Milli Savunma Bakanlığı, ikinci el Eurofighter iddiaları hakkında açıklama yaptı

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kars'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Basın toplantısında tatbikatlar, bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadele konuları ele alınırken Bakanlık kaynakları İspanyol basınındaki Eurofighter iddiaları hakkında açıklama yaptı.

İspanyol medya organı La Razon, Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan ilk olarak 20 adet ikinci el Eurofighter Typhoon (Tranche 1) alacağını, devamında ise 20 adet yeni üretim (Tranche 4) uçak tedarik edeceğini iddia etmişti. Teslimatların 2026 yılında başlanacağı söylenirken 2030 yılına kadar tam operasyonel kapasiteye ulaşılacağı ifade edilmişti.

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MSB’den açıklama: “Şu an kesin bir şey yok”

Bakanlık kaynakları bu iddialara yönelik yaptığı açıklamada değişik konfigürasyonlarda 40 uçaklık alımı yapılmak istendiğini ancak halihazırda kesin bir şeyin olmadığını söyledi:

"Hava Kuvvetlerimizin, harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Biz değişik konfigürasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kombinasyonlar değişebilir, şu anda kesin bir şey yok.

Görüşmeler sonucunda hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini açıklamıştık. Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır. Ama bunun nasıl olacağı bize gelecek teklifle belirlenecek."

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MSB, ikinci el Eurofighter iddiaları hakkında açıklama yaptı