Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sevilen strateji oyunu Company of Heroes'un, Opposing Fronts genişlemesi 13 Nisan'da mobil cihazlara geliyor

    Company of Heroes'un Opposing Fronts genişleme paketi, 13 Nisan 2021'de iOS ve Android cihazlar için yayınlanacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    31 Mart 2021, 09:00 (3 sa.)
    297
    7
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Sevilen strateji oyunu Company of Heroes'un, Opposing Fronts genişlemesi 13 Nisan'da mobil cihazlara geliyor

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Feral Interactive'in yaptığı dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Company of Heroes'un Opposing Fronts genişleme paketinin iOS ve Android cihazlar için yayınlanacağı tarih açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Görsel roman oyunu ARTE, bu yaz mobil cihazlar için yayınlanacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Strateji oyunu Rush Royale, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı

    Opposing Fronts, 13 Nisan'da yine iOS ve Android cihazlar için yayınlanacak. Genişleme paketi oyunun içerisinde mağazadan satıalcak ve fiyatı 4 dolar olacak. Oyunun içerisindeki mağazada direkt olarak TL karşılığını görebilirsiniz. Ne yazık ki yerel bir fiyatlandırma bulunmuyor.

    Opposing Fronts genişleme paketi oyuna iki yeni hikaye modu ekliyor oyuna. Birincisi, Normandiya Savaşı sırasında Caen kentinde hareket eden İngilizlere odaklanıyor. İkincisi ise, Alman Panzer Elite'in, Almanya'ya girmek için Ren Nehri'ni geçmeye çalışmasına odaklanıyor. Opposing Fronts ayrıca İngiliz 2. Ordusu ve Panzer Elite'i Skirmish Modu'na ekliyor.

    Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. Oyunun kendisi de şu anda App Store'da 129,99 TL, Google Play'de ise 119,99 TL.

    Company of Heroe‪s‬ Company of Heroe‪s‬ Company of Heroe‪s‬ Company of Heroe‪s‬ Feral Interactive Ltd Oyunlar ₺129,99 4 GB

    Company of Heroes Company of Heroes Company of Heroes Company of Heroes Feral Interactive Strateji Oyunları ₺119,99 49M



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    OLED Ekranlı Dijital Metre

    L
    lterlemez 23 saat önce

    Güzel fikir...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında pc de sayılı strateji oyunlarındandı. Mobilde de birebir aynı yapıda ise, herkese tavsiye ederim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Mortal Kombat ve Venom 2'nin vizyon tarihleri ertelendi 41 dk. iPhone 13 Pro Max, f/1.5 diyaframa sahip geniş açılı kamera ile gelecek 1 sa. Ryan Reynolds/Samuel L. Jackson başrollü aksiyon komedi filmi Hitman’s Wife’s Bodyguard’ın yayın tarihi belli oldu 1 sa. Xiaomi Mi Laptop Pro tanıtıldı: OLED ekran, 100W hızlı şarj ve dahası 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sevilen strateji oyunu Company of Heroes'un, Opposing Fronts genişlemesi 13 Nisan'da mobil cihazlara geliyor Sonraki Kitaptan uyarlama fantastik dizi American Gods, 3. sezonun ardından iptal edildi 13 sa. Virgin Galactic yeni nesil uzay gemisini tanıttı: VSS Imagine 13 sa. MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro çok daha akıllı 13 sa. Korku filmi serisi Testere'nin devam filminden fragman paylaşıldı 13 sa. ZTE Watch GT tanıtıldı: İşte fiyatı 14 sa. Kingston maliyete oynayan NV1 SSD sürücüsünü duyurdu 14 sa. CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı 15 sa. Star Wars'un yeni animasyon dizisi Star Wars: The Bad Batch'ten ilk fragman yayınlandı 15 sa. İşte Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu 15 sa. DDR5 belleklerin hacimli üretimine başlandı 16 sa. TSMC fiyatları %25 arttırabilir 16 sa. Makyajlı Skoda Kodiaq'tan ilk ipucu görselleri geldi 17 sa. Boston Dynamics, depo otomasyonu için yeni robotunu tanıttı: Stretch 17 sa. Xbox Live Gold üyelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 17 sa. Netflix'in yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan uzun fragman 18 sa. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki mutasyon oranını açıkladı 18 sa. Güncellendi: Volkswagen'in ABD pazarındaki yeni adı Voltswagen olabilir 18 sa. Rick and Morty 5. sezon yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı 18 sa. PS5'in yeni nesil VR cihazının ilk oyunu ortaya çıktı: Pavlov Shack 18 sa. IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı bu Cuma gerçekleşecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız