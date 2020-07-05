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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIUI 12'ye AI Shutter adında yeni bir özellik eklenecek

    Pixel telefonlarda yer alan "Top Shot" kamera özelliğinin bir benzeri, MIUI 12 güncellemesiyle Xiaomi telefonlara gelecek. Yapay zekalı bu özellik, birden fazla çekim içerisinden en iyisini seçiyor.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    MIUI 12'ye AI Shutter adında yeni bir özellik eklenecek
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    Geçtiğimiz günlerde kararlı sürümü yayınlanmaya başlanan MIUI 12 kullanıcı arabirimine eklenecek yeni bir kamera özelliği ortaya çıktı. 

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    XDA-Developers'ın MIUI 12'nin beta sürümündeki MIUI kamera uygulamasında fark ettiği kod satırları, Xiaomi'nin AI Shutter adında bir kamera özelliği üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi.

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    AI Shutter en iyi kareyi seçecek 

    AI Shutter özelliğinin, Google Pixel telefonlarda yer alan "Top Shot" özelliğine benzer olduğu düşünülüyor. Öyle ki kullanıcı denklanşöre basılı tuttuğunda, aynı sahnenin birden fazla fotoğrafı çekilecek. Ardından daha önceden eğitilmiş olan algoritmalar, bu fotoğraflar içerisinden en iyisini seçerek kullanıcıya sunacak.

    Bu çerçevede algoritmaların özellikle konunun gülümsediği, yanıp sönmediği ve kameraya baktığı hareketsiz bir görüntüye odaklanacağı tahmin ediliyor. AI Shutter özelliğinin MIUI 12 ara güncellemelerinden birinde kullanıma sunulması bekleniyor.



    https://www.xda-developers.com/xiaomi-working-top-shot-like-feature-smartphones-miui-12-mi-camera/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 4 gün
    Rahmetli Sony XZ1 de vardı hatta basmadan önce bile çekebiliyordu 1GB Dram vardı kamerada
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 4 gün Xtrud
    Hala severek kullanıyorum XZ1'i. Bu yıl çıkan tüm telefonların eksiğinin olması ve 5G nin ilk örnekleri olması sebebi ile 2021 de çıkacak olan S875 li telefonlara kadar XZ1 ile devam yola.
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