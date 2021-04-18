Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu

    Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio, Bitcoin hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Bitcoin'in güvenli olduğunu söyledi ve nakit paraları eleştirdi.
    18 Nisan 2021, 15:00 (4 sa.)
    5,9b
    120
    16
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    13

    Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu
    Tam Boyutta Gör

    Milyarder iş insanı Tim Draper, MicroStrategy CEO’su Michael Saylor gibi kripto para dünyasının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapan Texas A&M Bitcoin Konferansı’nda konuşan Ray Dalio, Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Bitcoin, kendisini emsal değeri olan bir para birimi olarak ispatladı" diyen Dalio, en popüler kripto para biriminin hiçbir zaman hack saldırısına uğramadığını, benimsenmesini artarak devam ettireceğini dile getirdi.

    Kripto para topluluğuna da seslenen Ray Dalio konuşmasında, “Yatırımcılar tek bir varlığa odaklanmamalı. Portföyünüz üzerinde çeşitlendirici bir etkisi olacak varlıklara yönelebilirsiniz.” diyerek yatırımcıları kripto para yatırımına teşvik etti. Dalio ayrıca devlet tahvilleri ve nakit ile ilgili eleştirilerini sürdürerek, yatırımcıların bu varlıkları ellerinde tutmamaları gerektiği konusunda tavsiyede bulundu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'nin kripto para ile ödemeyi yasaklamasıyla Bitcoin düşüşe geçti

    Ayrıca Bkz. "TCMB kripto para ile ödemeyi neden yasakladığını açıkladı"

    Tesla ve Spacex şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Clubhouse'da yakın zamanda katıldığı bir röportajda benzer açıklamalarda bulunmuştu:

    " Bitcoin destekçisiyim. Partiye geç kaldım ama bir destekçiyim. Ve sanırım Bitcoin, geleneksel finans uzmanları tarafından geniş kabul görmenin eşiğinde.”

    BTC büyük düşüş yaşadı

    Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu
    Tam Boyutta Gör

    Günün erken saatlerinde BTC büyük oranda değer kaybetti. 17 Nisan'da 60 bin doların üzerinde seyreden BTC değeri 18 Nisan saat 06.30 sularında 51 bin dolara kadar düştü.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine algı yönetimi için haber seçmeceler. Haber yazarının tüm haberlerinin kripto para alışverişini teşvik nitelikli haberlerden oluşması ne tesadüf. Oysa bu gün tepetaklak giden kripto paralar için nedense bir başka haber editörü başlık açmış, yazarımız ise bu haberi ön plana almayı uygun görmüş. Umarım haberlerinizin altına "Yatırım Tavsiyesi Değildir" ibaresi koyarsınız artık, çünkü kripto para kumarında psikolojisini, akıl sağlığını, hayatını, parasını, evini ailesini kaybeden her insanın vebali üzerinize kalır. Bu insanları Ray Dalio gibi yatırıp fonu yöneticisi milyarderler kurtarmaz ama siz bari yapmayın. Bu milyarder yatırım fon yöneticileri insanları kendi yatırımlarına çekerek milyarder oldu zaten.
    Yine algı yönetimi için haber seçmeceler. Haber yazarının tüm haberlerinin kripto para alışverişini teşvik nitelikli haberlerden oluşması ne tesadüf. Oysa bu gü...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Editör arkadaş yılmadan, usanmadan, bıkmadan, yorulmadan sabah akşam bitcoin haberlerine öyle bir kaptırmış kendisini rüyasında bile bitcoin gördüğünden hiç şüphem yok. Her haberinde bitcoin uçuyor, kaçıyor bir uzaya çıkmadığı kaldı. Taraflı haberlerinden midem bulandı.
    Editör arkadaş yılmadan, usanmadan, bıkmadan, yorulmadan sabah akşam bitcoin haberlerine öyle bir kaptırmış kendisini rüyasında bile bitcoin gördüğünden hiç şüp...
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rindaman ( -) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    2018 yılını atlatan kripto paralar 60k'lara geldiyse bundan sonra daha çok yol kat eder.

    Piyasaya yeni girmiş insanlar şimdi düşüşte yine çok ağlayacaktır yok piyasa öldü yok piyasa bitti...

    Bull trendinde ne atsan çıkıyor zaten, daha önceki rallilerde de gördük arkadaş. Kendini borsa tablosu okumada geliştirmemiş insanlar konuşsun dursun.

    Fomo yaşayanların parası eridi, para kazanamayanlar da fud yapıp duruyor.

    Bu saatten sonra bu para 60k gördüyse bir daha dip yapıp 120k'lara çıkma ihtimali yok mu şimdi?

    Valla ben kimseye tavsiyede bulunmuyorum ama bir sonraki dibi kaçırmak istemiyorum.

    Para koymaya yüreği olmayan insanlar kriptoyu kötüleyip duruyor.

