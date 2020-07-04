MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı

Tam Boyutta Gör

MIUI 12'nin beta versiyonu geçtiğimiz ay itibarıyla akıllı telefonlara dağıtılmaya başlanmıştı. Çinli şirket şimdi de yeni arayüzün ilk kararlı sürümünü yayınladı.

İlginizi Çekebilir

MIUI 12 arayüzüne güncellenecek akıllı telefon modelleri ortaya çıktı

Ayrıca Bkz. "iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir"

Global çapta kullanıma sunulan MIUI 12 güncellemesi çok sayıda Redmi, POCO ve Xiaomi telefona ulaştı. Şu anda Hindistan ve İngiltere'deki kullanıcılar yeni sürüme geçiş yapabiliyor.

MIUI 12 alacak cihazlar

Yakında desteklenen cihazların sayısı artacak ve güncellemenin kapsama alanı daha da genişleyecek. Bugün itibarıyla aşağıda listelenen akıllı telefonlar için Android 10 tabanlı MIUI 12'nin kararlı sürümü hazır:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

MIUI 12 güncellemesini alacağı kesinleşen cihazların tam listesi daha önce açıklanmıştı. Yeni arayüzün kararlı sürümü kademeli olarak dağıtılacak. Kesin tarihler ise henüz bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.