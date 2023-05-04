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    Microsoft, Bing yapay zekasına büyük yenilikler ekledi

    Microsoft'un yapay zeka destekli Bing sohbet robotu restoran rezervasyonları, görsel sonuçları ve yanıtlarında yapılan iyileştirmelerle birlikte daha akıllı bir hale geldi.
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    Microsoft'un Bing yapay zekası artık daha akıllı oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft bugün Bing sohbet robotu için resim ve video yanıtları, restoran rezervasyonları, sohbet geçmişi ve daha akıllı Microsoft Edge entegrasyonu ile büyük bir güncelleme yayınladı. Bu yeni özellikler aynı zamanda Microsoft'un Bing Sohbet’i özelden genel önizlemeye taşıyarak herkesin deneyebileceği bir hale getirmesiyle aynı zamana denk geliyor.

    Bing AI otomatik film açacak ve rezervasyon yapacak

    Belki de en büyük yenilik Bing Sohbet ve Edge'deki yeni Eylemler (Actions) özelliği. Artık siteler arasında ileri geri gezinmek zorunda kalmadan görevleri tamamlamak için Microsoft'un Bing yapay zekası kullanabilecek. Yani Bing, sorgularınızda bir restoran öneriyorsa sizin için uygun bir rezervasyon zamanı bulabilir ve tüm bunları sohbet arayüzünde yapmanıza yardımcı olabilir. Bu aynı zamanda Edge üzerinden de çalışıyor. Yani film arıyorsanız, Bing AI'dan sizin için oynatmasını isteyebilirsiniz. Bing otomatik olarak doğru hizmeti seçecek ve filmi oynatmaya başlayacak. Şimdilik yayınlanan videoda Apple TV gösterildi ancak ilerleyen dönemlerde diğer servisler de eklenecektir.

    100 yeni dil desteği

    Bir diğer önemli yenilik Bing Sohbet içindeki resim ve video arama sonuçları. Yakında Bing Sohbet’te yaptığınız aramalarda saha fazla görsel veya video içeriği sunulacak. Microsoft ayrıca Bing Image Creator100'den fazla dile genişletiyor. Bu dillerin arasında Türkçe dili de bulunuyor.

    Microsoft ayrıca Bing Sohbet için en çok talep edilen bir özelliği de ekliyor: Geçmiş. Bu yeni özellik ile mevcut cihaz veya diğer cihazlardaki sohbet geçmişine ulaşılabilecek. Microsoft ayrıca Bing Sohbet'e dışa aktarma ve paylaşma özellikleri eklemeyi planlıyor, böylece bir sohbetin içeriğini Twitter'da paylaşabilir veya hatta bir Word belgesine taşıyabilirsiniz. Microsoft ayrıca önceki sohbet geçmişindeki bağlamı yeni konuşmalara taşıyarak bu sohbet oturumlarını kişiselleştirmeyi de deniyor.

    Bing Sohbet' eklenti desteği geliyor

    Bu özellikler Edge tarayıcının kenar çubuğunda bulunan Bing simgesindeki aynı Sohbet penceresine de eklenecek. Ayrıca bu kısımdaki ton seçenekleri de geliştirilecek. Edge mobil ilerleyen dönemlerde sayfa bağlamını da destekleyecek, böylece masaüstü sürümündeki kenar çubuğuna benzer şekilde Bing Sohbet’te bulunduğunuz sayfa hakkında sorular sorabileceksiniz.

    Bu özelliklerin yanı sıra Microsoft, Bing Sohbet'i eklenti desteğiyle üçüncü taraflara da açıyor. Bu yeni özelliklerin çoğunda olduğu gibi, eklenti desteğinin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil, ancak Microsoft, Bing Actions rezervasyon özelliği için OpenTable, görselleştirmeler için Wolfram Alpha ve geliştiricilerin Bing Sohbet’e bağlanmasına izin vermek için OpenAI ile çalıştığını söylüyor.

    Microsoft'un tüm yeni Bing duyurularını Google'ın yıllık I/O geliştirici konferansından sadece bir hafta önce yapması da ilgi çekici. Google, Bard sohbet robotunu Mart ayı sonunda erken erişime açtı ve geçen ay kod ve işlev desteğini ekledi. Google, Bing ve ChatGPT tehdidine yanıt vermek için çabalıyor. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan I/O geliştirici konferansı Google ve yapay zeka için kritik olacak.

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    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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