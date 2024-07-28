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    Togg'un batarya tedarikçisi, 1,6 milyon km ömre sahip pil geliştiriyor

    Togg'un da batarya tedarikçisi olan Farasis Energy, yeni geliştirdiği pil hücreleriyle 5000 şarj döngüsünden sonra bile %80'in üzerinde kapasite elde ettiğini açıkladı.
    Togg'un tedarikçisi, 1,6 milyon km ömre sahip pil geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Togg'un da batarya tedarikçisi olan Çinli Farasis Energy, yeni geliştirdiği yüksek enerji yoğunluğuna ve uzun ömre sahip pil hücreleriyle 5000 şarj döngüsünden sonra bile %80'in üzerinde kapasite elde ettiğini açıkladı. Şirket, test ettiği hücrelerin 1,6 milyon kilometre batarya ömrü sunabileceğini belirtiyor.

    Enerji yoğunluğu ve ömrüyle rakipsiz

    Togg'un tedarikçisi, 1,6 milyon km ömre sahip pil geliştiriyor
    Farasis, P75 ve P73 isimli iki farklı hücresini laboratuvar ortamında 24 ile 36 ay süreyle test ederek performansını test etti. 2018'den beri geliştirilen hücreler kapsamlı test ve analizlerden başarıyla geçerek ticari kullanıma sunulmaya yaklaştı. NMC (Nikel Manganez Kobalt) kimyaya sahip hücreler sırasıyla 270 Wh/kg ve 285 Wh/kg enerji yoğunluğu sahipler. Tipik olarak 1000-2000 şarj döngüsü ömrüne sahip NMC hücrelerin aksine Farasis'in hücreleri 5000 şarj döngüsüyle lityum demir fosfat (LFP) pillerle rekabet edebilecek kadar yüksek ömür vadediyor. Üstelik oldukça hızlı şarj olabiliyorlar. P75, 20 dakikada, P73 ise 30 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 

    Farasis, testleri 25-35℃ sıcaklıklarda gerçekleştirdiğini ve %90'ın üzerinde derin deşarj uyguladığını belirtiyor. Şirket, bu performansı elde etmek için ayırıcıları yarı katı jel ile kaplayarak iyon iletkenliğini ve kimyasal kararlılığı arttırdığını söylüyor. Bunun yanında şarj stratejisinin de lityum kaplama ve ısı oluşumunu azaltmak için optimize edildiği ifade ediliyor. Böylece kapasite kaybına neden olan yan reaksiyonların engellendiği belirtiliyor.

    Yeni piller, sadece binek otomobil pazarı için değil, çok daha yoğun kullanıma sahip olan, dolayısıyla çok daha uzun ömürlü pillere ihtiyaç duyan ağır ticari araçlar için de önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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