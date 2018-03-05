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E-devlet’e miras sorgulama hizmeti eklendi: Miras sorgulama nasıl yapılır?

Miras sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet'e, "Mirasçılık Belgesi" sorgulama hizmeti eklendi. Adalet Bakanlığı hizmet listesi altında "Veraset İlami Sorgulama" sayfasından mirasınızı sorgulayabilirsiniz.
1 yıl
17,1b
1
75
Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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E-devlet’e miras sorgulama hizmeti eklendi: Miras sorgulama nasıl yapılır?
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E-devlet üzerinden vatandaşlara yepyeni bir hizmet daha sunuluyor. Son dönemde “Alt-Üst Soy Bilgisi” ve “1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi” sorgulama hizmetleriyle gündemden düşmeyen E-Devlet, şimdi de “Mirasçılık Belgesi - Miras Sorgulama” hizmetini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Miras sorgulama nasıl yapılır? Veraset İlami Sorgulama

Bugün kullanıma sunulan hizmet ile birlikte ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için Mirasçılık Belgesi Verilmesi talebinin UYAP sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi. Buradan miras sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

E-Devlet üzerinde hizmete girecek Mirasçılık Belgesi ile ilgili şu açıklama yer alıyor; “Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.


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instance 1 yıl en beğenilen
E-devlete miras sorgulamak için girenlere haciz şoku
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veni60 1 yıl
saçmalıklar daniskası bir uygulama , ulan biz ne bilelim bize kim miras bıraktı onun tc sini istiyorsunuz ? kendimizinkini yazıp bize bişey kalmışmı öğrensek , helal olsun deriz.
saçmalıklar daniskası bir uygulama , ulan biz ne bilelim bize kim miras bıraktı onun tc sini istiyorsunuz ? kendimizinkini yazıp bize bişey kalmışmı öğrensek ,...
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Zodiac Killer 1 yıl

TC NO kısmına kendi TCsini yazan sadece ben miyim
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General. 1 yıl
Ulan ne biçim uygulama babamın TC no girdim bişey görünmüyor. Halbuki 3-5 dönüm arazi var, yoksa odamı gitti len
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soul_spear 1 yıl
İş yerinde 13 kişi denedik kayıt bulunamadı diyor şakamısınız abi yapacagınız sisteme bak
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den 1 yıl
Bir iş yapıyorlar bari doğru düzgün yapsınlar. Giriyorum TC no yu kayıt bulunamadı diyor.
Şehit sorgulama çıkardılar aynı zamanda. Bütün bilgileri benden istiyor. Yahu zaten ben o kadarını bilsem neden sorgulama yapayım. Sen bana otomatik olarak gösterebiliyorsan göster şu şu deden şu savaşta şehit olmuş diye. Sorgulama ekranındaki bilgileri bilip de girdikten sonra daha bana sorgulama sonucu olarak ne gösterecek bilmiyorum.
Aynı şekilde soy ağacı da problemli. Annem anneannemin soy ağacında gözükmüyor. Fakat benim ve annemin soy ağacında anneannem gözüküyor. Bir başkası demiş babaannem soy ağacımda gözükmüyor.
Dedemin TC no sunu bilmiyorum. Soy ağacından edindiğim bilgilerle aşağıdaki adresten sorgulama yapıyorum. Yine kayıt bulunamadı diyor.
tckimlik.nvi.gov.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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ekdellal 1 yıl den
den
Bir iş yapıyorlar bari doğru düzgün yapsınlar. Giriyorum TC no yu kayıt bulunamadı diyor.
Şehit sorgulama çıkardılar aynı zamanda. Bütün bilgileri benden istiyor. Yahu zaten ben o kadarını bilsem neden sorgulama yapayım. Sen bana otomatik olarak gösterebiliyorsan göster şu şu deden şu savaşta şehit olmuş diye. Sorgulama ekranındaki bilgileri bilip de girdikten sonra daha bana sorgulama sonucu olarak ne gösterecek bilmiyorum.
Aynı şekilde soy ağacı da problemli. Annem anneannemin soy ağacında gözükmüyor. Fakat benim ve annemin soy ağacında anneannem gözüküyor. Bir başkası demiş babaannem soy ağacımda gözükmüyor.
Dedemin TC no sunu bilmiyorum. Soy ağacından edindiğim bilgilerle aşağıdaki adresten sorgulama yapıyorum. Yine kayıt bulunamadı diyor.
tckimlik.nvi.gov.tr/...

Boşuna kasma, miras filan kalmamış sana, çalış kazan ye
1 Yanıt Yanıtla
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Artunç 1 yıl
Mısır'daki dedelerden birşey kalmış mıdır acep?

Sanmam zaten dedelerin TC'sini de bilmiyoruz..
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imhotep_of_grudge 1 yıl Artunç
kendininkine bak oradan çıkartır...
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MüdavimBey 1 yıl
Tamamen basının şişirmesi çöp bir uygulama olmuş şaşırdık mı hayır tabiiki.
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Qantas 1 yıl
bende ''miras değil alınteri'' yazısı çıktı...
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metinvurgun 1 yıl
Nüfus müdürlüğünden alt üst soy belgesi alın herkesin tc si yazıyor ben sorunu bu şekilde hallettim
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Vanished Man 1 yıl
Dedeme babasından miras kalan bir yeri bilemeyeceksem unutulmuş bir yeri göstermeyecekse ne önemi var?
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AtiMX4 1 yıl
Ben kendi TC nominal bilmiyorum. Bu ne saçma bir uygulama
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TurboBoosted 1 yıl
miras değil trafik ceza borç çıktı
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