Xiaomi ilk kablosuz saç düzleştiricisini duyurdu

Tam Boyutta Gör Yıllardır kadın saç bakımının vazgeçilmez unsurlarından olan saç düzleştiricileri artık kablosuz hale geldi. Belirli bir süre batarya ile kullanılabilen kablosuz düzleştiriciler kullanıcılara hareket serbestisi tanıyor. Xiaomi MIJIA ekosistemi de ilk kablosuz saç düzleştiricisine kavuştu.

MIJIA Wireless Straightener özellikleri ve fiyatı

MIJIA Wireless Straightener kablosuz saç düzleştiricisi 2500mAh kapasiteli bataryası ile kullanıcılara yaklaşık 25 dakika kullanılabiliyor. USB Tip-C portu üzerinden de hızlı şarj imkânı sunulmuş.

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Düzleştirici 165-185-210 şeklinde 3 farklı derece ayarına sahip. MMH ısı paneli sadece 30 saniyede kullanıma hazır hale geliyor. Düzleştirme yanında saçlara bukle de verebilen düzleştiricinin etkisi ise 8 saat sürebiliyor.

Turmalin sayesinde negatif iyonlar salan ürün saçların çok daha düz hale gelmesini sağlıyor. Çantaya sığacak kadar kompakt olan cihazın uçuşlar için bir uçak modu da bulunuyor. MIJIA Wireless Straightener modeli 53$ ile ön siparişe başlamış durumda.

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