Samsung insan gözüne rakip 600 megapiksel kamera sensörü geliştirmeyi planlıyor

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki planının insan gözünden daha fazla detay algılayabilen, 600 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera sensörü geliştirmek olduğunu açıkladı.

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Şirketin sensör biriminin başındaki isim olan Yongin Park bu konuda heyecan verici bazı açıklamalar yaptı. İnsan gözünün 500 megapiksel çözünürlükle eşleştiğini belirten deneyimli yönetici hedeflerinin bunun üzerine çıkabilecek sensörler geliştirmek olduğunu söyledi.

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İnsan duyularının ötesine geçecek

Samsung, geliştirmeyi planladığı 600 megapiksel görüntü sensörünün insan duyularının algılayamadığı ışık dalga boylarını algılayabileceğini söylüyor. Bu arada insan gözünün 450 ila 750 nanometre (nm) arasındaki dalga boylarını algılayabildiğini hatırlatalım.

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Şirket yüksek çözünürlüklü sensörlerin ana uygulama alanının akıllı telefonlar olduğunu ancak bu sensörlerin yakında otonom araçlar, IoT ve drone'lar da dahil olmak üzere diğer gelişmekte olan sektörlerde çok popüler olacağını düşünüyor.

Akıllı telefonlarda ulaşılan en yüksek çözünürlük 108 megapiksel. Bunun geliştirilmesi bile birkaç yıl sürdü. Dolayısı ile Samsung'un 600 megapiksel sensör hedefine ulaşabilmesi için önünde uzun bir yol var. Yani söz konusu sensörün yakın zamanda hayatımıza girmesi pek mümkün değil.

https://news.samsung.com/global/editorial-rivalling-the-human-eye-how-samsung-is-opening-up-the-possibilities-for-image-sensor-technology

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