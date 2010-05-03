Microsoft'un yeni telefonları KIN One ve KIN Two, 13 Mayıs'ta satışa sunuluyor

KIN One

Microsoft'un sosyal ağ tutkunları için hazırladığı KIN One ve KIN Two isimli akıllı telefonları, 6 Mayıs'ta Verizon üzerinden ön-siparişe çıkartarak tüketicilerin beğenisine sunacak. Resmi lansmanının 13 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi beklenen telefonların nasıl tepki alacağı merakla bekleniyor.

Kısa bir süre önce anons edilen yeni telefonlardan, 600MHz'de çalışan birinci nesil Nvidia Tegra platformunu temel alıyorlar. Modeline göre sırasıyla 2.6-inç ve 3.4-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefonlarda QWERTY klavye, 256MB Ram ve GPS gibi özelliklere yer veriliyor.

Entegre akselometresi de bulunan KIN One ve KIN Two, modeline göre sırasıyla 5MP ve 8MP çözünürlüğünde kameraya sahip. Yine modeline göre 4GB ve 8GB entegre depolama kapasitesi ile sunulacak telefonların fiyatları hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

KIN Two