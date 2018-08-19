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Google, çok eleştirilen konum izleme politikasını güncelledi

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, kullanıcılar kapatmış olsa bile Google'ın konum bilgilerini kaydettiğini ortaya çıkarmıştı. Olayın sonrasında ise Google konum politikasını güncelledi.
9 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir haber ajansı olan Associated Press, geçtiğimiz hafta Google'ın kullanıcılar konum özelliğini kapatsalar bile kaydetmeye devam ettiğini ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine ise arama devi konum izleme politikalarında güncellemeye gitti.

Google konum izleme politikalarında hemen değişiklik yaptı

Geçtiğimiz hafta oldukça ses getiren bu gelişme sonrasında, Google "Konum Geçmişi" ayarlarının nasıl çalıştığını belirten bir yardım sayfasını şu şekilde güncelledi: "Bu ayar cihazınızdaki diğer konum hizmetlerini etkilemez, ayrıca bazı konum bilgilerinizin Arama ve Haritalar gibi diğer hizmetlerde, etkinliğinizi bir parçası olarak kaydedilebileceğini kabul etmiş sayılırsınız."
Google'ın konum politikasının önceki hali ise şu ibareleri içeriyordu: "Konum Geçmişi kapalıyken gittiğiniz yerler artık kayıt altına alınmaz." Associated Press, Pazartesi günü ortaya çıkan bu skandal gelişme sonrasında Google'ın düzeltmeyi Perşembe günü yaptığını açıkladı. Google'ın konu ile ilgili açıklamasında ise: "Konum Geçmişi hakkındaki yardım sayfalarımızı, daha tutarlı ve açıklayıcı bir dille güncelledik." ifadeleri yer aldı. Sektöre yakın kaynaklar da Google'ın kullanıcıların konumlarını izleme konusundaki ısrarlarının, reklam gelirlerini artırmak için olduğunu belirtiyorlar.

https://support.google.com/accounts/answer/3118687 Yorum Yaz
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interwap 9 ay en beğenilen
Önceden sözleşmede "kapatınca izlemiyoduk" idi. Ama izliyordu.
Şimdi "kapatsanda izlemeye devam". Sonuç değişmedi.
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Damenda 9 ay
Google uygulaması GPS kapalı bile olsa internete bağlı olduğunuz sürede konumunuzu tespit edebiliyor.
Sürekli oturduğum yerin ya da gittiğim AVM vs. ismini bildirim olarak veriyor.
GPS KAPALI İKEN.
Google uygulaması GPS kapalı bile olsa internete bağlı olduğunuz sürede konumunuzu tespit edebiliyor.Sürekli oturduğum yerin ya da gittiğim AVM vs. ismini ...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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tempestatem 9 ay
İddia ediyorum, android kullanıcılarının %90'ı 'Google Etkinliğim' sayfası nerede ve ne iş yapar bilmiyor.
Bir insanın cebindeki telefon ancak bu kadar izleyebilir, mikrofon, ses kayıtları, gps, konum.
Google dünyanın en arsız şirketi.
İddia ediyorum, android kullanıcılarının %90'ı 'Google Etkinliğim' sayfası nerede ve ne iş yapar bilmiyor.Bir insanın cebindeki telefon ancak bu kadar izl...
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1 Avatar
foreveriphone 9 ay
Ülkemizin gelir durumu belli, en çok satan telefonlar 1000-3000 aralığı.Google ne karar alırsa alsın herkes android kullanmaya mecbur kimsenin başka bir çaresi yok, iPhone 6000tl den başlıyor taksitle o yüzden kimse çene yapmasın
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astegon 9 ay
Konuya hassas olanlar akıllı cihaz kullanmasın.
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JackSparro131 9 ay
Kameradan bile izliyorlar zaten cokta takmayin
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tempestatem 9 ay
İddia ediyorum, android kullanıcılarının %90'ı 'Google Etkinliğim' sayfası nerede ve ne iş yapar bilmiyor.
Bir insanın cebindeki telefon ancak bu kadar izleyebilir, mikrofon, ses kayıtları, gps, konum.
Google dünyanın en arsız şirketi.
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9600_G_T 9 ay
boykot edelım ızlemesınler bizi
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sniper23 9 ay
Google bağlı olduğunuz baz istasyonunu bile izliyor. Telefon açık olduğu sürece sizi her yerden izliyorlar.
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lterlemez 9 ay
Paranın gözü kör olsun. Bu yüzden firmaların çok büyümesine izin vermeyeceksin, aynen AMD'nin ortaya çıkmasına neden olan durumdan dolayı.
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leftover 9 ay lterlemez
amd olayi nedir aciklayabilir misiniz
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Damenda 9 ay
Google uygulaması GPS kapalı bile olsa internete bağlı olduğunuz sürede konumunuzu tespit edebiliyor.
Sürekli oturduğum yerin ya da gittiğim AVM vs. ismini bildirim olarak veriyor.
GPS KAPALI İKEN.
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Mr. Jingles 9 ay Damenda
Bu sadece Android cihazlarda mı yoksa iOS'te de var mı?
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Mr.Data 9 ay Damenda
Onun için GPS kullanılmıyor mesela ben bilgisayarımda GPS olmamasına rahmen google maps e girdiğimde konumumu bulabiliyor burayı okursanız daha iyi anlarsınız
security.stackexchange.com/...
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interwap 9 ay en beğenilen
Önceden sözleşmede "kapatınca izlemiyoduk" idi. Ama izliyordu.
Şimdi "kapatsanda izlemeye devam". Sonuç değişmedi.
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