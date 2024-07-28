Togg'un batarya tedarikçisi, 1,6 milyon km ömre sahip pil geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Togg'un da batarya tedarikçisi olan Çinli Farasis Energy, yeni geliştirdiği yüksek enerji yoğunluğuna ve uzun ömre sahip pil hücreleriyle 5000 şarj döngüsünden sonra bile %80'in üzerinde kapasite elde ettiğini açıkladı. Şirket, test ettiği hücrelerin 1,6 milyon kilometre batarya ömrü sunabileceğini belirtiyor.

Enerji yoğunluğu ve ömrüyle rakipsiz

Farasis, P75 ve P73 isimli iki farklı hücresini laboratuvar ortamında 24 ile 36 ay süreyle test ederek performansını test etti. 2018'den beri geliştirilen hücreler kapsamlı test ve analizlerden başarıyla geçerek ticari kullanıma sunulmaya yaklaştı. NMC (Nikel Manganez Kobalt) kimyaya sahip hücreler sırasıyla 270 Wh/kg ve 285 Wh/kg enerji yoğunluğu sahipler. Tipik olarak 1000-2000 şarj döngüsü ömrüne sahip NMC hücrelerin aksine Farasis'in hücreleri 5000 şarj döngüsüyle lityum demir fosfat (LFP) pillerle rekabet edebilecek kadar yüksek ömür vadediyor. Üstelik oldukça hızlı şarj olabiliyorlar. P75, 20 dakikada, P73 ise 30 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

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Farasis, testleri 25-35℃ sıcaklıklarda gerçekleştirdiğini ve %90'ın üzerinde derin deşarj uyguladığını belirtiyor. Şirket, bu performansı elde etmek için ayırıcıları yarı katı jel ile kaplayarak iyon iletkenliğini ve kimyasal kararlılığı arttırdığını söylüyor. Bunun yanında şarj stratejisinin de lityum kaplama ve ısı oluşumunu azaltmak için optimize edildiği ifade ediliyor. Böylece kapasite kaybına neden olan yan reaksiyonların engellendiği belirtiliyor.

Yeni piller, sadece binek otomobil pazarı için değil, çok daha yoğun kullanıma sahip olan, dolayısıyla çok daha uzun ömürlü pillere ihtiyaç duyan ağır ticari araçlar için de önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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Togg'un tedarikçisi, 1,6 milyon km ömre sahip pil geliştiriyor