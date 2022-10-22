Xiaomi MIJIA Graphene yer ısıtıcısı tanıtıldı

MIJIA Graphene özellikleri ve fiyatı
MIJIA Graphene yer ısıtıcısı sahip olduğu çifr grafen katman ve 2200W güç ile sadece 3 saniyede ortamı ısıtacak hale gelebiliyor. Özellikle dışarıdan eve geldiğiniz durumlarda oldukça işe yarayacak bir özellik.
Ortamın kurumasına engel olmak amacıyla atomize ve nemlendirme özellikleri de olan cihaz tüm evin ısı akışını destekleyebiliyor. Akıllı ısı frekans algılama özelliği sayesinde sıcaklık 16-28 derece arasında özelleştirilebiliyor.
IPX4 ile sı sıçramalarına dayanıklı olan cihaz böylece banyo gibi ortamlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Diğer özellikleri arasında çocuk kilidi, aşısı ısıma koruması, düşme koruması olan ürün uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. MIJIA Graphene ısıtıcı 118$ olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.