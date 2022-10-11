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    Redmi yazı tableti tanıtıldı

    Redmi Writing Pad bugünlerde sıkça gördüğümüz elektronik yaz-sil tabletlerine rakip oluyor. Temel anlamda bu tabletlerin birbirinden farkı yok ancak Redmi malzeme kalitesini yüksek tutmuş. 
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    Redmi Writing Pad
    Son dönemde ucuz ve elektronik mürekkep ile kolay yazılıp silinebilen tablet modelleri popüler olmaya başladı. Perakende gıda marketlerinde bile bulunabilen tabletlere ilgi artınca dev firmalar da devreye giriyor.

    Redmi Writing Pad özellikleri ve fiyatı

    Redmi Writing Pad yazı tableti 8.5 inçlik LCD bir ekrana sahip. 90 gram ağırlığında olan tabletin ekran kalemi de kenar kısma manyetik olarak yapışıyor. Kalemin ağırlığı ise 9 gram civarında.

    Bu tabletlerin mantığı sürekli kâğıt kullanmak yerine yazmak ve silmek olarak belirginleşiyor. Yazıyı yazdıktan sonra silgi düğmesine basınca ekran tamamen siliniyor. Yani belirli bölümleri silmek gibi bir şey yok.

    Herhangi bir işletim sistemi olmayan tablet düğme pil ile çalışıyor. Toplamda 20 bin sayfa yazıp-silme imkânı mevcut. Kazara yazma ve silme için bir kilit tuşu da yer alıyor. Redmi Writing Pad fiyatı 7$ olarak belirlenmiş.

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    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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