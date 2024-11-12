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    Mission: Impossible 8'den beklenen fragman geldi

    400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri olan Mission: Impossible 8'in ilk fragmanı yayınladı. Serinin son filmi, The Final Reckoning adını taşıyor.
    Mission: Impossible 8 fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) serisi, yeni bir filmle geri dönüyor. Serinin sekizinci ve son filmi olan Mission: Impossible 8, önümüzdeki yaz izleyici ile buluşacak. 23 Mayıs 2025'te vizyona girecek Mission: Impossible 8 için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount, filmden ilk fragmanı yayınladı.

    Böylece filmin adı da ortaya çıkmış oldu. Serinin son filmi, Mission: Impossible - The Final Reckoning adını taşıyacak. Bu film ilk duyurulduğunda The Dead Reckoning Part 2 olarak duyurulmuştu. Ancak geçtiğimiz yaz çıkan Dead Reckoning başarısız olunca, Paramount serinin son filmini Part 2 olarak sunmaktan vazgeçti.

    Mission: Impossible 8, Tarihin En Pahalı Filmlerinden Biri Olacak

    Mission: Impossible 8'in 2022'nin mart ayında başlayan çekimleri, 2023'ün temmuz ayında oyuncu grevi yüzünden durdurulmak zorunda kaldı. Neredeyse sekiz ay süren bu ara, filmin Paramount'a maliyetini epey arttırdı. Gelen son bilgiler, bü süreçte filmin bütçesinin 400 milyon dolara yaklaştığını söylüyor. Bu da Mission: Impossible 8'i tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri yapıyor. Filmin bu bütçeyi karşılayabilmesi için gişede 1 milyar dolara yaklaşması gerekecek.

    The Final Reckoning'de önceki filmlerden tanıdığımız pek çok isim yer alacak. Filmin oyuncu kadrosunda Cruise'e Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett ve Shea Whigham eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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