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    Top Gun Maverick filmine 10 adet çift kişilik ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz

    27 Mayıs'ta gösterime girecek olan Tom Cruise başrollü Top Gun Maverick filmi için 10 kişiye çift kişilik ön gösterim bileti hediye ediyoruz. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Top Gun Maverick için 10 adet çift kişilik ön gösterim hediyesi
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    DonanımHaber’den herkese merhaba. Sinema sektörünün en önemli ve popüler isimlerinden birisi olan Tom Cruise’un popüler filmi Top Gun’ın devam filmi Top Gun Maverick’in vizyon tarihi yaklaşıyor. Bugün de sizlere bu konuyla ilgili güzel bir sürprizimiz var.

    27 Mayıs’ta gösterime girecek olan Top Gun Maverick’in ön gösterim etkinliği için sizlere 10 adet çift kişilik bilet hediyemiz olacak.

    Çekilişe Nasıl Katılırım?

    Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken tek şey bu konunun altına herhangi bir yorum atmak. Çekilişe 23 Mayıs saat 23:59’a kadar katılabilirsiniz. Sonuçlar da 24 Mayıs 17:00’de belli olacak. Çekiliş sonucunda 10 kişiye çift kişilik davetiye vereceğiz.

    Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

    Ön gösterim 25 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30’da Torun Center Cinetech’te gerçekleşecek. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Tom Cruise’un başrolünde olduğu Joseph Kosinski’nin yönettiği, senaristliğini ise Ehren Kruger, Eric Warren Singer ve Christopher McQuarrie’nin yaptığı Top Gun Maverick, 1986 yılında çıkış yapan Top Gun isimli filmin devamı niteliğinde.

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    Sarı Mucit 2 saat önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 1 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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    155 kişi, toplam 163 yorum yazdı.

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    top gun maverick, tom cruise ve
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