Mission: Impossible 8 tarihin en pahalı filmlerinden biri olacak

Tam Boyutta Gör Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) serisi, tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alıyor. Serinin özellikle 2010 sonrası çıkan filmleri büyük başarı yakaladı. Ancak son biri iki yılda işler tersine dönmeye başladı. Serinin geçtiğimiz yıl gösterime giren yedinci filmi Dead Reckoning Part One, beklentilerin altında kaldı. Önceki filmler kadar beğenilmeyen Dead Reckoning Part One, gişede de hayal kırıklığı yarattı.

Dead Reckoning seriye momentum kaybettirdiği için Mission: Impossible 8'in gişede başarılı olması artık daha zorlaştı. Bu da yetmezmiş gibi filmin Paramount'a maliyeti de gitgide artıyor. İki yıldan uzun süredir devam eden çekimleri nihayet geçtiğimiz ay tamamlanan Mission: Impossible 8'in bütçesinin 400 milyon doları geçtiği söyleniyor. Bu da Mission: Impossible 8'i tarihin en maliyetli filmlerinden biri yapıyor. Hâl böyleyken filmin gişede kâra geçmesi epey zor olacak.

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Mission: Impossible 8, 23 Mayıs 2025'te Vizyona Girecek

Mission: Impossible 8'in 2022'nin mart ayında başlayan çekimleri, 2023'ün temmuz ayında oyuncu grevi yüzünden durdurulmak zorunda kaldı. Neredeyse sekiz ay süren bu ara, filmin Paramount'a maliyetini epey arttırdı. Bu esnada Dead Reckoning Part One başarısız olunca, yapımcılar sekizinci filmi değiştirmeye karar verdi. İlk başta Dead Reckoning Part Two olarak duyurulan film, yapım aşamasında farklı bir yöne evrildi. Artık yeni bir alt başlıkla vizyona girecek olan filmin hikâyesinde önemli değişikler yapıldığı düşünülüyor. Bu da ilk başta planlanmayan pek çok ek sahnenin çekilmesi gerektiği anlamına geliyor. Tüm bunlar bir araya gelince, ortaya 400 milyon dolar gibi kabarık bir faturanın çıkması kaçınılmaz oldu.

Filmin yapımcıları, Mission: Impossible 8'i vizyona girmeden hemen önce Cannes Film Festivali'nde göstermek istiyor. Çünkü film Cannes'da olumlu yorumlar alırsa bu durum gişedeki şansını arttırabilir. Daha önce bir benzerini ilk Joker filminde görmüştük. Ama bu bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Çünkü film olur da Cannes'da kötü yorumlar alırsa gişedeki şansı daha da düşecek. Bunu da daha birkaç hafta önce Joker 2'de gördük. Venedik'te eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vurulan Joker 2, aldığı bu kötü yorumların etkisiyle gişede beklentilerin çok altında bir açılış yaptı. Şimdi Mission: Impossible'ın yapımcılarının bu riski almaya razı olması, filmlerine güvenlerinin tam olduğu şekilde yorumlanabilir. Tabii diğer türlü zaten zarar edeceklerini bildikleri için böyle bir kumar oynuyor da olabilirler.

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