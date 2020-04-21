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    Samsung insan gözüne rakip 600 megapiksel kamera sensörü geliştirmeyi planlıyor

    İnsan gözünün görebileceğinden daha fazla detay algılayabilecek 600 megapiksel çözünürlükte bir kamera sensörü geliştirmeyi planladığını açıklayan Samsung rekabeti farklı bir boyuta taşımak istiyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung insan gözüne rakip 600 megapiksel kamera sensörü geliştirmeyi planlıyor
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki planının insan gözünden daha fazla detay algılayabilen, 600 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera sensörü geliştirmek olduğunu açıkladı.

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    Şirketin sensör biriminin başındaki isim olan Yongin Park bu konuda heyecan verici bazı açıklamalar yaptı. İnsan gözünün 500 megapiksel çözünürlükle eşleştiğini belirten deneyimli yönetici hedeflerinin bunun üzerine çıkabilecek sensörler geliştirmek olduğunu söyledi.

    Samsung insan gözüne rakip 600 megapiksel kamera sensörü geliştirmeyi planlıyor
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    İnsan duyularının ötesine geçecek

    Samsung, geliştirmeyi planladığı 600 megapiksel görüntü sensörünün insan duyularının algılayamadığı ışık dalga boylarını algılayabileceğini söylüyor. Bu arada insan gözünün 450 ila 750 nanometre (nm) arasındaki dalga boylarını algılayabildiğini hatırlatalım.

    Samsung insan gözüne rakip 600 megapiksel kamera sensörü geliştirmeyi planlıyor
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    Şirket yüksek çözünürlüklü sensörlerin ana uygulama alanının akıllı telefonlar olduğunu ancak bu sensörlerin yakında otonom araçlar, IoT ve drone'lar da dahil olmak üzere diğer gelişmekte olan sektörlerde çok popüler olacağını düşünüyor.

    Akıllı telefonlarda ulaşılan en yüksek çözünürlük 108 megapiksel. Bunun geliştirilmesi bile birkaç yıl sürdü. Dolayısı ile Samsung'un 600 megapiksel sensör hedefine ulaşabilmesi için önünde uzun bir yol var. Yani söz konusu sensörün yakın zamanda hayatımıza girmesi pek mümkün değil.



    https://news.samsung.com/global/editorial-rivalling-the-human-eye-how-samsung-is-opening-up-the-possibilities-for-image-sensor-technology Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Source (Barış ) 13 dk.
    Güzel bir haber ama kaç yıl sonra hazır olacak önemli olan bu.
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    vedkum 29 dk.
    Bundan 12 yıl önce fotoğraf makinesi alacaktım, karanlıkta karıncalı çekiyor diye samsung dan vazgeçmiştim. Şimdiki alt modeller yine hafif karıncalı çekiyor ama adamlar çalışıyor helal olsun.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Auto-focus sorunu çıkarsa yandık.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Yuh 500mp mi görüyor muşuz? Ula alt tarafı 1,25 miyobum var, selfie kamerası bile benim gördüğümden daha net gösteriyor :D
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