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    Vestel'in TOGG için ürettiği 180 kW'lık şarj cihazları kuruluma hazır

    TruGo markasıyla şarj istasyon ağı işletmeci lisansı alan TOGG, cihazların çoğunu yerli üreticilerden alacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Vestel'in ürettiği cihazların kuruluma hazır olduğu belirtildi
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    TOGG için üretilen 180 kW'lık şarj cihazları kuruluma hazır
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    TOGG'un şarj istasyon ağı için kurduğu TruGo markası, geçtiğimiz ay ilk şarj ünitesini Gemlik Tesisi'ne kurup testlere başlamıştı. Şimdi sıra daha kapsamlı bir kurulum operasyonuna geldi. Bunun için devreye giren Vestel, ürettiği şarj cihazlarını kuruluma hazır hale getirdi.

    TruGo Charging'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo’ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. TruGo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye’nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak" ifadelerine yer verildi.

    TruGo markası temmuz ayında EPDK'dan şarj istasyonu ağı işletmeci lisansı almış ve 81 ili kapsayacak şekilde kurulumunu yapacağı şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın 25 dakika içerisinde yüzde 80 doluma ulaşmasının hedeflendiği açıklanmıştı.

    Bu kapsamda, 2023'ün ortasına kadar 600'den fazla lokasyonda, fotoğraflarda gördüğünüz cihazlar da dahil olmak üzere toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj cihazının kurulumu yapılacak. Şarj noktaları trafik yoğunluğuna bağlı olarak 25 veya 50 kilometre aralıklarla konumlandırılacak.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin muhtelif illerde yapacağı 1000 elektrikli araç şarj ünitesi için 750 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlenmişti.

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    M
    makine26 3 gün önce

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