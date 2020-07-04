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    MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı

    Xiaomi, Mayıs ayında global tanıtımını yaptığı MIUI 12'nin kararlı sürümünü dağıtmaya başladı. Yeni arayüz Redmi, POCO ve Xiaomi markalı birçok cihaz için kullanıma sunuldu.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı
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    MIUI 12'nin beta versiyonu geçtiğimiz ay itibarıyla akıllı telefonlara dağıtılmaya başlanmıştı. Çinli şirket şimdi de yeni arayüzün ilk kararlı sürümünü yayınladı.

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    Global çapta kullanıma sunulan MIUI 12 güncellemesi çok sayıda Redmi, POCO ve Xiaomi telefona ulaştı. Şu anda Hindistan ve İngiltere'deki kullanıcılar yeni sürüme geçiş yapabiliyor.

    MIUI 12 alacak cihazlar

    Yakında desteklenen cihazların sayısı artacak ve güncellemenin kapsama alanı daha da genişleyecek. Bugün itibarıyla aşağıda listelenen akıllı telefonlar için Android 10 tabanlı MIUI 12'nin kararlı sürümü hazır:

    • Xiaomi Mi 10 Pro
    • Xiaomi Mi 10
    • Xiaomi Mi Note 10 Lite
    • Xiaomi Mi 9
    • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
    • Xiaomi Mi 9T
    • Xiaomi Mi 9T Pro
    • Redmi K30
    • Redmi K30 5G
    • Redmi K30 Pro
    • Redmi K20
    • Redmi K20 Pro
    • Redmi Note 9
    • Redmi Note 8 Pro
    • POCO F2 Pro
    • POCO X2

    MIUI 12 güncellemesini alacağı kesinleşen cihazların tam listesi daha önce açıklanmıştı. Yeni arayüzün kararlı sürümü kademeli olarak dağıtılacak. Kesin tarihler ise henüz bilinmiyor.

    MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı
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    Ambarad (Oğuz ) 4 gün en beğenilen
    Mi 8 Lite kullanıyorum. 2019 Mart ayında almıştım. Kutudan Android 8'le çıktı, 9'a yükseltildi. MIUI 10 vardı,11 güncellemesi geldi birkaç ay önce Android 10 ile beraber. Şimdi MIUI 12 gelecek. Her marka bunu yapmaz ki, 2018'in son çeyreği çıkışlı 8 Lite.



    Bundan önceki telefonum Asus Zenfone 2 idi. Kutudan Android 5'le çıkıyordu. 6'yı zorla verdiler. Xiaomi aldığımdan beri format bile atmadım. Helal olsun Xiaomi'ye.
    Mi 8 Lite kullanıyorum. 2019 Mart ayında almıştım. Kutudan Android 8'le çıktı, 9'a yükseltildi. MIUI 10 vardı,11 güncellemesi geldi birkaç ay önce Android 10 il...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Ftekin1453 2 gün
    İphone 11 kullanıyorum bundan önceki telefonum xiaomi mi 8 idi. Sony samsung xiaomi kullandım. Xiaomi androidin kralı kesinlikle. Kullanım kolaylığı o kadar iyi ki iphone nin mutlaka örnek alması gereken yanları var.
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    kayamtky 3 gün
    Canın sağolsun Xiaomi, Mi5' imde ki Miui 10 dan şikayetim yok.
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    hib.96 (halil ibrahim büyükkaratekeli) 2 gün kayamtky
    Mi5 in yerini doldurabilcek bi cihaz yok ya. Yeni telefonlar kalas gibi mi5 hem 16/9 ekran oranı hem tüy gibi hafif. Yazilim biraz ağır suan ama 2 buçuk senede bi kez sıfırladım. Ekranı çatlamasa daha kullanırdım ama yerine cihaz da bulamadım valla iki arada bi de deredeyim
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    Musty3535123 3 gün
    mi6 yada vereydiniz bişeyler, illa mi9t aldıracaklar yaa :D
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    CVenturas (Berkcan Gül) 3 gün
    Redmi Note 5'e verirken inşallah Androidi de 10a yükseltirler
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    basturk9027 (batuhan ) 3 gün CVenturas
    Ayni beklentideyim hocam. Yoksa 2. Yilin sonunda omrunu yavaş yavaş dolduruyor gibi.
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    DH Misafiri 3 gün
    Her kes farklı bir liste atıyor hayır ben 10 lite kullanıyorum bir ben bile korktum güncelleme gelmiyecek diyev
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    Phantom II (Phantom ) 4 gün
    S835'li Mi6 güncelleme almıyor,alay ediyorlar resmen.
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    FlyingUnderpants 4 gün
    Mi Mix 2 telefonum 3. senesinde ve hala güncelleme alıyor. Mis gibi de calisiyor, ilk günkü gibi
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    Ambarad (Oğuz ) 4 gün en beğenilen
    Mi 8 Lite kullanıyorum. 2019 Mart ayında almıştım. Kutudan Android 8'le çıktı, 9'a yükseltildi. MIUI 10 vardı,11 güncellemesi geldi birkaç ay önce Android 10 ile beraber. Şimdi MIUI 12 gelecek. Her marka bunu yapmaz ki, 2018'in son çeyreği çıkışlı 8 Lite.



    Bundan önceki telefonum Asus Zenfone 2 idi. Kutudan Android 5'le çıkıyordu. 6'yı zorla verdiler. Xiaomi aldığımdan beri format bile atmadım. Helal olsun Xiaomi'ye.
    Yanıtla +11
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    ergenius (vedat bişkin) 4 gün
    Piyasada note 9 pro var. İnsan hayret ediyor
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    javaprof (orhan yılmaz) 4 gün
    redmi note 5 pro sahibi olarak sevindim sonuçta sanırım 3 senelik telefon.
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    Bay Robot ( tunc) 4 gün javaprof
    Telefon daha üretilmeden almışsınız heralde. Zira 2018’in ortasında çıkmıştı avrupa versiyonu 2 yıl bile olmadı...



    Çöp miui’yi bile son iki yılda çıkan cihazlarına veremiyor...
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    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, MIUI 12 ve
    4 etiket daha arayüz güncelleme kararlı sürüm Mobil Teknolojiler
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