Milli insansız kara araçlarımız Mini Tanklar için seri üretime geçiliyor

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, güvenlik güçlerinin savunmadan, istihbarata, istihbarattan lojistiğe pek çok farklı koldaki süreçleri insan gücüne ihtiyaç duymadan sürdürebilmeleri ve bu sayede olası can kayıpları yaşamamaları adına insansız kara araçlarının yerli olarak üretilebilmesi ve çeşitlendirilebilmesi için bir dizi proje yürütüyor.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, basın mensuplarına bu projelerde gelinen aşamaya ilişkin bilgiler verdi. Demir, yakın zamanda Mehmetçik'in kullanımına yeni robot yardımcılar sunacaklarını söyledi.

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Hafif ve orta sınıf 1'inci seviye insansız kara araçları prototiplerine yönelik yürütülen çalışmalara değinen Demir, şu ifadeleri kullandı;

"Orta sınıf 2'nci seviye için ASELSAN ile sözleşme imzaladık. Katmerciler'in de platform üreticisi olacağı projeyle silahlı insansız kara araçları Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Proje, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapan, üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç duyulan başka sistemlerin takılabildiği, uzaktan komuta edilebilen, otonom olarak kullanılabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesini ve seri üretimini içeriyor."

Pek çok farklı görevde Mehmetçik'in yanında olacak

ASELSAN ve Katmerciler 'in bir süredir üzerinde çalıştığı ve "mini tank" benzetmesi yapılan silahlı insansız kara aracı, son kullanıcı görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirildi.

ve 'in bir süredir üzerinde çalıştığı ve "mini tank" benzetmesi yapılan silahlı insansız kara aracı, son kullanıcı görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirildi. Uzaktan kumandalı ve otonom araç, elektrikli ve hibrit modelleriyle çok düşük termal iz özellikleriyle görev yapabilecek.

Güçlendirilmiş yürüyüş sistemleri ve süspansiyona sahip araç, arazi ve yol koşullarında üstün performans sergileyecek.

Platform, her türlü sürüş koşulunda (yüzde 60 tırmanma dahil) stabilizasyonu, yüksek atış imkanı, yüksek hız ve mobilite, zırh opsiyonu, çok çeşitli silah sistemlerini kullanabilme gibi kabiliyetlere sahip olacak.

Uydu bağlantısı entegrasyonuyla kumanda menzili sınırsız hale getirilebilecek.

Platform, ağır ve hafif silahlara sahip silah istasyonu, keşif gözetleme aracı, hasta taşıma aracı, yük taşıma aracı, roket platformu ve amfibi çıkartma operasyonlarında görev alabilecek konfigürasyonlarıyla kullanıcıya geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.

Araç sahip olduğu özelliklerle kendi başına sınırda devriye atarak, bölgeyi haritalandırarak, çevreyi izleyerek hem çevre hakkındaki bilgileri hem de tespit ettiği hedefleri merkeze gönderebilecek. Araç, ASELSAN'ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi entegre edilen versiyonuyla hedefi otomatik tespit ve imha edebilecek.

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https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-mini-tanki-icin-seri-uretim-basliyor/1834522

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