MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Virtual Realms'in yaptığı MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

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Bir süredir beta testleri yapılan Warhammer: Odyssey, Old World'un ikonik bölgelerine gidebildiğiniz Warhammer evreninde geçen bir açık dünya MMO'sudur. Klasik MMO'da olduğu gibi ister arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz, ister tek başınıza. Oyunda üç farklı ırk bulunuyor: İnsan, elf ve cüce. Altı farklı da sınıf bulunuyor: Witch Hunter, Archmage, Slayer, Engineer, Shadow Warrior ve Warrior Priest. Sınıflar da farklı uzmanlıklar ve becerilerle birlikte 12 farklı alt sınıfa ayrılıyor.

MMO Warhammer: Odyssey'i şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 2.5GB. Oyunun mağaza sayfalarını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Warhammer: Odysse‪y‬ Virtual Realms Pte. Ltd. Oyunlar Ücretsiz 2.5 GB

Warhammer: Odyssey Virtual Realms Ltd Rol Oyunu Ücretsiz 60M

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