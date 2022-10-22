Xiaomi MIJIA Graphene yer ısıtıcısı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Günlük yaşamın pek çok alanına hitap etmeyi başaran Xiaomi, sunduğu yeniliklerle klasik anlayışı da yıkıyor. MIJIA Graphene adındaki yer ısıtma sistemi farklı fonksiyonlarla havayı da kaliteli hale getiriyor.

MIJIA Graphene özellikleri ve fiyatı

MIJIA Graphene yer ısıtıcısı sahip olduğu çifr grafen katman ve 2200W güç ile sadece 3 saniyede ortamı ısıtacak hale gelebiliyor. Özellikle dışarıdan eve geldiğiniz durumlarda oldukça işe yarayacak bir özellik.

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Ortamın kurumasına engel olmak amacıyla atomize ve nemlendirme özellikleri de olan cihaz tüm evin ısı akışını destekleyebiliyor. Akıllı ısı frekans algılama özelliği sayesinde sıcaklık 16-28 derece arasında özelleştirilebiliyor.

IPX4 ile sı sıçramalarına dayanıklı olan cihaz böylece banyo gibi ortamlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Diğer özellikleri arasında çocuk kilidi, aşısı ısıma koruması, düşme koruması olan ürün uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. MIJIA Graphene ısıtıcı 118$ olarak satılacak.

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