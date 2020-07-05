MIUI 12'ye AI Shutter adında yeni bir özellik eklenecek

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Geçtiğimiz günlerde kararlı sürümü yayınlanmaya başlanan MIUI 12 kullanıcı arabirimine eklenecek yeni bir kamera özelliği ortaya çıktı.

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XDA-Developers'ın MIUI 12'nin beta sürümündeki MIUI kamera uygulamasında fark ettiği kod satırları, Xiaomi'nin AI Shutter adında bir kamera özelliği üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi.

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AI Shutter en iyi kareyi seçecek

AI Shutter özelliğinin, Google Pixel telefonlarda yer alan "Top Shot" özelliğine benzer olduğu düşünülüyor. Öyle ki kullanıcı denklanşöre basılı tuttuğunda, aynı sahnenin birden fazla fotoğrafı çekilecek. Ardından daha önceden eğitilmiş olan algoritmalar, bu fotoğraflar içerisinden en iyisini seçerek kullanıcıya sunacak.

Bu çerçevede algoritmaların özellikle konunun gülümsediği, yanıp sönmediği ve kameraya baktığı hareketsiz bir görüntüye odaklanacağı tahmin ediliyor. AI Shutter özelliğinin MIUI 12 ara güncellemelerinden birinde kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-working-top-shot-like-feature-smartphones-miui-12-mi-camera/

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