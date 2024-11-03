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    Anlık Bildirim

    Mission: Impossible 8 tarihin en pahalı filmlerinden biri olacak

    2022'nin mart ayında başlayan çekimleri defalarca durdurulan ve bu yüzden iki yıl boyunca prodüksiyon aşamasında kalan Mission: Impossible 8, tarihin en pahalı filmlerinden biri olacak.
    Mission: Impossible 8'in bütçesi 400 milyon doları aştı Tam Boyutta Gör
    Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) serisi, tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alıyor. Serinin özellikle 2010 sonrası çıkan filmleri büyük başarı yakaladı. Ancak son biri iki yılda işler tersine dönmeye başladı. Serinin geçtiğimiz yıl gösterime giren yedinci filmi Dead Reckoning Part One, beklentilerin altında kaldı. Önceki filmler kadar beğenilmeyen Dead Reckoning Part One, gişede de hayal kırıklığı yarattı.

    Dead Reckoning seriye momentum kaybettirdiği için Mission: Impossible 8'in gişede başarılı olması artık daha zorlaştı. Bu da yetmezmiş gibi filmin Paramount'a maliyeti de gitgide artıyor. İki yıldan uzun süredir devam eden çekimleri nihayet geçtiğimiz ay tamamlanan Mission: Impossible 8'in bütçesinin 400 milyon doları geçtiği söyleniyor. Bu da Mission: Impossible 8'i tarihin en maliyetli filmlerinden biri yapıyor. Hâl böyleyken filmin gişede kâra geçmesi epey zor olacak.

    Mission: Impossible 8, 23 Mayıs 2025'te Vizyona Girecek

    Mission: Impossible 8'in 2022'nin mart ayında başlayan çekimleri, 2023'ün temmuz ayında oyuncu grevi yüzünden durdurulmak zorunda kaldı. Neredeyse sekiz ay süren bu ara, filmin Paramount'a maliyetini epey arttırdı. Bu esnada Dead Reckoning Part One başarısız olunca, yapımcılar sekizinci filmi değiştirmeye karar verdi. İlk başta Dead Reckoning Part Two olarak duyurulan film, yapım aşamasında farklı bir yöne evrildi. Artık yeni bir alt başlıkla vizyona girecek olan filmin hikâyesinde önemli değişikler yapıldığı düşünülüyor. Bu da ilk başta planlanmayan pek çok ek sahnenin çekilmesi gerektiği anlamına geliyor. Tüm bunlar bir araya gelince, ortaya 400 milyon dolar gibi kabarık bir faturanın çıkması kaçınılmaz oldu.

    Filmin yapımcıları, Mission: Impossible 8'i vizyona girmeden hemen önce Cannes Film Festivali'nde göstermek istiyor. Çünkü film Cannes'da olumlu yorumlar alırsa bu durum gişedeki şansını arttırabilir. Daha önce bir benzerini ilk Joker filminde görmüştük. Ama bu bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Çünkü film olur da Cannes'da kötü yorumlar alırsa gişedeki şansı daha da düşecek. Bunu da daha birkaç hafta önce Joker 2'de gördük. Venedik'te eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vurulan Joker 2, aldığı bu kötü yorumların etkisiyle gişede beklentilerin çok altında bir açılış yaptı. Şimdi Mission: Impossible'ın yapımcılarının bu riski almaya razı olması, filmlerine güvenlerinin tam olduğu şekilde yorumlanabilir. Tabii diğer türlü zaten zarar edeceklerini bildikleri için böyle bir kumar oynuyor da olabilirler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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