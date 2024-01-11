Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı, akıllı telefon kullanımı hakkında yeni bir emir yayımladı. Harekat bölgelerinde akıllı telefon kullanan askerlere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Askerler tarafından sosyal medyada paylaşılan videolar operasyon güvenliği açısından büyük risk taşıyordu. Milli Savunma Bakanlığı, harekat bölgelerindeki askerlerin akıllı veya kameralı telefon kullanımını yasakladı.

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Akıllı telefon yasağı hakkında MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."

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Milli Savunma Bakanlığı akıllı telefon kullanımını yasakladı