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Süpermarket zinciri Migros, faaliyet alanına bir yenisini daha ekliyor. Süpermarket, online market, online yemek siparişi ve dijital cüzdan hizmeti sunan Migros şimdi de elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunacak.

Migros’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla şirketin elektrikli araçlar için şarj istasyonları ve şarj ağı kurulmasına yönelik yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği belirtildi. Yeni kurulacak şirketin kuruluş sermayesi 4 milyon 500 bin TL oldu.

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Yeni kurulacak şirket adıyla EPDK’ya başvuru yapılacak ve elektrikli araç şarj hizmeti için lisans alınacak. KAP'a yapılan açıklamada, Migros'un faaliyet gösterdiği lokasyonlarda bu hizmetin sunulacağı belirtiliyor. Bu da Migros mağazalarına elektrikli araç şarj istasyonları yerleştirileceği anlamına geliyor. Bu şarj istasyonlarını Migros'un kuracağı yeni şirket işletecek.

Migros’un KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimizin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için alınması gereken yasal izinler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvurular yapılacaktır.

Yeni şirket Migros Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4.500.000 TL olacaktır."

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Migros, elektrikli araçlar için şarj istasyonları kuracak