Mitsubishi'den yeni model planları: Elektrikli pickup ve daha fazlası geliyor

Yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi, önümüzdeki beş yıl içerisinde toplam 16 yeni araç tanıtacak. Bunlardan dokuz tanesi elektrik destekli olacak. 2023 ve 2025 arasındaki yol haritasına baktığımızda Japon üreticinin yeni nesil pickup tanıtacağını görüyoruz. Ardından üç sıra koltuklu SUV ve PPV (pickup temelli binek araç) gelecek. Bu üç model de içten yanmalı motora sahip olacak.
Mitsubishi, 2028'e kadar çeşitli elektrikli araçların da gösterimini yapacak. Bunlar arasında tamamen elektrikli bir pickup ve iki sıra koltuklu bir SUV var. Ayrıca şirket, ittifak üyeleri Nissan ve Renault'nun iş birliğiyle iki elektrikli araç daha geliştirecek. Bu iki modelin gövde tipi belirtilmemiş ancak görselden anlaşıldığı kadarıyla biri hatchback diğeri ise Kei Car tarzında olacak.
Mitsubishi, 2030 yılına kadar küresel satışlarının yarısının elektrik destekli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Buna ulaşmak için gerekli batarya tedariki ve teknolojilerine 200 milyar Yen (1.5 milyar dolar) yatırım yapacak. 2035 yılında ise Mitsubishi'nin ürün gamı sadece hibrit ve elektrikli modellerden oluşacak. Japon üretici, bu hedef doğrultusunda ittifak üyeleri Nissan ve Renault ile bağlarını güçlendirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez