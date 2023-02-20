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    Makyajlı 2024 Renault Clio yüzünü ilk kez gösterdi

    İspanya'nın Valensiya kentinde çekilen 20 saniyelik video çok kaliteli olmasa da Renault Clio'nun yenilenen ışık imzasını görmemize fazlasıyla yetiyor.            
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    Makyajlı 2024 Renault Clio yüzünü ilk kez gösterdi Tam Boyutta Gör

    2019 yılında tanıtılan Renault Clio 5 artık dördüncü yaşını dolduruyor. Dolayısıyla makyaj operasyonu için vakit geldi. Makyajlı Clio'nun 2023'ün bahar aylarında tanıtılması bekleniyor. Ancak onun öncesinde bugün, Clio'nun yenilenen yüzünü gösteren kısa bir video paylaşıldı.

    İspanya'nın Valensiya kentinde çekildiği belirtilen bu görüntülerde makyajlı Renault Clio'nun lansman veya reklam çekimleri için yollarda olduğunu görmekteyiz. Yenilenen Clio, değişen ışık imzasıyla daha aydınlık bir yüze kavuşmuş diyebiliriz.

    Makyajlı Renault Clio'nun güncellenen far takımına baktığımızda iki parçadan oluşan ince gündüz LED'leri dikkat çekiyor. En dikkat çekici olan kısım ise onların altında Scenic Vision konseptini anımsatan bumerang benzeri LED aydınlatmalar oluyor. Ayrıca yeni Renault logosu ve daha geniş bir panjur da göze çarpan detaylar arasında.

    Ne yazık ki şimdilik yeni Renault Clio'yu tek bir açıdan görebiliyoruz. Ancak geri kalan kısımlarda da yeni tasarım jant seti ve elden geçirilen stoplar gibi değişiklikler görmemiz mümkün. Makyaj operasyonu olduğu için motor seçeneklerine pek dokunulmayacaktır. Bu tarafta yeni olarak Captur'daki PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemin aileye dahil edilebileceği konuşuluyor.

    Yapılan çekimler makyajlı Renault Clio için tarihin çok uzak olmadığını gösteriyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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