Kablosuz şarj özelliğine sahip elektrikli otomobil: Zhiji IM L7

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Çinli markaların elektrikli araç pazarındaki iddiası sürüyor. Bu kez karşımızda Zhiji Auto tarafından tasarlanan, Zhiji IM L7 isimli bir elektrikli spor sedan duruyor. Zhiji Auto'nun arkasında ise SAIC, Zhangjang Hi-Tech ve Alibaba Group ortaklığı bulunuyor.

Sportif dış tasarımı ve ekranlarla dolu iç mekanıyla dikkat çeken Zhiji IM L7, teknoloji konusunda oldukça iddialı. Markanın en çok altını çizdiği nokta ise şarj sistemi olmuş. Zira otomobilde yüzde 91 şarj verimliliğine sahip olduğu belirtilen 11 kW kablosuz şarj sistemi kullanılmış. Zhiji IM L7'nin söz konusu sisteme sahip ilk otomobil olduğunu belirten Çinli marka, kablosuz 1 saat şarj ile 80 kilometre sürüş menzili vadediyor.

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Öte yandan elektrikli otomobilde 93 kWh ve 118 kWh'lık batarya seçenekleri mevcut. İlk seçenekte 615 kilometre, ikinci seçenekte ise tam 1000 kilometre sürüş menzili vadediliyor. Bu değerlerin hangi ölçümlere göre verildiği belirtilmemiş. Eğer Çin'de geçerli olan ölçümler baz alınarak açıklandıysa, daha gerçekçi olan EPA ölçümlerine göre menzil değerinde yüzde 40-45 civarında bir azalma bekleyebiliriz.

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Zhiji IM L7'nin sahip olduğu önemli teknolojilerden biri de otonom sürüş teknolojisi. Söz konusu araçta 12 adet kamera, 5 adet milimetrik dalga radarı, 12 adet ultrasonik radar ve bir lidar bulunuyor. Öte yandan şirket, otomobilin kaçıncı seviye otonom olduğunu paylaşmamış. Sahip olunan donanıma bakarsak otonom sürüş yeteneğinin yüksek seviyede olacağını tahmin edebiliriz fakat bu konuda geliştirilen yazılımın da etkisi büyük.

Çinli elektrikli otomobilin toplamda 540 beygir güç ve 700 Nm tork değerlerine sahip olduğu belirtiliyor. Bu da spor sedanın 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

Zhiji IM L7'yi aslında ilk olarak bu yılın başında görmüştük. Şirketin önümüzdeki hafta siparişleri almaya başlayacağı, teslimatların ise 2022'nin ilk yarısına planlandığı belirtiliyor. Ayrıca sedanın arkasından bir SUV model de planlanıyor.

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