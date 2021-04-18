Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu

Milyarder iş insanı Tim Draper, MicroStrategy CEO’su Michael Saylor gibi kripto para dünyasının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapan Texas A&M Bitcoin Konferansı’nda konuşan Ray Dalio, Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Bitcoin, kendisini emsal değeri olan bir para birimi olarak ispatladı" diyen Dalio, en popüler kripto para biriminin hiçbir zaman hack saldırısına uğramadığını, benimsenmesini artarak devam ettireceğini dile getirdi.
Kripto para topluluğuna da seslenen Ray Dalio konuşmasında, “Yatırımcılar tek bir varlığa odaklanmamalı. Portföyünüz üzerinde çeşitlendirici bir etkisi olacak varlıklara yönelebilirsiniz.” diyerek yatırımcıları kripto para yatırımına teşvik etti. Dalio ayrıca devlet tahvilleri ve nakit ile ilgili eleştirilerini sürdürerek, yatırımcıların bu varlıkları ellerinde tutmamaları gerektiği konusunda tavsiyede bulundu.İlginizi Çekebilir Türkiye'nin kripto para ile ödemeyi yasaklamasıyla Bitcoin düşüşe geçti
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Tesla ve Spacex şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Clubhouse'da yakın zamanda katıldığı bir röportajda benzer açıklamalarda bulunmuştu:
" Bitcoin destekçisiyim. Partiye geç kaldım ama bir destekçiyim. Ve sanırım Bitcoin, geleneksel finans uzmanları tarafından geniş kabul görmenin eşiğinde.”
BTC büyük düşüş yaşadı
Günün erken saatlerinde BTC büyük oranda değer kaybetti. 17 Nisan'da 60 bin doların üzerinde seyreden BTC değeri 18 Nisan saat 06.30 sularında 51 bin dolara kadar düştü.
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Piyasaya yeni girmiş insanlar şimdi düşüşte yine çok ağlayacaktır yok piyasa öldü yok piyasa bitti...
Bull trendinde ne atsan çıkıyor zaten, daha önceki rallilerde de gördük arkadaş. Kendini borsa tablosu okumada geliştirmemiş insanlar konuşsun dursun.
Fomo yaşayanların parası eridi, para kazanamayanlar da fud yapıp duruyor.
Bu saatten sonra bu para 60k gördüyse bir daha dip yapıp 120k'lara çıkma ihtimali yok mu şimdi?
Valla ben kimseye tavsiyede bulunmuyorum ama bir sonraki dibi kaçırmak istemiyorum.
Para koymaya yüreği olmayan insanlar kriptoyu kötüleyip duruyor.
ytd
Bugünkü kripto paralar tepetaklak haberini ben de yazardım tabii. Niye yazmayayım. Uyuyordum. Uyumasam yazacaktım. Kusura bakmayın biz de insanız bazen uyuduğumuz oluyor.