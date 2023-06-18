Apple'a kötü haber: En büyük iPhone montajcısı elektrikli otomobil üretecek

Foxconn CEO'su Young Liu, önümüzdeki on yıl içinde şirketin büyümesini sağlayacak olan şeyin elektrikli otomobil üretimi olduğunu belirterek, ABD ve Çin arasında artan gerilim ışığında, iş dünyası temsilcilerinin en kötü senaryoya hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Liu, her iki ülkenin liderlerinin barış ve istikrarı gözeteceklerini umduğunu, ancak şirketin başkanı olarak olumsuz gelişmeler olması durumunda olası eylemleri göz önünde bulundurması gerektiğine de dikkat çekti.
Foxconn, iPhone'ların %60'ını üretiyor
Foxconn'un yakın gelecekte atacağı ana adımlardan biri, önemli üretim tesislerini Çin'den Meksika ve Vietnam'a taşımak olacak. Foxconn 1974 yılında TV bileşeni üreticisi olarak sektöre giriş yaptı. Şu anda yıllık 200 milyar dolarlık geliriyle dünyanın en etkili teknoloji şirketlerinden biri. Foxconn öncelikle iPhone ve iMac dahil olmak üzere Apple ürünlerinin başlıca üreticisi olarak bilinse de müşterileri arasında Microsoft, Sony, Dell ve Amazon da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi