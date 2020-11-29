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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

    Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11 için geri sayım başladı. Snapdragon 875 işlemcili ilk akıllı telefon olması beklenen cihazın yeni bir görüntüsü internete düştü.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı
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    Xiaomi Mi 11, 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Cihazla ilgili internete sızdırılmış çok fazla bilgi yok. Sadece Snapdragon 875 işlemcili ilk akıllı telefon olabileceği söyleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 11 dört tarafı kavisli ekranla gelebilir

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Windows 10 için bir ekran kaydetme uygulaması geliştiriyor"

    Xiaomi Mi 11'in arka panelini gösteren bir fotoğraf yayınlandı. Paylaşılan görselde akıllı telefonun tanıtım posterinin hazırlanma aşamasını görüyoruz. Fotoğraf bize cihazla ilgili bazı ipuçları veriyor.

    Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    1 Aralık'ta detaylanabilir

    Xiaomi Mi 11'in arkasında devasa bir kamera modülü mevcut. Ayrıca akıllı telefonun önceki modellere göre daha yuvarlak hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da daha kavisli bir ekranla geleceğini gösteriyor.

    Qualcomm, merakla beklenen Snapdragon 875 yonga setini 1 Aralık'ta tanıtacak. Aynı tarihte bu işlemciyle güçlendirilmiş ilk telefon olması beklenen Xiaomi Mi 11 hakkında da bazı detaylar duyabiliriz.



    https://en.xiaomitoday.it/xiaomi-mi-11-photo-leaks.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    18 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ptmustafa (Mustafa YILDIRIM) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaç lira olması bekleniyor?
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    Mr.Neverdies (Hakan Ölmez) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Taşınabilirlik ve compact olarak en güzel telefon Iphone
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    ibo-wan 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni çıkan her modelde ağırlıklar artıyor, ne cepte ne elde taşınmaz oluyor bu aletler
    Yanıtla +2
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    cihat emre 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    On kamera pop UP mi yoksa ekran alti mı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    boşyapanlaratepki 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) cihat emre
    Ekran altıdır büyük ihtimal bunlar pop up kamera yapmaz Huawei yapar ama bunlar yapmaz ki Huawei yaptı zaten
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