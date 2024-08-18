Xiaomi uygun fiyatlı AirFryer modelini duyurdu

Mijia Air Fryer S1 6L özellikleri ve fiyatı
Mijia Air Fryer S1 6L adıyla tanıtılan yeni model düşük fiyatına rağmen sunduğu teknolojilerle mutfaklarda fark yaratmayı amaçlıyor. 6.5 inçlik bir penceresi olan cihaz sürekli tepsiyi çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
Çift spiral fan sayesinde 360 derecelik sıcak hava dolaşımı sağlayan ürün sayesinde gıdaları çevirmek gerekmiyor. 6 litrelik kapasite kullanıcıya geniş bir pişirme alanı sunuyor. Yüksek kaliteli metal ile aşırı sıcaklara dayanıklı olan tepsi ve tepsi yuvası yapışmayan gıda dostu materyaller barındırıyor.
Ayrıca Airfryer içerisinde bir buhar etkisi oluşturmak için tepsiye bir miktar su da eklenebiliyor. Böylece gıdalar çıtır bir şekilde kalabiliyor. Buz çözme, mayalama ve yoğurt yapma seçenekleri de olan Mijia Air Fryer S1 6L modeli 38$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.