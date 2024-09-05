HÜRJET, Mısır piramitleri semalarında: Mısırlı pilottan övgü dolu sözler

Tam Boyutta Gör Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na katılan Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) jet eğitim uçağı HÜRJET, fuarın 3. gününde piramitlerin üzerinde gösteri uçuşu yaptı. HÜRJET’i aynı zamanda Mısırlı F-16 pilotu da kullandı.

HÜRJET, Mısır’da kanatlandı

Tam Boyutta Gör HÜRJET’in piramitlerin üzerinde yaptığı gösteri uçuşu yaklaşık olarak 10 dakika sürdü. Fuarda dünyanın birçok ülkesinden savunma sanayi şirketi geliştirdikleri ürünleri sergilenirken, en çok ilgiyi hava gösterisi yapan uçaklar çekiyor.

HÜRJET aynı zamanda üçüncü gösteri uçuşunu TUSAŞ Test Pilotu Orhan Boran ve Mısırlı F16 Pilotu Ahmed Elmallah ile gerçekleştirdi. Uçuşun ardından konuşan Elmallah şu ifadeleri kullandı: "Türk ve Mısır hava kuvvetleri arasında yapılacak işbirliklerini büyük bir heyecan ile bekliyorum. Ben F16 pilotuyum. HÜRJET ile uçmak benim için harikaydı. Başlangıç olarak çok iyi bir uçak. İleride daha iyi bir hale gelecek."

İnsansız savaş uçağı ANKA 3 ilk kez mühimmatlı olarak uçtu 3 gün önce eklendi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise Afrika pazarının önemli olduğunu vurguladı; "Afrika gelişen bir pazar. Cumhurbaşkanı'mızın da 10 yıl önce bizlere hedef olarak gösterdiği gibi büyüme potansiyeli çok yüksek bir pazar. Mısır, Afrika kıtasında olması, potansiyelinin çok yüksek olması, Arap Birliği'nin etkili bir üyesi olması, tarihi ilişkilerimizin çok güzel olması ve beraber hareket edersek gelecekte de umut vadetmesi sebebiyle önem verdiğimiz bir ülke. Bu fuar ilk defa düzenleniyor ve biz de buraya katıldık. Çalışmalarımız devam edecek.”

HÜRJET'in teknik özellikleri

Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft

Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft

Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft

Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2

İtki: 17.600 lb

Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft

Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2222 km / 1200 nm

Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs

Azami Hız: 1,4 Mach

G Limitleri: +8g / -3g

HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.