microsoft'un bu telefonlarla fazla bir başarı elde edemeyeceği kesin ama fiyatı ucuz olursa belki maliyetini çıkarır.