Binance Türkiye’den kripto para düzenlemesi için öneriler

Kripto para düzenlemesinin eli kulağında iken Binance Türkiye, kripto varlık endüstrisinin sürdürülebilir, güvenilir ve sağlıklı büyümesini amaçlayan düzenleyici görüş ve önerilerini yayınladı. Binance Türkiye’nin 13 maddelik önerilerinde kripto para borsaları için yasal çerçeve oluşturulurken, sektöre zarar vermeden kullanıcıları koruyacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Kripto düzenlemesi için 13 öneri
- “Kripto Varlık” tanımı net olarak oluşturulmalı - Ekonomik ve hukuki düzlemlerde anlaşılır tanımların kullanılması, “elektronik olarak aktarılabilir, saklanabilir veya alınıp satılabilir”, “mübadelesi mümkün”, “ekonomik değer saklama aracı olarak tasarlanmış veya kullanılabilir olmak” anlamlarını karşılaması gerekiyor.
- Stabil kripto paralar düzenlenmeli ve NFT tanımı kripto varlıklardan ayrı değerlendirilmeli
- Staking engellenmemeli – Kripto varlıkların belirli havuzlarda kilitlenerek yatırımcının ödül kazanmasını sağlayan Staking konsepti engellenmemeli zira kullanıcı deneyiminin zarar görmesiyle birlikte aynı zamanda kripto varlıkların kullanıcı odaklı olma ve topluluktan güç alarak çalışma prensipleri zedelenebilir. Ayrıca Staking özelliği küresel çapta, yatırımların otonom biçimde güvende tutulmasına da yarayan bir sistem.
- Kullanıcılar için kripto varlıklara erişimin mümkün olabildiğince özgür olmasının en çok Türkiye’ye fayda sağlayacağını ifade eden Binance Türkiye, söz konusu ‘kolay erişim’in yeterli ve sağlam Kimlik Doğrulaması ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi prosedürlerine sahip oyuncularla sınırlanması gerektiğinin altını çizdi.
- Likidite havuzlarının küçük olması piyasa manipülasyonlarına kapı açacağından global büyük havuzlara izin verilmesi kullanıcıların daha yüksek kolaylık ve finansal güvenlik ile işlem yapmalarına ve yatırım kararları vermelerine olanak sağlayacak.
- Kripto varlık borsalarının güvenlik için üç tür hizmet (borsa emanet modeli, kendi kendine saklaması modeli, üçüncü taraf saklama modeli) seçeneğinden birini kullanması gerekirken bu modeller düzenleme ve denetlemelere tabi olmalı.
- Binance TR ayrıca, listeleme ve listeden kaldırma süreçlerinde net kriterler belirlenmesinin, yeterli araştırma kapasitesine sahip borsaların kendi listelemelerine karar verebilmesinin gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra borsaların kullanıcılarını korumak için bir sigorta fonuna sahip olması gerektiği ifade edildi.
- Uygulanacak düzenlemelerin prensip temelli olması ve bugünün teknolojisiyle kısıtlanmaması gerektiğini belirten Binance TR, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sorumluluk bilincinde hareket ederek yüksek güvenlik standartlarına uymasının önemine değindi. Açıklamada, kripto transferlerinin sınırlandırılması ile var olan teknolojinin kullanılabilirliğinin ve gelişiminin zarar gördüğünün altı çizildi.
Binance Türkiye'nin yayınladığı "Türkiye'deki Kripto Varlık Borsaları Hakkında Düzenleyici Çerçeve Önerileri ve Prensipler" hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)