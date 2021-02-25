Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü mobil cihazlar için yayınlandı

    Bir süredir beta testleri yapılan MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü iOS ve Android için ücretsiz bir şekilde çıkışını gerçekleştirdi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    25 Şubat 2021, 05:00 (2 gün)
    1,1b
    1
    4
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü mobil cihazlar için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Virtual Realms'in yaptığı MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Spor oyunu Pumped BMX Flow, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Simülasyon komedi oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor

    Bir süredir beta testleri yapılan Warhammer: Odyssey, Old World'un ikonik bölgelerine gidebildiğiniz Warhammer evreninde geçen bir açık dünya MMO'sudur. Klasik MMO'da olduğu gibi ister arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz, ister tek başınıza. Oyunda üç farklı ırk bulunuyor: İnsan, elf ve cüce. Altı farklı da sınıf bulunuyor: Witch Hunter, Archmage, Slayer, Engineer, Shadow Warrior ve Warrior Priest. Sınıflar da farklı uzmanlıklar ve becerilerle birlikte 12 farklı alt sınıfa ayrılıyor.

    MMO Warhammer: Odyssey'i şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 2.5GB. Oyunun mağaza sayfalarını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Warhammer: Odysse‪y‬ Warhammer: Odysse‪y‬ Warhammer: Odysse‪y‬ Warhammer: Odysse‪y‬ Virtual Realms Pte. Ltd. Oyunlar Ücretsiz 2.5 GB

    Warhammer: Odyssey Warhammer: Odyssey Warhammer: Odyssey Warhammer: Odyssey Virtual Realms Ltd Rol Oyunu Ücretsiz 60M



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sakın bulaşmayın, oto-play oyunu imiş. Bildiğimiz MMORPG'den eser dahi yok, ne yetenek gerektiriyor, ne derinliği var...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TearsForFears 1 gün ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Neden oyunu kötülüyorsun? Ben google play yorumlarında oto play olmadığını okudum. Kaldı ki olsa ne olacak mobil mmorpg de oturup dakikalarca mob mu keseceksin?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel bir mmo var mı oynasak? bu oyun nasıl?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oynayan varmi güzelmi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model 1 gün Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu 1 gün Apple’ın iç mekan haritalama formatı standart olarak kabul edildi 1 gün Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder 1 gün PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir 1 gün 2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi 1 gün Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir 1 gün Rengarenk iMac’ler geri dönüyor 1 gün Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri 1 gün 2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu 1 gün TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı 1 gün Rick and Morty yaratıcılarının yeni dizisi Solar Opposites'in 2. sezon fragmanı yayınlandı 1 gün PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı 1 gün 2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler 1 gün Mission Impossible 7, sinemalardan kısa süre sonra Paramount+'a gelecek 1 gün Avusturalya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti 1 gün Avatar: The Last Airbender'ın sinema filmi geliyor: Daha fazlası yolda 1 gün Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir 1 gün Marvel'ın Hawkeye dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı 1 gün Razer’dan geniş açılı web kamerası 2 gün GÖRÜNTÜLENEN MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü mobil cihazlar için yayınlandı Sonraki Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı 2 gün Sonsuz koşucu oyunu Total Eggscape, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı 2 gün MacBook Pro'lar, SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına tekrar kavuşuyor 2 gün Facebook, platformlarında çocuk istismarını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor 2 gün Uygun fiyatıyla Realme Buds Air 2 tanıtıldı: ANC, Bluetooth 5.2 ve daha fazlası 2 gün Uyuşturucu kaçakçılığı oyunu Cartel Tycoon'un çıkış tarihi açıklandı 2 gün Perseverance'ın Mars'ta çektiği binlerce işlenmemiş fotoğrafa buradan göz atın 2 gün Bitcoin’e MicroStrategy firmasından 1 milyar dolarlık yatırım 2 gün Otomotiv DRAM talebi yıllık yüzde 30 büyüyecek 2 gün Marvel dizisi Loki ve Star Wars dizisi The Bad Batch'in yayın tarihi açıklandı 2 gün Spider-Man 3'ün resmi ismi açıklandı 2 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni tanıtım videoları paylaşıldı 2 gün Bir defa al, en iyisini al “Asus ROG Swift PG259QNR incelemesi“ 2 gün ABD ordusu, “dünyanın en güçlü” lazer silahı olacağı iddia edilen bir platform üzerinde çalışıyor 2 gün Karsan da katılmıştı: ABD Posta Servisi'nin ihalesini Oshkosh Defense kazandı 2 gün ASELSAN, 2020'yi rekor karlılıkla kapattı 2 gün Cyberpunk 2077'nin sorunlarını düzeltecek olan performans yaması ertelendi 2 gün Clubhouse uygulamasının Android versiyonu geliyor 2 gün Apple'a, bu kez de Touch ID, Face ID ve Apple Card yüzünden patent davası açıldı 2 gün Android'e heyecan verici yeni özellikler: Google Haritalar, Mesajlar ve dahası Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız