Otomotivde bayram tatiline rağmen haziran rekoru bekleniyor

Tam Boyutta Gör Türkiye otomotiv pazarı, yılın ilk 6 ayında güçlü bir performans göstermeye devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 oranında artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

Bu güçlü temponun haziran ayında da devam ettiğini vurgulayan otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sıfır kilometre araç pazarının haziran ayında 9 günlük bayram tatiline rağmen yaklaşık 110 bin adedin üstünde bir sonuçla kapanmasını öngörüyoruz. Tüm zamanların en yüksek haziran ayı satışıyla birlikte ilk 6 aylık satışlar 550 bin adeti aşmış olacak” dedi.

Gelmiş geçmiş en yüksek haziran ayı pazarının 2016 yılında 91 bin adet olarak gerçekleştiğini hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Haziran ayında hem bayram tatiline hem de otomotiv sektörünün genelinin tedarik problemini tam olarak aşamamış olmasına rağmen özellikle bazı markaların gösterdiği ekstra performansla rekor sonuca imza atılacak. 2016’daki haziran ayı pazar rekoru 2023 yılında çok yüksek bir adetle kırılacak.

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Cumhuriyetimizin 100. yaşındaki bu pazar rekoru sadece ay bazında da sınırlı kalmayıp aynı zamanda ilk 6 ay rekoru da kırılacak. Zira yine 2016 yılında ilk 6 ayda 438 bin adetlik otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı gerçekleşmişti. Bu sene haziran pazar sonuçlarıyla ortaya çıkacak yaklaşık 550 bin adetlik pazar, aslında bir başka Cumhuriyet tarihi rekoru olacak” dedi.

Yılın kalanı için de değerlendirmelerde bulunan Yalçın, “Yılın ilk 6 ayında süren güçlü ivme ve temponun 2. yarı yılda da devam ederek Cumhuriyetimizin 100. yaşında toplam pazarın 1 milyon barajını rahatlıkla geçmesini bekliyoruz” dedi. Kredi bulmada yaşanan zorluklar nedeniyle hem sıfır kilometre hem de ikinci elde tüketicilerin peşin alıma devam ettiğini söyleyen Hüsamettin Yalçın, “Enflasyon, faiz ve kur üçgeni birbirleriyle dengede olmadığı ve süreç vergisel olarak desteklenmediği sürece ne 0 km araç fiyatları ne de 2. el araç fiyatları düşer. Ocak ayından bu yana 0 km araç fiyatlarında yüzde 30, ikinci el araçlarda ise yüzde 80 oranında fiyatların arttığını da göz ardı etmemek gerekiyor” diye konuştu.

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Otomotivde bayram tatiline rağmen haziran rekoru bekleniyor