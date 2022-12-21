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    Xiaomi ilk kablosuz saç düzleştiricisini duyurdu

    MIJIA Wireless Straightener firmanın ilk kablosuz saç düzleştiricisi olurken hem düzleştirme hem de bukle yapabiliyor ve 25 dakikaya kadar bataryalı kullanım sunuyor.
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    MIJIA Wireless Straightener özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yıllardır kadın saç bakımının vazgeçilmez unsurlarından olan saç düzleştiricileri artık kablosuz hale geldi. Belirli bir süre batarya ile kullanılabilen kablosuz düzleştiriciler kullanıcılara hareket serbestisi tanıyor. Xiaomi MIJIA ekosistemi de ilk kablosuz saç düzleştiricisine kavuştu.

    MIJIA Wireless Straightener özellikleri ve fiyatı

    MIJIA Wireless Straightener kablosuz saç düzleştiricisi 2500mAh kapasiteli bataryası ile kullanıcılara yaklaşık 25 dakika kullanılabiliyor. USB Tip-C portu üzerinden de hızlı şarj imkânı sunulmuş.

    Düzleştirici 165-185-210 şeklinde 3 farklı derece ayarına sahip. MMH ısı paneli sadece 30 saniyede kullanıma hazır hale geliyor. Düzleştirme yanında saçlara bukle de verebilen düzleştiricinin etkisi ise 8 saat sürebiliyor.

    Turmalin sayesinde negatif iyonlar salan ürün saçların çok daha düz hale gelmesini sağlıyor. Çantaya sığacak kadar kompakt olan cihazın uçuşlar için bir uçak modu da bulunuyor. MIJIA Wireless Straightener modeli 53$ ile ön siparişe başlamış durumda.

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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