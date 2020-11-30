MIUI 13'ün çıkış tarihi belli oldu

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Xiaomi'nin MIUI 13 hakkındaki ilk detayları Kasım ayının başlarında düzenlediği geliştirici konferansında açıklaması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Arayüzün çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler var.

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Xiaomi topluluğunda süper moderatör olarak görev yapan Manwex, MIUI 13'ün 2021'in ikinci çeyreğinde yayınlanacağını doğruladı. Söz konusu bilginin direkt olarak geliştiricilerden alındığını belirtelim.

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Tam bir yıl sonra gelmiş olacak

MIUI 12 hatırlayacağınız üzere bu yılın Nisan ayında lanse edilmişti. Şirket içinden gelen bilgilere bakılırsa Xiaomi tam bir yıl sonra MIUI 13'ü sahneye çıkaracak.

Çinli firma daha önceki açıklamalarında MIUI 13'ün daha yumuşak animasyonlara, geliştirilmiş duvar kağıdı işlevine ve kullanıcıların kendi duvar kağıtlarını oluşturma özelliğine sahip olacağını duyurmuştu.

https://c.mi.com/thread-3451219-1-0.html

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