Apple, iPad'lerde de ayrıma gidiyor: Yeni 11 inç iPad Pro, eski ekranla gelecek

11 inç iPad Pro, mini LED ekran ile gelmeyecek
11 inç iPad Pro’nun mini LED ekran teknolojisine sahip olmayacağı bir kez daha doğrulanmış oldu. Daha gelişmiş ekran isteyen kullanıcıların 12.9 inç iPad Pro’yu tercih etmesi gerekecek. 12.9 inç ekranlı iPad Pro’nun Liquid Retina XDR ekranı, daha gerçekçi detaylar ve HDR ile mükemmel bir görsel deneyim sunuyor. 11 inç iPad Pro, 12.9 inç iPad Pro’nun birçok özelliğini taşıyor ancak LED Liquid Retina ekrana sahip olduğundan parlaklık biraz düşük, siyahlar da çok siyah değil.
Young’a göre yeni 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro, mevcut nesillere kıyasla ekran açısından bir farklılık sunmayacak. Yeni çip ve yeni şarj özellikleri dışında bir yenilik görmeceğiz. Yeni iPad Pro’lar, M2 Apple silikon çip ile güçlendirilecek.
Apple, yeni iPad’lar için özel bir etkinlik düzenlemeyecek; Apple haberleri sayfasından duyurulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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