Mission: Impossible 8'den beklenen fragman geldi

Böylece filmin adı da ortaya çıkmış oldu. Serinin son filmi, Mission: Impossible - The Final Reckoning adını taşıyacak. Bu film ilk duyurulduğunda The Dead Reckoning Part 2 olarak duyurulmuştu. Ancak geçtiğimiz yaz çıkan Dead Reckoning başarısız olunca, Paramount serinin son filmini Part 2 olarak sunmaktan vazgeçti.
Mission: Impossible 8, Tarihin En Pahalı Filmlerinden Biri Olacak
Mission: Impossible 8'in 2022'nin mart ayında başlayan çekimleri, 2023'ün temmuz ayında oyuncu grevi yüzünden durdurulmak zorunda kaldı. Neredeyse sekiz ay süren bu ara, filmin Paramount'a maliyetini epey arttırdı. Gelen son bilgiler, bü süreçte filmin bütçesinin 400 milyon dolara yaklaştığını söylüyor. Bu da Mission: Impossible 8'i tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri yapıyor. Filmin bu bütçeyi karşılayabilmesi için gişede 1 milyar dolara yaklaşması gerekecek.
The Final Reckoning'de önceki filmlerden tanıdığımız pek çok isim yer alacak. Filmin oyuncu kadrosunda Cruise'e Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett ve Shea Whigham eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über