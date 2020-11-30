MIUI 13'ün çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi'nin MIUI 13 hakkındaki ilk detayları Kasım ayının başlarında düzenlediği geliştirici konferansında açıklaması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Arayüzün çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler var.İlginizi Çekebilir MIUI 13 hakkındaki ilk detaylar bu hafta açıklanabilir
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı"
Xiaomi topluluğunda süper moderatör olarak görev yapan Manwex, MIUI 13'ün 2021'in ikinci çeyreğinde yayınlanacağını doğruladı. Söz konusu bilginin direkt olarak geliştiricilerden alındığını belirtelim.
Tam bir yıl sonra gelmiş olacak
MIUI 12 hatırlayacağınız üzere bu yılın Nisan ayında lanse edilmişti. Şirket içinden gelen bilgilere bakılırsa Xiaomi tam bir yıl sonra MIUI 13'ü sahneye çıkaracak.
Çinli firma daha önceki açıklamalarında MIUI 13'ün daha yumuşak animasyonlara, geliştirilmiş duvar kağıdı işlevine ve kullanıcıların kendi duvar kağıtlarını oluşturma özelliğine sahip olacağını duyurmuştu.
https://c.mi.com/thread-3451219-1-0.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.