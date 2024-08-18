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    Xiaomi uygun fiyatlı AirFryer modelini duyurdu

    Mijia Air Fryer S1 6L adıyla tanıtılan yeni model verimlilik ve fonksiyonellik odaklı olmasının yanı sıra kullanıcıya kolaylık sunacak büyük bir pencere ile birlikte geliyor.
    Mijia Air Fryer S1 6L özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde mutfakların vazgeçilmez elemanı olan Airfryer modellerinin sayısı hızla artıyor. Bu pazarda iddialı olan Xiaomi markası fiyat-performansa oynayacak yeni bir Airfryer modeli duyurdu.

    Mijia Air Fryer S1 6L özellikleri ve fiyatı

    Mijia Air Fryer S1 6L adıyla tanıtılan yeni model düşük fiyatına rağmen sunduğu teknolojilerle mutfaklarda fark yaratmayı amaçlıyor. 6.5 inçlik bir penceresi olan cihaz sürekli tepsiyi çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

    Çift spiral fan sayesinde 360 derecelik sıcak hava dolaşımı sağlayan ürün sayesinde gıdaları çevirmek gerekmiyor. 6 litrelik kapasite kullanıcıya geniş bir pişirme alanı sunuyor. Yüksek kaliteli metal ile aşırı sıcaklara dayanıklı olan tepsi ve tepsi yuvası yapışmayan gıda dostu materyaller barındırıyor.

    Ayrıca Airfryer içerisinde bir buhar etkisi oluşturmak için tepsiye bir miktar su da eklenebiliyor. Böylece gıdalar çıtır bir şekilde kalabiliyor. Buz çözme, mayalama ve yoğurt yapma seçenekleri de olan Mijia Air Fryer S1 6L modeli 38$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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