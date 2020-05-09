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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milli insansız kara araçlarımız Mini Tanklar için seri üretime geçiliyor

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli üretim insansız kara aracı çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin basın mensuplarına bilgiler verdi.
    6 gün
    5,8b
    1
    63
    Savunma Sanayi
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Milli insansız kara araçlarımız Mini Tanklar için seri üretime geçiliyor
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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, güvenlik güçlerinin savunmadan, istihbarata, istihbarattan lojistiğe pek çok farklı koldaki süreçleri insan gücüne ihtiyaç duymadan sürdürebilmeleri ve bu sayede olası can kayıpları yaşamamaları adına insansız kara araçlarının yerli olarak üretilebilmesi ve çeşitlendirilebilmesi için bir dizi proje yürütüyor.

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    Ayrıca Bkz. "ASELSAN’dan Bahreyn’e UKSS ihracatı"  

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, basın mensuplarına bu projelerde gelinen aşamaya ilişkin bilgiler verdi. Demir, yakın zamanda Mehmetçik'in kullanımına yeni robot yardımcılar sunacaklarını söyledi.

    Milli insansız kara araçlarımız Mini Tanklar için seri üretime geçiliyor
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    (İsmail Demir)

    Hafif ve orta sınıf 1'inci seviye insansız kara araçları prototiplerine yönelik yürütülen çalışmalara değinen Demir, şu ifadeleri kullandı;

    "Orta sınıf 2'nci seviye için ASELSAN ile sözleşme imzaladık. Katmerciler'in de platform üreticisi olacağı projeyle silahlı insansız kara araçları Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Proje, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapan, üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç duyulan başka sistemlerin takılabildiği, uzaktan komuta edilebilen, otonom olarak kullanılabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesini ve seri üretimini içeriyor."

    Pek çok farklı görevde Mehmetçik'in yanında olacak

    • ASELSAN ve Katmerciler'in bir süredir üzerinde çalıştığı ve "mini tank" benzetmesi yapılan silahlı insansız kara aracı, son kullanıcı görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirildi.
    • Uzaktan kumandalı ve otonom araç, elektrikli ve hibrit modelleriyle çok düşük termal iz özellikleriyle görev yapabilecek.
    • Güçlendirilmiş yürüyüş sistemleri ve süspansiyona sahip araç, arazi ve yol koşullarında üstün performans sergileyecek.
    • Platform, her türlü sürüş koşulunda (yüzde 60 tırmanma dahil) stabilizasyonu, yüksek atış imkanı, yüksek hız ve mobilite, zırh opsiyonu, çok çeşitli silah sistemlerini kullanabilme gibi kabiliyetlere sahip olacak.
    • Uydu bağlantısı entegrasyonuyla kumanda menzili sınırsız hale getirilebilecek.
    • Platform, ağır ve hafif silahlara sahip silah istasyonu, keşif gözetleme aracı, hasta taşıma aracı, yük taşıma aracı, roket platformu ve amfibi çıkartma operasyonlarında görev alabilecek konfigürasyonlarıyla kullanıcıya geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.
    • Araç sahip olduğu özelliklerle kendi başına sınırda devriye atarak, bölgeyi haritalandırarak, çevreyi izleyerek hem çevre hakkındaki bilgileri hem de tespit ettiği hedefleri merkeze gönderebilecek. Araç, ASELSAN'ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi entegre edilen versiyonuyla hedefi otomatik tespit ve imha edebilecek.

    Milli insansız kara araçlarımız Mini Tanklar için seri üretime geçiliyor
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    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-mini-tanki-icin-seri-uretim-basliyor/1834522 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    venomboy_85 6 gün en beğenilen infom@n
    Boş adam yine yorumunu yapmış. İktidara olan hırsı kini nefreti (ki her zaman söylerim kendisi bilir farklı konu), yerli ve milli kelimelerinin geçtiği ve bu topraklarda yapılan, üretilen, planlanan hiçbirşeyi kirli zihniyeti kabul edemiyor. Her Yerli Otomobil haberinde zayıf bilgisi ile zırvalıyor. Ama unuttuğu bir konu var. Bu projelerde çalışan emek veren üreten kişiler. Sana artık acıyorum.

    Neyse konumuza gelecek olursak Aselsan, Katmerciler ve Bakanlık'a teşekkürler. Umarım daha iyileri de yapılır.
    Boş adam yine yorumunu yapmış. İktidara olan hırsı kini nefreti (ki her zaman söylerim kendisi bilir farklı konu), yerli ve milli kelimelerinin geçtiği ve bu to...
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    2 Yanıt Yanıtla +58
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    infom@n (Uğur Doğan) 6 gün
    V1.00 - Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı

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    4 Yanıt Yanıtla +20
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    venomboy_85 6 gün infom@n
    Boş adam yine yorumunu yapmış. İktidara olan hırsı kini nefreti (ki her zaman söylerim kendisi bilir farklı konu), yerli ve milli kelimelerinin geçtiği ve bu topraklarda yapılan, üretilen, planlanan hiçbirşeyi kirli zihniyeti kabul edemiyor. Her Yerli Otomobil haberinde zayıf bilgisi ile zırvalıyor. Ama unuttuğu bir konu var. Bu projelerde çalışan emek veren üreten kişiler. Sana artık acıyorum.

