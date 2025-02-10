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    Mission: Impossible - The Final Reckoning'den yeni bir teaser yayınlandı

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Görevimiz Tehlike 8'den yeni bir teaser yayınlandı. Mission: Impossible - The Final Reckoning adını taşıyan film, serinin son filmi olacak.
    Mission: Impossible - The Final Reckoning Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en başarılı film serileri arasında yer alan Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible), yaklaşık 30 yıllık sinema macerasını bu yıl noktalayacak. Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan Mission: Impossible - The Final Reckoning, sevilen bu serinin son filmi olacak. Bu yönüyle daha da merak uyandıran The Final Reckoning için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı. Dün gece oynanan Super Bowl maçı sırasında yayınlanan teaser'ı aşağıda bulabilirsiniz.

    Mission: Impossible - The Final Reckoning, 23 Mayıs'ta Gösterime Girecek

    The Final Reckoning'de önceki filmlerden tanıdığımız pek çok isim yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise'e Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett ve Shea Whigham eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise yine Christopher McQuarrie oturuyor.

    Mission: Impossible - The Final Reckoning, serinin bir önceki filmi olan Dead Reckoning'in yarıda bıraktığı hikâyeyi tamamlayacak. Zaten film ilk duyurulduğunda Dead Reckoning Part 2 adını taşıyordu. Ancak Dead Reckoning hayal kırıklığı yaratınca son filmin ismi değiştirildi.

    2023'te vizyona giren Dead Reckoning'de Ethan Hunt ve ajan ekibi, dünyayı küresel bir krize doğru sürükleyen bilinç kazanmış bir yapay zeka ile karşı karşıya geliyordu. The Final Reckoning bir yandan bu macerayı sürdürürken, diğer yandan Ethan Hunt ve ekibinin hikâyesini bir finale bağlayacak.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 3 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 3 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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