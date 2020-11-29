Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

Xiaomi Mi 11, 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Cihazla ilgili internete sızdırılmış çok fazla bilgi yok. Sadece Snapdragon 875 işlemcili ilk akıllı telefon olabileceği söyleniyor.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 11 dört tarafı kavisli ekranla gelebilir
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Xiaomi Mi 11'in arka panelini gösteren bir fotoğraf yayınlandı. Paylaşılan görselde akıllı telefonun tanıtım posterinin hazırlanma aşamasını görüyoruz. Fotoğraf bize cihazla ilgili bazı ipuçları veriyor.
1 Aralık'ta detaylanabilir
Xiaomi Mi 11'in arkasında devasa bir kamera modülü mevcut. Ayrıca akıllı telefonun önceki modellere göre daha yuvarlak hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da daha kavisli bir ekranla geleceğini gösteriyor.
Qualcomm, merakla beklenen Snapdragon 875 yonga setini 1 Aralık'ta tanıtacak. Aynı tarihte bu işlemciyle güçlendirilmiş ilk telefon olması beklenen Xiaomi Mi 11 hakkında da bazı detaylar duyabiliriz.
https://en.xiaomitoday.it/xiaomi-mi-11-photo-leaks.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.