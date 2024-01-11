Milli Savunma Bakanlığı akıllı telefon kullanımını yasakladı

Askerler tarafından sosyal medyada paylaşılan videolar operasyon güvenliği açısından büyük risk taşıyordu. Milli Savunma Bakanlığı, harekat bölgelerindeki askerlerin akıllı veya kameralı telefon kullanımını yasakladı.
Akıllı telefon yasağı hakkında MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:
"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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