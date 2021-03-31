Sevilen strateji oyunu Company of Heroes'un, Opposing Fronts genişlemesi 13 Nisan'da mobil cihazlara geliyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Feral Interactive'in yaptığı dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Company of Heroes'un Opposing Fronts genişleme paketinin iOS ve Android cihazlar için yayınlanacağı tarih açıklandı.

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Opposing Fronts, 13 Nisan'da yine iOS ve Android cihazlar için yayınlanacak. Genişleme paketi oyunun içerisinde mağazadan satıalcak ve fiyatı 4 dolar olacak. Oyunun içerisindeki mağazada direkt olarak TL karşılığını görebilirsiniz. Ne yazık ki yerel bir fiyatlandırma bulunmuyor.

Opposing Fronts genişleme paketi oyuna iki yeni hikaye modu ekliyor oyuna. Birincisi, Normandiya Savaşı sırasında Caen kentinde hareket eden İngilizlere odaklanıyor. İkincisi ise, Alman Panzer Elite'in, Almanya'ya girmek için Ren Nehri'ni geçmeye çalışmasına odaklanıyor. Opposing Fronts ayrıca İngiliz 2. Ordusu ve Panzer Elite'i Skirmish Modu'na ekliyor.

Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. Oyunun kendisi de şu anda App Store'da 129,99 TL, Google Play'de ise 119,99 TL.

Company of Heroe‪s‬ Feral Interactive Ltd Oyunlar ₺129,99 4 GB

Company of Heroes Feral Interactive Strateji Oyunları ₺119,99 49M

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