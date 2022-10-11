Redmi yazı tableti tanıtıldı

Redmi Writing Pad özellikleri ve fiyatı
Redmi Writing Pad yazı tableti 8.5 inçlik LCD bir ekrana sahip. 90 gram ağırlığında olan tabletin ekran kalemi de kenar kısma manyetik olarak yapışıyor. Kalemin ağırlığı ise 9 gram civarında.
Bu tabletlerin mantığı sürekli kâğıt kullanmak yerine yazmak ve silmek olarak belirginleşiyor. Yazıyı yazdıktan sonra silgi düğmesine basınca ekran tamamen siliniyor. Yani belirli bölümleri silmek gibi bir şey yok.
Herhangi bir işletim sistemi olmayan tablet düğme pil ile çalışıyor. Toplamda 20 bin sayfa yazıp-silme imkânı mevcut. Kazara yazma ve silme için bir kilit tuşu da yer alıyor. Redmi Writing Pad fiyatı 7$ olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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