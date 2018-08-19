Google, çok eleştirilen konum izleme politikasını güncelledi

Teknoloji Editörü
Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir haber ajansı olan Associated Press, geçtiğimiz hafta Google'ın kullanıcılar konum özelliğini kapatsalar bile kaydetmeye devam ettiğini ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine ise arama devi konum izleme politikalarında güncellemeye gitti.
Google konum izleme politikalarında hemen değişiklik yaptı
Geçtiğimiz hafta oldukça ses getiren bu gelişme sonrasında, Google "Konum Geçmişi" ayarlarının nasıl çalıştığını belirten bir yardım sayfasını şu şekilde güncelledi: "Bu ayar cihazınızdaki diğer konum hizmetlerini etkilemez, ayrıca bazı konum bilgilerinizin Arama ve Haritalar gibi diğer hizmetlerde, etkinliğinizi bir parçası olarak kaydedilebileceğini kabul etmiş sayılırsınız."Google'ın konum politikasının önceki hali ise şu ibareleri içeriyordu: "Konum Geçmişi kapalıyken gittiğiniz yerler artık kayıt altına alınmaz." Associated Press, Pazartesi günü ortaya çıkan bu skandal gelişme sonrasında Google'ın düzeltmeyi Perşembe günü yaptığını açıkladı. Google'ın konu ile ilgili açıklamasında ise: "Konum Geçmişi hakkındaki yardım sayfalarımızı, daha tutarlı ve açıklayıcı bir dille güncelledik." ifadeleri yer aldı. Sektöre yakın kaynaklar da Google'ın kullanıcıların konumlarını izleme konusundaki ısrarlarının, reklam gelirlerini artırmak için olduğunu belirtiyorlar.
https://support.google.com/accounts/answer/3118687 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi "kapatsanda izlemeye devam". Sonuç değişmedi.
Sürekli oturduğum yerin ya da gittiğim AVM vs. ismini bildirim olarak veriyor.
GPS KAPALI İKEN.
Bir insanın cebindeki telefon ancak bu kadar izleyebilir, mikrofon, ses kayıtları, gps, konum.
Google dünyanın en arsız şirketi.