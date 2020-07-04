MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı

MIUI 12'nin beta versiyonu geçtiğimiz ay itibarıyla akıllı telefonlara dağıtılmaya başlanmıştı. Çinli şirket şimdi de yeni arayüzün ilk kararlı sürümünü yayınladı.İlginizi Çekebilir MIUI 12 arayüzüne güncellenecek akıllı telefon modelleri ortaya çıktı
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Global çapta kullanıma sunulan MIUI 12 güncellemesi çok sayıda Redmi, POCO ve Xiaomi telefona ulaştı. Şu anda Hindistan ve İngiltere'deki kullanıcılar yeni sürüme geçiş yapabiliyor.
MIUI 12 alacak cihazlar
Yakında desteklenen cihazların sayısı artacak ve güncellemenin kapsama alanı daha da genişleyecek. Bugün itibarıyla aşağıda listelenen akıllı telefonlar için Android 10 tabanlı MIUI 12'nin kararlı sürümü hazır:
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- POCO F2 Pro
- POCO X2
MIUI 12 güncellemesini alacağı kesinleşen cihazların tam listesi daha önce açıklanmıştı. Yeni arayüzün kararlı sürümü kademeli olarak dağıtılacak. Kesin tarihler ise henüz bilinmiyor.
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Bundan önceki telefonum Asus Zenfone 2 idi. Kutudan Android 5'le çıkıyordu. 6'yı zorla verdiler. Xiaomi aldığımdan beri format bile atmadım. Helal olsun Xiaomi'ye.