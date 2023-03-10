Mitsubishi'den yeni model planları: Elektrikli pickup ve daha fazlası geliyor

Tam Boyutta Gör Mitsubishi, orta vadede hayata geçirmeyi düşündüğü yeni planlarını duyurdu ve bu planlar arasında elektrifikasyon önde geliyor. Challenge 2025 olarak adlandırılan yol haritasında hibrit, şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli araçlar var.

Yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi, önümüzdeki beş yıl içerisinde toplam 16 yeni araç tanıtacak. Bunlardan dokuz tanesi elektrik destekli olacak. 2023 ve 2025 arasındaki yol haritasına baktığımızda Japon üreticinin yeni nesil pickup tanıtacağını görüyoruz. Ardından üç sıra koltuklu SUV ve PPV (pickup temelli binek araç) gelecek. Bu üç model de içten yanmalı motora sahip olacak.

Mitsubishi, 2028'e kadar çeşitli elektrikli araçların da gösterimini yapacak. Bunlar arasında tamamen elektrikli bir pickup ve iki sıra koltuklu bir SUV var. Ayrıca şirket, ittifak üyeleri Nissan ve Renault'nun iş birliğiyle iki elektrikli araç daha geliştirecek. Bu iki modelin gövde tipi belirtilmemiş ancak görselden anlaşıldığı kadarıyla biri hatchback diğeri ise Kei Car tarzında olacak.

Tam Boyutta Gör Görselde ayrıca Renault Captur temelli ASX ve Clio temelli Colt modellerini de görmekteyiz. Yeni Mitsubishi Colt'un üzeri örtülü ancak ışık imzasından da anlaşıldığı üzere Clio'da gördüğümüz bumerang benzeri gündüz LED'leri Colt modelinde de mevcut. Yeni Clio'nun ön tasarımını geçtiğimiz haftalarda reklam çekimleri sırasında çok kaliteli olmasa da görmüştük.

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Mitsubishi, 2030 yılına kadar küresel satışlarının yarısının elektrik destekli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Buna ulaşmak için gerekli batarya tedariki ve teknolojilerine 200 milyar Yen (1.5 milyar dolar) yatırım yapacak. 2035 yılında ise Mitsubishi'nin ürün gamı sadece hibrit ve elektrikli modellerden oluşacak. Japon üretici, bu hedef doğrultusunda ittifak üyeleri Nissan ve Renault ile bağlarını güçlendirecek.

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Mitsubishi'den yeni model planları: Elektrikli pickup geliyor