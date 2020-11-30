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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIUI 13'ün çıkış tarihi belli oldu

    Xiaomi ve Redmi telefonların MIUI 12'ye güncellenme süreci devam ederken arayüzün bir sonraki sürümüyle ilgili hazırlıklar da yapılıyor. MIUI 13'ün çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler var.
    1 sa. (Son Güncelleme: 45 dk.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MIUI 13'ün çıkış tarihi belli oldu
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    Xiaomi'nin MIUI 13 hakkındaki ilk detayları Kasım ayının başlarında düzenlediği geliştirici konferansında açıklaması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Arayüzün çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler var.

    İlginizi Çekebilir Avatar MIUI 13 hakkındaki ilk detaylar bu hafta açıklanabilir

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı"

    Xiaomi topluluğunda süper moderatör olarak görev yapan Manwex, MIUI 13'ün 2021'in ikinci çeyreğinde yayınlanacağını doğruladı. Söz konusu bilginin direkt olarak geliştiricilerden alındığını belirtelim.

    MIUI 13'ün çıkış tarihi belli oldu
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    Tam bir yıl sonra gelmiş olacak

    MIUI 12 hatırlayacağınız üzere bu yılın Nisan ayında lanse edilmişti. Şirket içinden gelen bilgilere bakılırsa Xiaomi tam bir yıl sonra MIUI 13'ü sahneye çıkaracak.

    Çinli firma daha önceki açıklamalarında MIUI 13'ün daha yumuşak animasyonlara, geliştirilmiş duvar kağıdı işlevine ve kullanıcıların kendi duvar kağıtlarını oluşturma özelliğine sahip olacağını duyurmuştu.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    26 dakika önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    37 dakika önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    2 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    15 saat önce
    bankalarkredi

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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hehwudjsnqhahab 49 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gavura para kazandırmasın kimse. Esnaftan alışveriş yapılması için derhal yurtdışı gümrüğü kapatılmalı! Halk, bu lüks şatafat yaşamdan vaz geçmezse dolar artışa devam edebilir. Vestel gibi markaralara yoneleçek herkez!
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    dodofran 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    12'yi de sözde ağustos gibi alacaktık yıl bitti tık yok. redmi note 5
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    viper17 (A ...) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    12 o kadar kötü ki, 13 ü daha kötü yapamazlar.
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