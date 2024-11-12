Mission: Impossible 8'den beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) serisi, yeni bir filmle geri dönüyor. Serinin sekizinci ve son filmi olan Mission: Impossible 8, önümüzdeki yaz izleyici ile buluşacak. 23 Mayıs 2025'te vizyona girecek Mission: Impossible 8 için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount, filmden ilk fragmanı yayınladı.

Böylece filmin adı da ortaya çıkmış oldu. Serinin son filmi, Mission: Impossible - The Final Reckoning adını taşıyacak. Bu film ilk duyurulduğunda The Dead Reckoning Part 2 olarak duyurulmuştu. Ancak geçtiğimiz yaz çıkan Dead Reckoning başarısız olunca, Paramount serinin son filmini Part 2 olarak sunmaktan vazgeçti.

Christopher Nolan yeni filmi için etkileyici bir ekip topluyor 2 gün önce eklendi

Mission: Impossible 8, Tarihin En Pahalı Filmlerinden Biri Olacak

Mission: Impossible 8'in 2022'nin mart ayında başlayan çekimleri, 2023'ün temmuz ayında oyuncu grevi yüzünden durdurulmak zorunda kaldı. Neredeyse sekiz ay süren bu ara, filmin Paramount'a maliyetini epey arttırdı. Gelen son bilgiler, bü süreçte filmin bütçesinin 400 milyon dolara yaklaştığını söylüyor. Bu da Mission: Impossible 8'i tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri yapıyor. Filmin bu bütçeyi karşılayabilmesi için gişede 1 milyar dolara yaklaşması gerekecek.

The Final Reckoning'de önceki filmlerden tanıdığımız pek çok isim yer alacak. Filmin oyuncu kadrosunda Cruise'e Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett ve Shea Whigham eşlik ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.