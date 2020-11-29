Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

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Xiaomi Mi 11, 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Cihazla ilgili internete sızdırılmış çok fazla bilgi yok. Sadece Snapdragon 875 işlemcili ilk akıllı telefon olabileceği söyleniyor.

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Xiaomi Mi 11'in arka panelini gösteren bir fotoğraf yayınlandı. Paylaşılan görselde akıllı telefonun tanıtım posterinin hazırlanma aşamasını görüyoruz. Fotoğraf bize cihazla ilgili bazı ipuçları veriyor.

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1 Aralık'ta detaylanabilir

Xiaomi Mi 11'in arkasında devasa bir kamera modülü mevcut. Ayrıca akıllı telefonun önceki modellere göre daha yuvarlak hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da daha kavisli bir ekranla geleceğini gösteriyor.

Qualcomm, merakla beklenen Snapdragon 875 yonga setini 1 Aralık'ta tanıtacak. Aynı tarihte bu işlemciyle güçlendirilmiş ilk telefon olması beklenen Xiaomi Mi 11 hakkında da bazı detaylar duyabiliriz.

https://en.xiaomitoday.it/xiaomi-mi-11-photo-leaks.html

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