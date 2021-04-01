Minimalist bulmaca oyunu Blixi, ücretsiz bir şekilde iOS için yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Oliver Papp’in yaptığı minimalist bulmaca oyunu Blixi, iOS için geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

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Blixi, mobil bulmaca oyunlarının çoğu gibi aynı renkten şekilleri yan yana getirme üzerine kurulu. Oyunda sağa, sola, yukarı veya aşağı kaydırarak şekilleri hareket ettiriyorsunuz ve aynı renkteki nesneleri yan yana getirerek puanları topluyorsunuz.

Herhangi bir tarafa kaydırma yaptığınızda tek bir şekil değil, tüm şekiller hareket ediyor. Bu yüzden biraz daha geniş çaplı düşünmek zorundasınız. İnternet bağlantısı gerektirmediği için istediğiniz yerde oyunu oynayabilirsiniz.

Oyun şu anda App Store üzerinden iOS için ücretsiz olarak yayınlanmış durumda. Android sürümü ile ilgili bir açıklama ne yazık ki yok. Mağaza sayfasını ve videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Blix‪i‬ Oliver Papp Oyunlar Ücretsiz 1.5 MB

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