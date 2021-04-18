Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu

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Milyarder iş insanı Tim Draper, MicroStrategy CEO’su Michael Saylor gibi kripto para dünyasının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapan Texas A&M Bitcoin Konferansı’nda konuşan Ray Dalio, Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Bitcoin, kendisini emsal değeri olan bir para birimi olarak ispatladı" diyen Dalio, en popüler kripto para biriminin hiçbir zaman hack saldırısına uğramadığını, benimsenmesini artarak devam ettireceğini dile getirdi.

Kripto para topluluğuna da seslenen Ray Dalio konuşmasında, “Yatırımcılar tek bir varlığa odaklanmamalı. Portföyünüz üzerinde çeşitlendirici bir etkisi olacak varlıklara yönelebilirsiniz.” diyerek yatırımcıları kripto para yatırımına teşvik etti. Dalio ayrıca devlet tahvilleri ve nakit ile ilgili eleştirilerini sürdürerek, yatırımcıların bu varlıkları ellerinde tutmamaları gerektiği konusunda tavsiyede bulundu.

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Ayrıca Bkz. "TCMB kripto para ile ödemeyi neden yasakladığını açıkladı"

Tesla ve Spacex şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Clubhouse'da yakın zamanda katıldığı bir röportajda benzer açıklamalarda bulunmuştu:

" Bitcoin destekçisiyim. Partiye geç kaldım ama bir destekçiyim. Ve sanırım Bitcoin, geleneksel finans uzmanları tarafından geniş kabul görmenin eşiğinde.”

BTC büyük düşüş yaşadı

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Günün erken saatlerinde BTC büyük oranda değer kaybetti. 17 Nisan'da 60 bin doların üzerinde seyreden BTC değeri 18 Nisan saat 06.30 sularında 51 bin dolara kadar düştü.

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