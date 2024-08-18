Xiaomi uygun fiyatlı AirFryer modelini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Son dönemde mutfakların vazgeçilmez elemanı olan Airfryer modellerinin sayısı hızla artıyor. Bu pazarda iddialı olan Xiaomi markası fiyat-performansa oynayacak yeni bir Airfryer modeli duyurdu.

Mijia Air Fryer S1 6L özellikleri ve fiyatı

Mijia Air Fryer S1 6L adıyla tanıtılan yeni model düşük fiyatına rağmen sunduğu teknolojilerle mutfaklarda fark yaratmayı amaçlıyor. 6.5 inçlik bir penceresi olan cihaz sürekli tepsiyi çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

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Çift spiral fan sayesinde 360 derecelik sıcak hava dolaşımı sağlayan ürün sayesinde gıdaları çevirmek gerekmiyor. 6 litrelik kapasite kullanıcıya geniş bir pişirme alanı sunuyor. Yüksek kaliteli metal ile aşırı sıcaklara dayanıklı olan tepsi ve tepsi yuvası yapışmayan gıda dostu materyaller barındırıyor.

Ayrıca Airfryer içerisinde bir buhar etkisi oluşturmak için tepsiye bir miktar su da eklenebiliyor. Böylece gıdalar çıtır bir şekilde kalabiliyor. Buz çözme, mayalama ve yoğurt yapma seçenekleri de olan Mijia Air Fryer S1 6L modeli 38$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Mijia Air Fryer S1 6L tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı