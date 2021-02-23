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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spor oyunu Pumped BMX Flow, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı

    Arcade tarzındaki bisiklet sürme oyunu Pumped BMX Flow, iOS cihazlar için App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Şubat 2021, 06:00 (1 sa.)
    68
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Spor oyunu Pumped BMX Flow, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Yeah Us! Games'in yaptığı arcade tarzındaki BMX sürme oyunu Pumped BMX Flow, iOS için yayınlandı.

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    Pumped BMX Flow, sizlerin de fark edebileceği gibi rampaların bulunduğu, doğru zamanda zıplamaya çalıştığınız ve bu şekilde hızlanarak parkurları bitirmeye çalıştığınız klasik bir oyun. Yaptığınız hareketler, bitirdiğiniz parkurlar ile birlikte puanlar kazanıyorsunuz ve bu puanları daha zorlu parkurların ve çeşitli bisiktlerlerin kilidini açmak için kullanıyorsunuz. 

    Pumped BMX Flow şu anda App Store üzerinde ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Oyun 179MB. Şu an için ne yazık ki oyunun Android sürümü için gelip gelmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

    Oyunun mağaza sayfasını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Pumped BMX Flo‪w‬ Pumped BMX Flo‪w‬ Pumped BMX Flo‪w‬ Pumped BMX Flo‪w‬ Adam Hunt Oyunlar Ücretsiz 180.7 MB



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 13 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 14 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 14 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

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