    Neyse konumuza gelecek olursak Aselsan, Katmerciler ve Bakanlık'a teşekkürler. Umarım daha iyileri de yapılır.
    1 Yanıt Yanıtla +58
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    Emrah S (Emrah Serbestoğlu) 6 gün infom@n
    Haklısın Türkiye tarihinde yapilamayanlari yapan adam olduğu için ister istemez bu düşünceye yöneltiyordur.
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    L3ON- 5 gün venomboy_85
    Hoca hesabı değiştireydin bi, fail olmuşsun.
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    infom@n (Uğur Doğan) 5 gün L3ON-
    Hesabı değiştirmediği için kendi kendine cevap vermiş aktroll.
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    venomboy_85 5 gün L3ON-
    Bana laf atanlar fail oldu kardeş Sende bir özür dilersin artık
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    venomboy_85 5 gün L3ON-
    Senden rica infom@n arkadaşa sorar mısın? Neden beni engellemiş ? Korkak olduğu için mi? İpliğini pazara çıkardığım için mi? Yoksa kendisi farklı görevlerde mi?
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    gecceanduana (FURKAN YILDIZ) 4 gün
    Sizin Allah'tan korkunuzda yok kuldan utanmanızda yok. Siz ne karakteri bozuk, ne üçkağıtçı insanlarsınız. Benim oy verdiğim parti şunu yapsa bir daha o partiye oy vermeyi bırak adı geçtiğinde lanet okurum. Ama sizin yapmayacağınız yalakalık yok ve hala utanmadan konuşmaya yüzünüz var. pes
    youtube.com/...
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    taner.anadolu 4 gün
    Bir yerlerde bir şeyler yazılırken "yerli" ve "milli" kelimeleri koyuldu mu susacaksın itaat edeceksin. Eleştirmek mi, sakın ha!

    Devlet, korkuyla sevilmez. Olduğu gibi sevilir. Hükümet ve devlet de çok farklı şeylerdir. Cehape mesela bir hükümetti. Ona her şeyi demek devlete demek anlamına gelmediği gibi AKP'ye denilmesi de o anlama gelmez.

    Ek olarak sayın Cumhurbaşkanı AKP'ye üye olarak herkesin Cumhurbaşkanı olmadığını ilan etmişti hatırlarsanız. Yaptığı, söylediği her şeyi milli ve yerli görmek zorunda değiliz. Sapla samanı ayırmak lazım.
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    DH Misafiri 4 gün
    İşlevsiz <br />motor kısmı arkadan önden delinir <br />zırhsız görülüyorki ortalama saç kalınlığı 10 mm <br />taret kısmı hızlı dönüş yapabilirse efektif kullanılabilir <br />yere yakın olması açısından görünürlüğü az <br />ULTRA ULTRA HAFİF ZIRHLI BİR ARAÇ ! TANK DEĞİL
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    hollowman_ (N. b.) 4 gün
    Milli meselelerde bu tür gelişmelere her sevinenin yorumuna atlayıp "akepe trollü" diye yazan tipler de öyleyse CHP Trollü. Öyle ya sevinmek akepelikse hırsından çatlamak da illa bir yere mensubiyeti icab ediyor? Nasıl kafa? Valla sizin kafa aynen böyle çalışıyor kusura bakmayın.
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    PURECAUCASIANWHITE 4 gün
    tatlı hikayeler acı gerçekler
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    amonRa (X Y) 5 gün
    bu ülkeden bu milleten birşey olmaz. gençler de iyi niyetliler de kendini burada parçalıyor.



    hiçkimse sormuyor; ülkemiz konumu itibarı ile dünyanın en güzel, ekonomik açıdan en rahat olması gerekirken, neden insanlar aç uyuyor?



    çünkü bu halka bu siyasiler, tencere kapak mevzusu.
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    Last Khan 5 gün
    İktdarı eleştirebilirsiniz ama her yaptığına kötü diyip karşı çıkamazsınız. Bazı arkadaşlar hala ortaya konan vizyonu göremiyorlar. Çünkü gözleri iktidar nefretinden kör olmuş durumdalar. Varsa yoksa düşmanlık eleştirmek. Çıkın ozaman biz daha iyisini yaptık diyin? diyemiyorsanız susun ve yapılanlar için teşekkür edin. Biraz eski gazeteleri okuyun araştırın. Youtubeden izlediğiniz saçma sapan insanların saçma sapan videolarını kaynak olarak gelipte buraya sunmayın.
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    ahmetbozkurt85 5 gün
    emegi geçenlere teşekkür etmek gerek. Teşekkür ederiz çocuklar ülke için yapıyorsunuz helal olsun sizlere
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    celibar 5 gün
    @infom@n oktroll beni niye engelledin. senden daha troll mü var. madem bu kadar çok biliyon git araştır. cevap veremesin diye hem engelliyon sonra biz mi engel olduk diyon. size güvensek kötü. zaten size guvenip gitmedik. sınırdaki teröristi temizlemeye gitmeyi ayağına gitmek algılıyorsan önce algını değistir. her teknolojik gelişmeyi engelleme çalışın sonra katilleri öldürmenizi biz mi engelledik deyin. başlara da sıra gelecek . onun için teknolojik gelişmişlik gerekli. yeter ki bize köstek olmayın.



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    venomboy_85 5 gün celibar
    Ne güzel yazmışsın üstad. Merak etme infom@n benide engelledi. Onun karakteri bu yapacak bişey yok )
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    DH Misafiri 5 gün
    f35 yok iha var altay yok mini tank var aslında şimdilik bunlarla idare edebiliriz.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    savunma sanayii, aselsan ve
    6 etiket daha katmerciler insansız kara aracı savunma sanayii başkanlığı mini tank milli insansız kara aracı Bilim ve Teknoloji
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