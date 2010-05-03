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Microsoft'un yeni telefonları KIN One ve KIN Two, 13 Mayıs'ta satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni telefonları KIN One ve KIN Two, 13 Mayıs'ta satışa sunuluyor
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KIN One

Microsoft'un sosyal ağ tutkunları için hazırladığı KIN One ve KIN Two isimli akıllı telefonları, 6 Mayıs'ta Verizon üzerinden ön-siparişe çıkartarak tüketicilerin beğenisine sunacak. Resmi lansmanının 13 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi beklenen telefonların nasıl tepki alacağı merakla bekleniyor.

Kısa bir süre önce anons edilen yeni telefonlardan, 600MHz'de çalışan birinci nesil Nvidia Tegra platformunu temel alıyorlar. Modeline göre sırasıyla 2.6-inç ve 3.4-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefonlarda QWERTY klavye, 256MB Ram ve GPS gibi özelliklere yer veriliyor.

Entegre akselometresi de bulunan KIN One ve KIN Two, modeline göre sırasıyla 5MP ve 8MP çözünürlüğünde kameraya sahip. Yine modeline göre 4GB ve 8GB entegre depolama kapasitesi ile sunulacak telefonların fiyatları hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

Microsoft'un yeni telefonları KIN One ve KIN Two, 13 Mayıs'ta satışa sunuluyor
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KIN Two


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a1a1a1fs 9 yıl
600MHz Nvidia Tegra
3.4-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekran 256MB Ram
8MP
bu özellikler çok iyi, tuş tasarımını çok beğendim sade ve kullanışlı, tuşlardaki yazıların büyük olup tuşa şığmaması güzel bir farklılık katmış tasarıma. genel olarak beğendim
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CaSsErDoDo 9 yıl
@die_caprio
ne saçmalıyorsun sen ya? illa babamızın microsoftu apple ı yok diye yorumdamı yapmıcaz biz cebimizde para olsun olmasın yorumu yaparız sonuçta bu ürünler bizim için biz almadıktan sonra sen istediğin kadar mühendis misiniz diyip durursun tasarım kesinlikle berbat isterse 10 dolar olsun şu çakma çin telefonlarından ne farkı var şunun tipe bak parasını verip alıyorsam özellikleri hoş fiyatı ucuz tipi şekil alırım
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die_caprio 9 yıl

dodocan

@die_caprio



ne saçmalıyorsun sen ya? illa babamızın microsoftu apple ı yok diye yorumdamı yapmıcaz biz cebimizde para olsun olmasın yorumu yaparız sonuçta bu ürünler bizim için biz almadıktan sonra sen istediğin kadar mühendis misiniz diyip durursun tasarım kesinlikle berbat isterse 10 dolar olsun şu çakma çin telefonlarından ne farkı var şunun tipe bak parasını verip alıyorsam özellikleri hoş fiyatı ucuz tipi şekil alırım


yorum yapacaksın diye boş beleş konuşma hakkında olmadı.Yaşadığımız ülke daha bu cep telefonunun bataryasını yapamadı be.Sen kalkmış hala herşeye tü-kaka diyorsun.Ben ne dedim kör atın kör alıcısı olur.Sen beğensende beğenmesende bu mal satacaktır.Senin gibi düşünmeyen milyonlarca insan var.Microsoft onlara satsa yine yeter.Bu mallar senin için evet ama senin gibi düşünen için değil.Çakma çin telefonundan ne farkı var şunun demişsin.Daha eline bile almadığın,özelliklerinin hepsini bile bilmediğin ne gibi artılarını bile bilmediğin malın hakkında çin telefonundan ne farkı var diyorsun.Herşeyin dış görüntüsüne bakarak yorum yapıyorsun.Saçmalığında ötesine gidiyorsun kalkıp bana mühendislik taslıyorsun.Babasının microsoftu varmış applesi yokmuş karman çorman etmişsin lafı buraya gelip yorum yapmışsın
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The Catalyst 9 yıl
tasarım faciaları resmen
Microsoft'un bu telefonlarla fazla bir başarı elde edemeyeceği kesin ama fiyatı ucuz olursa belki maliyetini çıkarır.
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die_caprio 9 yıl
tasarım faciası felan demişsinizde sizler beğenmeyebilirsiniz ama dünya bir uçuk-kaçık insan var yeryüzünde.Koskoca Microsoftun aklına gelmedide sizlermi daha iyisini bilirsiniz bu işleri.Kör at'ın kör alıcısı olur bunu unutmayın.289 tl lik çin telefonlarından daha iyi olduğu kesin.O çin telefonlarından bile dünya bir adam kullanıyor.Baştaki yuvarlak olanı Bayanlar için çok güzel bir model.Bayanlar zaten telefonu çantasında taşıyor.Fazlada önemi yok onlar için şekil.Alttaki ise QWERTY klavyeli.LG nin ve Samsung un o kadar QWERTY klavyelileri var ve onlardan daha iyi olduğu kesin.Varmı başka bir sorun
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thorismund 9 yıl
Evet fiyatı ayarlayamazlarsa hayal kırıklıgı yaratabilir, zaten tasarım olarak da berbat gozukuyor...
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alito 9 yıl
yüksek fiyattan girerse zaten kimse bakmaz yüzüne. bence bu telefonların fiyatını iyi ayarlamaları lazım yoksa çakılır kalırlar.
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AlicanNalbat 9 yıl
iPhone dururken bunlara bakmazlar... güzel haber
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Batuist 9 yıl
koskoca microsoftun yaptığı telefonlara bak.. hiç yakışmıyor ne adına nede büyüklüğüne.. halbuki Zune HD gibi bir telefon iphona gerçekten çok ciddi bir rakip olabilirdi..
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