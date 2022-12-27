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    Xiaomi’den akıllı akvaryum

    MIJIA Smart Fish Tank adındaki akıllı akvaryum neredeyse yılda bir kez temizlik gerektirirken tatillerinizde balıklarınızı istediğiniz gibi kontrol etmenizi de sağlıyor. 
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    MIJIA Smart Fish Tank
    Hayatın her alanına yönelik ürünleri ile kitlesini genişletmeye çalışan Xiaomi şimdi de akvaryum tutkunlarını hedef aldı. MIJIA Smart Fish Tank ile uzaktan balıklarınızı kontrol edebileceksiniz.

    MIJIA Smart Fish Tank özellikleri ve fiyatı

    MIJIA Smart Fish Tank akıllı akvaryum kullanıcılara estetik bir görünüm sunarken daha az sıklıkta ilgilenmelerini sağlıyor. Böylece kullanıcılar zamandan ve enerjiden tasarruf etmiş oluyor.

    16:9 görüntü oranı esas alınarak geliştirilen akvaryumun 5 aşamalı arka filtresi kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Ayrıca su pompasının da kirlenmesini önlüyor. Pompanın üst kısmı da yosun ve mukoza gibi birikintileri keserek temizlik sağlıyor. Böylece 6 aya kadar akvaryumun temizlenmesine gerek kalmıyor.

    24 tam renk LED ve 16 RGB aydınlatma farklı modlarla odanıza ayrı bir hava katıyor. MIJIA uygulaması ile su pompasının hızını ve yem tankını kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca balığın cinsine göre su akış hızı otomatik ayarlanabiliyor. Akvaryumun sıcaklığı da sağ üst kısımda görülebiliyor. MIJIA Smart Fish Tank modeli 50$ fiyat etiketi ile Xiaomi Mall üzerinden kitle fonlamasına başlayacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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