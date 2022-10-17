Apple, iPad'lerde de ayrıma gidiyor: Yeni 11 inç iPad Pro, eski ekranla gelecek

Apple’ın yakında tanıtacağı 11 inç ve 12 inç iPad Pro’nun ekranı hakkında yeni bilgiler güvenilir ekran analisti Ross Young’dan geldi. Young, yeni 11 inç iPad Pro modelinin daha büyük 12.9 inç boyutundaki iPad Pro’daki mini LED ekran teknolojisine değil, şimdiki nesillerde bulunan aynı LED Liquid Retina ekrana sahip olacağını söyledi.

11 inç iPad Pro, mini LED ekran ile gelmeyecek

11 inç iPad Pro’nun mini LED ekran teknolojisine sahip olmayacağı bir kez daha doğrulanmış oldu. Daha gelişmiş ekran isteyen kullanıcıların 12.9 inç iPad Pro’yu tercih etmesi gerekecek. 12.9 inç ekranlı iPad Pro’nun Liquid Retina XDR ekranı, daha gerçekçi detaylar ve HDR ile mükemmel bir görsel deneyim sunuyor. 11 inç iPad Pro, 12.9 inç iPad Pro’nun birçok özelliğini taşıyor ancak LED Liquid Retina ekrana sahip olduğundan parlaklık biraz düşük, siyahlar da çok siyah değil.

M2 iPad Pro ne zaman çıkacak? 1 gün önce eklendi

Young’a göre yeni 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro, mevcut nesillere kıyasla ekran açısından bir farklılık sunmayacak. Yeni çip ve yeni şarj özellikleri dışında bir yenilik görmeceğiz. Yeni iPad Pro’lar, M2 Apple silikon çip ile güçlendirilecek.

Apple, yeni iPad’lar için özel bir etkinlik düzenlemeyecek; Apple haberleri sayfasından duyurulacak.

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Mini LED ekran, 12 inç iPad Pro'ya özel olabilir