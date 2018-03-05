E-devlet’e miras sorgulama hizmeti eklendi: Miras sorgulama nasıl yapılır?

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E-devlet üzerinden vatandaşlara yepyeni bir hizmet daha sunuluyor. Son dönemde “Alt-Üst Soy Bilgisi” ve “1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi” sorgulama hizmetleriyle gündemden düşmeyen E-Devlet, şimdi de “Mirasçılık Belgesi - Miras Sorgulama” hizmetini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Miras sorgulama nasıl yapılır? Veraset İlami Sorgulama

Bugün kullanıma sunulan hizmet ile birlikte ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için Mirasçılık Belgesi Verilmesi talebinin UYAP sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi. Buradan miras sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

E-Devlet üzerinde hizmete girecek Mirasçılık Belgesi ile ilgili şu açıklama yer alıyor; “Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.”