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    Anlık Bildirim

    Mitsubishi'den yeni model planları: Elektrikli pickup ve daha fazlası geliyor

    Mitsubishi, 2028 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı yeni modellere ilişkin yol haritasını paylaştı. Türkiye'de üretilecek yeni Colt'tan elektrikli pickup'a kadar birçok yeni model geliyor.
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    Mitsubishi'den yeni model planları: Elektrikli pickup geliyor Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi, orta vadede hayata geçirmeyi düşündüğü yeni planlarını duyurdu ve bu planlar arasında elektrifikasyon önde geliyor. Challenge 2025 olarak adlandırılan yol haritasında hibrit, şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli araçlar var.

    Yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi, önümüzdeki beş yıl içerisinde toplam 16 yeni araç tanıtacak. Bunlardan dokuz tanesi elektrik destekli olacak. 2023 ve 2025 arasındaki yol haritasına baktığımızda Japon üreticinin yeni nesil pickup tanıtacağını görüyoruz. Ardından üç sıra koltuklu SUV ve PPV (pickup temelli binek araç) gelecek. Bu üç model de içten yanmalı motora sahip olacak.

    Mitsubishi, 2028'e kadar çeşitli elektrikli araçların da gösterimini yapacak. Bunlar arasında tamamen elektrikli bir pickup ve iki sıra koltuklu bir SUV var. Ayrıca şirket, ittifak üyeleri Nissan ve Renault'nun iş birliğiyle iki elektrikli araç daha geliştirecek. Bu iki modelin gövde tipi belirtilmemiş ancak görselden anlaşıldığı kadarıyla biri hatchback diğeri ise Kei Car tarzında olacak.

    Mitsubishi'den yeni model planları: Elektrikli pickup geliyor Tam Boyutta Gör
    Görselde ayrıca Renault Captur temelli ASX ve Clio temelli Colt modellerini de görmekteyiz. Yeni Mitsubishi Colt'un üzeri örtülü ancak ışık imzasından da anlaşıldığı üzere Clio'da gördüğümüz bumerang benzeri gündüz LED'leri Colt modelinde de mevcut. Yeni Clio'nun ön tasarımını geçtiğimiz haftalarda reklam çekimleri sırasında çok kaliteli olmasa da görmüştük.

    Mitsubishi, 2030 yılına kadar küresel satışlarının yarısının elektrik destekli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Buna ulaşmak için gerekli batarya tedariki ve teknolojilerine 200 milyar Yen (1.5 milyar dolar) yatırım yapacak. 2035 yılında ise Mitsubishi'nin ürün gamı sadece hibrit ve elektrikli modellerden oluşacak. Japon üretici, bu hedef doğrultusunda ittifak üyeleri Nissan ve Renault ile bağlarını güçlendirecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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