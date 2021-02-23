Spor oyunu Pumped BMX Flow, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Yeah Us! Games'in yaptığı arcade tarzındaki BMX sürme oyunu Pumped BMX Flow, iOS için yayınlandı.

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Pumped BMX Flow, sizlerin de fark edebileceği gibi rampaların bulunduğu, doğru zamanda zıplamaya çalıştığınız ve bu şekilde hızlanarak parkurları bitirmeye çalıştığınız klasik bir oyun. Yaptığınız hareketler, bitirdiğiniz parkurlar ile birlikte puanlar kazanıyorsunuz ve bu puanları daha zorlu parkurların ve çeşitli bisiktlerlerin kilidini açmak için kullanıyorsunuz.

Pumped BMX Flow şu anda App Store üzerinde ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Oyun 179MB. Şu an için ne yazık ki oyunun Android sürümü için gelip gelmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Oyunun mağaza sayfasını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Pumped BMX Flo‪w‬ Adam Hunt Oyunlar Ücretsiz 180.7 MB

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