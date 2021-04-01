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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Minimalist bulmaca oyunu Blixi, ücretsiz bir şekilde iOS için yayınlandı

    Minimalist bir yapıya sahip casual bulmaca oyunu Blixi, iOS cihazlar için ücretsiz bir şekilde App Store üzerinden yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    01 Nisan 2021, 02:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    1,3b
    1
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Oliver Papp’in yaptığı minimalist bulmaca oyunu Blixi, iOS için geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Sevilen strateji oyunu Company of Heroes'un, Opposing Fronts genişlemesi 13 Nisan'da mobil cihazlara geliyor"

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    Blixi, mobil bulmaca oyunlarının çoğu gibi aynı renkten şekilleri yan yana getirme üzerine kurulu. Oyunda sağa, sola, yukarı veya aşağı kaydırarak şekilleri hareket ettiriyorsunuz ve aynı renkteki nesneleri yan yana getirerek puanları topluyorsunuz.

    Herhangi bir tarafa kaydırma yaptığınızda tek bir şekil değil, tüm şekiller hareket ediyor. Bu yüzden biraz daha geniş çaplı düşünmek zorundasınız. İnternet bağlantısı gerektirmediği için istediğiniz yerde oyunu oynayabilirsiniz.

    Oyun şu anda App Store üzerinden iOS için ücretsiz olarak yayınlanmış durumda. Android sürümü ile ilgili bir açıklama ne yazık ki yok. Mağaza sayfasını ve videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Blix‪i‬ Blix‪i‬ Blix‪i‬ Blix‪i‬ Oliver Papp Oyunlar Ücretsiz 1.5 MB



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "bir sekilde" ifadesi cok gereksiz ! Ben bile fark ediyorsam :) ... Vahim bir editor ...
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