    ytd
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    N nsar (Ensar Topaloğlu ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Donanim haber editorleri yillardir elestiriliyor yerden yere vuruluyor ve hala ayni tas ayni hamam devam, insanlarin kendilerine hic saygisi kalmamis
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rasterx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu insanoğlu hiç akletmez, karşılığı kocaman bir hiç olan sadece zahirde bir paraya nasıl emeklerinin karşılığını yatirabilir akıl alır gibi değil
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DoĞu_KaN (DOĞU KAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) rasterx
    İşini bilirsen birazda kafa varsa çok güzel para alabilirsin, ben 10.000 ile girip 4 haftada 40.000 yaptım sonra 30.000 i çekip kalan ana parayla devam ettim, ama biraz sabır birazda piyasa ekonomi bilginiz ve grafik okuma becerisi olması lazım bu işi yapan kişinin, yoksa para batıran sabırsız arkadaşlar var etrafımda kazandıklarını hep kaybettiler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aykutsarmaz (aykut sarmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    A haber e dönmüş bura her şey güllük gülistanlık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A ahlat4444 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Değer kaybetti değilde, düzenleme diyelim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir kaç godomanın ağzından çıkacak kelimelere ve tweetlere bağlı bir piyasa mı olur? Bu işin sonu çok kötü bitecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Editör arkadaş yılmadan, usanmadan, bıkmadan, yorulmadan sabah akşam bitcoin haberlerine öyle bir kaptırmış kendisini rüyasında bile bitcoin gördüğünden hiç şüphem yok. Her haberinde bitcoin uçuyor, kaçıyor bir uzaya çıkmadığı kaldı. Taraflı haberlerinden midem bulandı.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine algı yönetimi için haber seçmeceler. Haber yazarının tüm haberlerinin kripto para alışverişini teşvik nitelikli haberlerden oluşması ne tesadüf. Oysa bu gün tepetaklak giden kripto paralar için nedense bir başka haber editörü başlık açmış, yazarımız ise bu haberi ön plana almayı uygun görmüş. Umarım haberlerinizin altına "Yatırım Tavsiyesi Değildir" ibaresi koyarsınız artık, çünkü kripto para kumarında psikolojisini, akıl sağlığını, hayatını, parasını, evini ailesini kaybeden her insanın vebali üzerinize kalır. Bu insanları Ray Dalio gibi yatırıp fonu yöneticisi milyarderler kurtarmaz ama siz bari yapmayın. Bu milyarder yatırım fon yöneticileri insanları kendi yatırımlarına çekerek milyarder oldu zaten.
    3 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Batuhangover01 3 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Sonra hep beraber bir araya gelip bütün milyarları hoppadanak yüksekten çekerler para birimi değer kaybedince de olan minik yatırımcıya olur. Ben de bu gün kripto paralara yatırım yaptım bakalım ne olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Ne alakası var ya. Haberleri biz uydurmuyoruz. Kripto paraya yatırım yapacak yabancı kişilerin takip ettiği ünlü isimlerin görüşleri son zamanlarda hep olumlu. Ünlü bi isimden olumsuz görüş gelirse onu da yazarız elbette. Ünlü ve yatırımcıların takip ettiği isimler son günlerde hep kripto para hakkında olumlu görüş bildiriyor diye ben mi suçlu oluyorum. Komiksiniz gerçekten.

    Bugünkü kripto paralar tepetaklak haberini ben de yazardım tabii. Niye yazmayayım. Uyuyordum. Uyumasam yazacaktım. Kusura bakmayın biz de insanız bazen uyuduğumuz oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    greenpeace16 51 dk. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    %300 değer kazanan bitcoin yüzde30 dğşsede tepe taklak olmaz 25 30 bin dolara kadar inse dahi bu düzeltme olarak geçer stop koymayan kendi derdine yansın.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Mozilla, Firefox'tan FTP desteğini kalıcı olarak kaldırıyor 49 dk. Amazon Alexa uyumlu akıllı not yazıcısını duyurdu 1 sa. Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı 2 sa. Otomatik pilot açıkken Tesla'nın kaza yapma oranı, sürücülü araçlara göre 10 kat düşük 2 sa. Google Project Zero, kullanıcıların yamaları yükleyebilmeleri için 30 gün ek süre tanıyor 3 sa. Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor 3 sa. The Walking Dead’in Negan karakterine odaklanan özel bir dizi için görüşülüyor 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu Sonraki Chrome 90 ile vurgulanan metne özel bağlantılar oluşturulabilecek 5 sa. Haftaya Metal Gear serisi ile ilgili bir duyuru yapılabilir 6 sa. Sony World Fotoğraf Yarışması tüm kategorileri ile tamamlandı 7 sa. Türkiye'nin otomobili tasarımıyla ödül aldı 7 sa. Kripto paralar tepetaklak 7 sa. Söylentilere göre Disney+’ta yayınlanacak bir Wolverine dizisi geliştiriliyor 8 sa. Asus Zenfone 8 Mini ortaya çıktı; Xperia 5 III ile rekabete giriyor 9 sa. Amazon'un oyun sektöründeki şanssızlığı devam ediyor: Yüzüklerin Efendisi oyunu iptal edildi 10 sa. LEGO Mario kardeşini aramaya başladı 16 sa. Pfizer CEO’su: “Kovid-19’a karşı her yıl aşılanmak gerekebilir” 17 sa. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu 17 sa. NASA, Ay yüzeyine insan indirecek araç için SpaceX ile anlaştı 19 sa. Yatak odaları için: Akıllı komodin 19 sa. Van Gogh APU’ları RDNA2 ve Zen 2’yi düşük güç tüketimli dizüstülere getirecek 19 sa. The Batman film ile aynı evrende geçecek olan HBO Max dizisinden ilk detaylar paylaşıldı 20 sa. Intel Rocket Lake fiyatları şimdiden düşmeye başladı 20 sa. iOS 14.5'teki yeniden kalibrasyon sonrası bazı iPhone 11'lerin pil sağlığı yüzdesi arttı 20 sa. Tahriş etmeyen tıraş makinesi “Philips S5070/06 incelemesi“ 21 sa. RTX 3080 Ti’lar yola çıktı 21 sa. Google Chrome'un internet olmayınca oynanan dinazor oyunu widget olarak iPhone'lara geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız