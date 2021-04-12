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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kablosuz şarj özelliğine sahip elektrikli otomobil: Zhiji IM L7

    Zhiji IM L7, 11 kW kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra otonom sürüşü mümkün kılan donanımlara da sahip. Öte yandan NEDC'ye göre 1000 kilometreye kadar menzil vadediyor.
    12 Nisan 2021, 21:00 (1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kablosuz şarj özelliğine sahip elektrikli otomobil: Zhiji IM L7
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    Çinli markaların elektrikli araç pazarındaki iddiası sürüyor. Bu kez karşımızda Zhiji Auto tarafından tasarlanan, Zhiji IM L7 isimli bir elektrikli spor sedan duruyor. Zhiji Auto'nun arkasında ise SAIC, Zhangjang Hi-Tech ve Alibaba Group ortaklığı bulunuyor.

    Sportif dış tasarımı ve ekranlarla dolu iç mekanıyla dikkat çeken Zhiji IM L7, teknoloji konusunda oldukça iddialı. Markanın en çok altını çizdiği nokta ise şarj sistemi olmuş. Zira otomobilde yüzde 91 şarj verimliliğine sahip olduğu belirtilen 11 kW kablosuz şarj sistemi kullanılmış. Zhiji IM L7'nin söz konusu sisteme sahip ilk otomobil olduğunu belirten Çinli marka, kablosuz 1 saat şarj ile 80 kilometre sürüş menzili vadediyor.

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    Öte yandan elektrikli otomobilde 93 kWh ve 118 kWh'lık batarya seçenekleri mevcut. İlk seçenekte 615 kilometre, ikinci seçenekte ise tam 1000 kilometre sürüş menzili vadediliyor. Bu değerlerin hangi ölçümlere göre verildiği belirtilmemiş. Eğer Çin'de geçerli olan ölçümler baz alınarak açıklandıysa, daha gerçekçi olan EPA ölçümlerine göre menzil değerinde yüzde 40-45 civarında bir azalma bekleyebiliriz.

    Kablosuz şarj özelliğine sahip elektrikli otomobil: Zhiji IM L7
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    Zhiji IM L7'nin sahip olduğu önemli teknolojilerden biri de otonom sürüş teknolojisi. Söz konusu araçta 12 adet kamera, 5 adet milimetrik dalga radarı, 12 adet ultrasonik radar ve bir lidar bulunuyor. Öte yandan şirket, otomobilin kaçıncı seviye otonom olduğunu paylaşmamış. Sahip olunan donanıma bakarsak otonom sürüş yeteneğinin yüksek seviyede olacağını tahmin edebiliriz fakat bu konuda geliştirilen yazılımın da etkisi büyük. 

    Çinli elektrikli otomobilin toplamda 540 beygir güç ve 700 Nm tork değerlerine sahip olduğu belirtiliyor. Bu da spor sedanın 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Zhiji IM L7'yi aslında ilk olarak bu yılın başında görmüştük. Şirketin önümüzdeki hafta siparişleri almaya başlayacağı, teslimatların ise 2022'nin ilk yarısına planlandığı belirtiliyor. Ayrıca sedanın arkasından bir SUV model de planlanıyor.



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    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CapriceClassic
    cunku daha togg yok :D
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    Charaznable (Char Aznable) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    adamlar yapmış
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne togg u sizi uyutma yalanı o uykuya devam edin zenginler götürsün kaymağı
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    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Evet arkadaşlar 540 beygir demek MTV'de en yüksek vergi (241 kw ve üzeri) demek ki bu da yıllık olarak 11.500 TL MTV eder. Bu aracı alabilecek durumda olan yıllık 11.500 TL'yı da verir orası ayrı mesele... Fakat ÖTV ve MTV meselesinde kw oranlarını kim belirlediyse Allah ona da hakettiği şekilde muamele etsin ne diyeyim. 120 kw üzeri en yüksek ÖTV dilimi ne demek, zaten en dandik elektrikli araç 120 kw'yı (160 beygiri) geçiyor neredeyse. Elektriklilerin asıl özelliği zaten yüksek beygir ve tork vermesi. MTV'de de kw rakamlarını çok düşük tutmuşlar. Örneğin "eğer çıkarsa" TOGG 200 ve 400 beygir olarak iki versiyonda çıkacak, 200 beygir olanın MTV'si 2021 itibariyle 2300 TL fakat 400 beygir olanın MTV'si 11.500 TL oluyor.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben 300 kW ile şarj istiyorum bunlar 11 kW oluyor demiş. Ancak evinde kablo ile uğraşmak istemiyorum diyen kişiler için bir anlamı olur.
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    Charaznable (Char Aznable) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    adamlar yapmış
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    CapriceClassic 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi togg değil...
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    cocainbar (Cocain bar) 1 gün ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    cunku daha togg yok :D
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